Семейная эстафета: что поможет Федору Чудинову переиграть Абдугофурова

Россиянин Федор Чудинов (25-2-1,17 КО) и узбекский боксер, бывший чемпион WBC Silver во втором среднем весе Азизбек Абдугофуров (13-1,5 КО) сойдутся 29 апреля в Москве в главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». У Чудинова дополнительная мотивация — отомстить за своего брата Дмитрия. Абдугофуров выиграл у Чудинова-старшего единогласным решением судей в мае 2018 года в Ташкенте. Теперь он пожаловал в Москву и принял участие в пресс-конференции, которая прошла в МИЦ «Известия». На ней Денис «Большой Папа» Вильданов и Максим «Топор» Щербаков подрались, используя мебель, Петр Романкевич, напротив, выказывал всяческое уважение к Хадису Ибрагимову, а промоутер Владимир Хрюнов сделал сразу несколько громких заявлений.

Неудобный оппонент

К слову, Цзю и Поветкин уже находились в роли наставников в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» — бывший абсолютный чемпион мира помогал советами Магомеду Исмаилову в бою с Оланреваджу Дуродолой, который состоялся 26 февраля, а Поветкин помогал чемпиону мира по боксу – 2021 в весе свыше 91 кг Марку Петровскому, который на том же турнире одержал победу над нигерийцем Коллинсом Ойялой. В этот раз Цзю сидел рядом с Чудиновым и подбадривал его, особенно когда соперник заявил, что ему будет легче боксировать с Федором, чем с его братом Дмитрием.

— Знаю, что рейтинг Федора выше, чем был у Дмитрия в 2018 году, — отметил Азизбек Абдугофуров. — Но тогда у меня не было полноценной подготовки к бою, сейчас же я подхожу во всеоружии. Мне кажется, что мне будет легче с Федор ом.

Семейная эстафета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российский боксер подчеркнул, что хотел бы отомстить Абдугофурову за то поражение брата, в результате которого тот не смог завоевать вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver во втором среднем весе.

— Меня в детстве учили, что только дураки учатся на своих ошибках, умные учатся на чужих, — парировал Федор Чудинов. — Мне, к сожалению, приходится учиться на ошибках брата. Это его жертва, чтобы я смог побеждать. Сделаю максимум для того, чтобы выиграть. Могу сказать, что Азизбек неудобный соперник, у него нестандартный стиль. Очень трудно подобраться к такому боксеру. Есть такие прямолинейные [боксеры], которые «вперед-назад», есть, кто вот прямо прут. Не совсем понятно, что Абдугофуров будет делать — либо вязаться, либо там двигаться, уходить. Поэтому несколько планов есть на поединок , и уже по ходу боя придется переключаться.

Цзю отметил, что Федору не надо удивлять соперника. Нужно сделать ту работу, которую он проделал с тренером Виталием Слановым при подготовке к поединку.

— Федя отличается стабильностью, — сказал знаменитый боксер. — Он выходит и ведет бой бескомпромиссно. Даже если он пропускает удары, то продолжает идти вперед, выполнять тренерскую установку. У него отличный тренер по тактике и стратегии боя. Надеюсь, что их план А или план B сработают.

Семейная эстафета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Виталий Сланов известен тем, что с детского возраста воспитал бывшего чемпиона мира по версиям IBF (2016–2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе Мурата Гассиева. Тренировать Федора Чудинова он начал, когда тот был уже знаменитым боксером.

— Мы не стали делать кардинальных изменений, он состоявшийся большой боксер, — подчеркнул Виталий Сланов. — Мы стараемся добавить детали, шлифовать сильные стороны, чуть-чуть меняем подготовку. Могу сказать, что он в великолепной форме, я в нем уверен.

При Сланове Чудинов победил нигерийца Умара Садика, южноафриканца Рино Либенберга и немца Ронни Миттага. В бою с известным малавийцем Айзеком Чилембой была зафиксирована ничья.

