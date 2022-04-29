Ног аут: что покажет бывший участник UFC в боксерском поединке

В главном поединке турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» сойдутся Федор Чудинов (25-2-10) и Азизбек Абдугофуров из Узбекистана (13-1). Для Чудинова победа — дело принципа. Четыре года назад Абдугофуров выиграл единогласным решением судей у его старшего брата, Дмитрия. После этого Дмитрий потерпел еще два поражения и прекратил выступления. В соглавном бою вечера выступит чемпион вооруженных сил по рукопашному бою, чемпион Европы по самбо, последний чемпион М-1 Глобал Хадис Ибрагимов. Его соперником станет чемпион Белоруссии по тайскому боксу и непобежденный боец ММА Петр Романкевич . Интересно будет понаблюдать и за реваншем Дениса «Большого Папы» Вильданова и Максима «Топора» Щербакова. Первый их бой закончился уж очень быстро.

Настрой на полный бой

Между братьями Чудиновым разница в год. Когда-то Дмитрий подавал даже большие надежды, чем Федор. В 2013 году стал временным чемпионом WBA в среднем весе, но после поражения техническим нокаутом Крису Юбанку в 2015-го его карьера пошла на спад. Зато полетел вперед Федор. В мае 2015-го Чудинов-младший победил Феликса Штурма и стал чемпионом WBA во втором среднем весе. Затем были поражения от Штурма в реванше (при очень спорном судействе) и Джорджа Гроувса (ТКО, 6-й раунд), однако Федор нашел в себе силы для перезагрузки карьеру. Его статистика после боя с Гроувсом (состоялся 27 мая 2017-го) — 11 побед, 1 ничья. Десять боев он провел под руководством осетинского тренера Виталия Сланова, который воспитал Мурата Гассиева.

Сам Чудинов родом из Братска (Иркутская область), но теперь большую часть года проводит во Владикавказе. Сейчас Федору принадлежит титул WBA Gold, который он завоевал 13 декабря 2019 года, победив во Владикавказе единогласным решением судей Хассана Н’Дама Н’Жикама. По словам Федора Сланов, уже восьмой тренер в его карьеру, и единственный, который не захотел менять боксера под свой формат, а развивает его природные данные.

Ног аут Федор Чудинов и Азизбек Абдугофуров на процедуре взвешивания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В бою с Абдугофуровым Чудинов намерен продолжить свою удачную серию. Он считает, что для этого важно сохранить максимальную концентрацию.

— Всё, что нужно, я уже сделал, — отметил в разговоре с «Известиями» российский боксер. — Осталось только выйти на ринг, и тело само всё сделает, поэтому мне не нужно забивать себя мыслями. Всё сделано. Тренеры мне подскажут, если где-то буду ошибаться, поэтому мне надо просто сохранять спокойствие, быть готовым к завтрашнему дню, я готов, что тяжело будет, трудно. Я настроен на победу. Всегда настраиваюсь на полный бой. Нет такого, что: «А! Я его на втором раунде нокаутирую!» Я же не Мохаммед Али, чтобы прогнозы давать, мне не хватает опыта пока. Поэтому всегда настраиваюсь на полный и тяжелый бой, на тяжелый бой, чтобы не расслабляться.

Узбекский боксер заявил, что приехал в Москву только за победой. По его словам, он смотрел все бои противника, анализировал их, готовился на тренировках. Спортсмен подчеркнул, что он питался по специальному спортивному меню, также несколько дней держал пост по случаю Рамадана, и остановил его уже перед взвешиванием.

Ног аут Азизбек Абдугофуров на тренировке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Никакой боязни нет, я готов к бою. Каким бы Федор ни был величайшим спортсменом — у меня только уважение к нему, но никакой боязни. Я приехал в Москву, чтобы победить его. Я готов, моя команда готова. Всяких провокаций я стараюсь избегать, но если он будет меня провоцировать — я отвечу, — пообещал «Известиям» Азизбек Абдугофуров.

Один из двух

Не менее конкурентный и захватывающий бой ждет зрителей в противостоянии экс-бойца UFC Хадиса Ибрагимова и белорусского тайбоксера Петра Романкевича. Ибрагимов — двукратный чемпион Европы по боевому самбо, бывший чемпион М-1 в полутяжелом весе. В UFC он проиграл четыре боя из четырех, но Хадису всего-то 26 — впереди большая часть карьеры, и шанс вернуться в лучший ММА-промоушен мира ему еще наверняка представится. Сейчас же Ибрагимов — чемпион лиги HFC MMA в тяжелом весе.

В ней же выступает и Романкевич. В 2012-м он выиграл Кубок мира в разделе К-1 (версия WAKO), в 2016-м стал чемпионом Европы, выступал на турнирах ТНА и WTKF. Сейчас у Петра есть предложение от One Championship — промоушена, который активно развивает направление тайского бокса. И все же времена, когда тайбокс и кикбоксинг были на пике популярности, уже давно позади. Поэтому Романкевич и решил попробовать себя в ММА. В HFC MMA он провел уже два боя. В декабре Петр нокаутировал Остемира Одижева, а в марте — ранее не побежденного Ислама Каримова, причем уже на 20-й секунде поединка.

Перед боем между Романкевичем и Ибрагимовым возникла перепалка в соцсетях. Однако на пресс-конференции они пожали руки, и не сказали в адрес друг друга ни одного грубого слова. По словам белоруса, он видел лишь один бой Хадиса — чемпионский в HFC MMA, против Хусейна Адамова (Ибрагимов победил единогласным решением судей).

Ног аут Хадис Ибрагимов и Петр Романкевич Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Парень хорошо дышит, мощный, — констатировал Романкевич. — Но в нашем бою придется работать только руками, что для него непривычно. Хотя мне сказали, что он КМС по боксу. Так что какая-то боксерская тактика у него в голове будет. Но, думаю, он в любом случае захочет срубить меня сразу.

Не исключено, что и следующий бой Романкевича будет против Ибрагимова — за титул в HFC MMA. Но многое зависит от того, как пройдет их поединок в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

Для Петра этот бой станет вторым в профессиональном боксе. Он дебютировал в сентябре 2020 года, победив камерунца Кристиана Вуапи (проиграл России порядка 20 профбоев в ММА и боксе и ни разу не выигравший). Второй боксерский бой Петр провел в ноябре 2020-го в Минске — против иранца Сейедмехди Хоссейни. Романкевич победил нокаутом в первом раунде.

— Мне говорили, что это серьезный кикбоксер из Ирана, — продолжил Романкевич. — Вышел такой бык 125-килограммовый. На фейс-ту-фейс на меня так посмотрел, что я подумал, что он меня порвет. Нашел, что у него под 50 тысяч подписчиков, а в ютубе ничего не нашел. Подумал: какая-то темная лошадка. В итоге вышел [на ринг], один раз дал, и бой закончился. Поединок с Хадисом же будет очень серьезным.

Ног аут Максим Щербаков и Денис Вильданов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На взвешивании Романкевич (103 кг) оказался на 10 кг легче Ибрагимова (113). Самая большая разница в весе предсказуемо оказалась между Денисом Вильдановым (180 кг) и Максима Щербаковым (100). «Топор» решил подчеркнуть этот факт, швырнув в соперника упаковку пельменей, а тот, в свою очередь, вышвырнул его со сцены.