— Могу ли я сказать, что Абдугофуров самый серьезный оппонент Федора за последнее время? С Садиком и Либенбергом тоже были напряженные бои. Сейчас нас тоже ждет серьезное испытание в лице Азизбека. Но мы всё знаем и уверены в своей победе.

Абдугофуров провел пять боев на профессиональном ринге. Его рекорд был 4-0, но в марте 2021 года он потерял титул чемпиона по версии WBC Silver во втором среднем весе. В Москве его разбил россиянин Павел Силягин .

Семейная эстафета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ход пошли столы

Не менее жарким противостоянием может оказаться бой между двукратным чемпионом Европы по самбо, экс-бойцом UFC Хадисом Ибрагимовым и победителем Кубка мира по К-1 Петром Романкевичем . Ибрагимов считает, что Романкевич его недооценивает — экс-боец UFC пообещал «зарубиться».

— Я в очень хорошей форме. Легко не будет, я точно зарублюсь, — сказал на конференции Ибрагимов.

Чтобы увеличить шанс на досрочную победу одного из бойцов, Владимир Хрюнов сделал неожиданное заявление: «Давайте договоримся, что в этом бою будет бонус за нокаут, — заявил промоутер. — Это счастливая возможность нашего блестящего проекта «Бойцовский клуб» пойти на поводу интересов зрителей. Давайте предположим, какой будет нокаут и кто победит» .

Ибрагимов известен тем, что в 25 лет подписал контракт с UFC и провел в сильнейшей лиге мира четыре боя, некоторые — на коротком уведомлении (когда кто-то отказывается от поединка из-за травмы или болезни, и другому спортсмену предлагают выйти в клетку за пару дней до боя). Но это не сыграло ему на руку. За 13 месяцев он проиграл во всех боях и покинул организацию. Год спустя Ибрагимов стал выступать в Hardcore MMA. В настоящее время Хадис идет на серии из четырех побед, три из которых закончились досрочно. В первом раунде.

Семейная эстафета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перед боем у Ибрагимова и Романкевича случилась словесная перепалка. Сперва белорусский боец усомнился в достижениях предстоящего оппонента, вспомнив все его четыре поражения в UFC, а потом не смог назвать соперников, которых побеждал Ибрагимов. Бывший боец UFC ответил, что его достижения — цель для Романкевича, а также призвал кикбоксера выйти против него в клетку по правилам ММА.

При этом на пресс-конференции оба бойца общались уважительно и не показывали, что хотят накалить противостояние до предела.

— Никакой недооценки Хадиса нет, — отметил Петр Романкевич. — Я в своих высказываниях ни разу не оскорбил его и не сказал, что он ниже меня уровнем. Просто надо было сделать небольшой разогрев нашего боя.

Свое веское слово добавил и Владимир Хрюнов, заявивший, что намерен пригласить действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну: «Клянусь, как только определится победитель поединка Романкевича и Ибрагимова, я отправлю эсэмэску Нганну: «Приезжай в Россию и подерись с ними по боксу», — заявил промоутер.

Семейная эстафета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также в главном карде турнира состоится бой Дениса «Большого Папы» Вильданова и Максима «Топора» Щербакова. В преддверии брифинга оба спортсмена устроили драку. Потасовка началась после того, как Вильданов раскритиковал внешний вид Щербакова. «Весь опухший, как будто ты бухал», — заявил Вильданов, после чего Щербаков накинулся на Вильданова и попытался ударить его столом.

Уже во время общения с прессой оба бойца держали себя в руках, хотя еле сдерживали ненависть друг к другу.

— Я выйду и перееду этого человека, и докажу, что тот бой, который был в Самаре, был случайностью, — сказал Денис Вильданов.

Кроме того, спортсмены договорились, что победитель их боя заберет весь гонорар проигравшего. «Я очень рад, что Максим предложил мне этот спор на 500 тыс. [рублей], поэтому я с удовольствием добавлю к своему гонорару его, — продолжил Вильданов. — Всё будет быстро. Большой Папа сломает Топора в первом раунде. Не улыбайся, друг мой, а готовь деньги.

Напомним, в первом бою Топор одержал победу, когда его соперник неудачно оступился и сломал ногу.