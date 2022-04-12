Бойцовский зуб: сможет ли Дацик нокаутировать титулованного бразильца

В ближайшую пятницу, 15 апреля в Москве пройдет турнир по боксу, где в главном бою тяжеловес со скандально известным прошлым Вячеслав Дацик встретится с экс-чемпионом лиги по кикбоксингу Glory Сауло Кавалари . У него в карьере больше полусотни профессиональных боев по кикбоксингу, а в планах — «ушатать» Рыжего Тарзана и даже «увезти его голову» в Бразилию. Об этом Кавалари поведал на специальной пресс-конференции, которая прошла в МИЦ «Известия» за три дня до боя. В ней помимо Дацика и Кавалари приняли участие соперники по со-главному поединку вечера — звезда кулачных боев Тимур Никулин и чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев. Организует вечер лига PRAVDA FIGHTING совместно с РЕН ТВ.

Обещанный кошмар

Пресс-конференция неожиданно началась с эксцентричной речи соперника Дацика.

— Когда я вышел из аэропорта, то сразу понял, что стану кошмаром для русских тяжеловесов, — сказал Сауло Кавалари. — Дацик, ты думаешь я проделал такой путь, чтобы просто сидеть тут и болтать, как ты это умеешь? Я пришел сюда подраться и ушатать тебя! Готовься на пенсию. Хотя ты и так пенсионер. Наверное, сдам твою голову в багажное отделение и увезу в Бразилию.

Слова бразильца звучат грозно, но они действительно подкреплены впечатляющей карьерой. К 32 годам он провел 66 боев по кикбоксингу, в которых одержал 60 побед (18 из них завершил нокаутом). В России он уже дрался с Денисом Недашковским, которого на одном из турниров промоушена Hardcore FC сумел нокаутировать . Правда, в этот раз путь бразильца до Москвы занял довольно много времени. Более суток, отметил Кавалари. Возможно, нескольких дней ему не хватит для полной акклиматизации.

Дацик не стал вступать в трешток со своим соперником, лишь подчеркнув, что не знает реальной силы Кавалари.

— В Бразилии очень хорошее джиу-джитсу, — заметил Дацик. — Посмотрим, какой там кикбоксинг. Жаль, что не по правилам кикбоксинга, тогда я бы исполнил тебе свое коронное сальто. Увы, мы будем драться без ног. Посмотрим, какой у вас [в Бразилии] бокс. Честно, не знаю, насколько Кавалари лучше белорусских бойцов, с которыми мы бились.

Бразилец подтвердил, что Дацик почувствует это в ринге.

Бойцовский зуб_2 Вячеслав Дацик в пресс-центре МИЦ «Известия» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Я знаю, что российская публика любит Дацика, но я очень злой, — продолжил Кавалари. — Ты можешь не ждать, но я тебя просто ушатаю. Я практически девять лет жил в зале, почти не покупал одежду, потому всегда ее донашивал. Я твой кошмарный сон!

Вячеслав Дацик заметил, что у него тоже бывали тяжелые времена.

— Сауло, ты не покупал одежду, потому что не было денег, — сказал боец. — Мы тоже жили в спортзале, а по ночам выходили и просто грабили валютчиков, инкассаторов, получали все деньги и ходили в хороших костюмах, а дальше сидели в казино и проигрывали все полученные деньги. Да, это все ошибки молодости, и за это мы отсидели, но мы нормальные люди. И теперь мы тренируемся. Мы, русские – славные разбойники, и мы покажем тебе, как нужно бить.

Дацику задали вопрос: почему он так уверен, что сможет побить серьезного оппонента, который недавно на голых кулаках буквально разгромил очень перспективного тяжеловеса Дениса Недашковского?

— Я всегда в себе уверен, поскольку я живой, — резюмировал Дацик. — Пока меня еще не побили так, что я не смог продолжать бой. Пока я живой — буду биться. Дацик никогда не отказывается от боев. Все решают мои менеджеры. А так я всегда готов. Путь воина — это смерть. Я готов выйти на ринг и убить врага.

Бойцовский зуб_3 Экс-чемпион лиги по кикбоксингу Glory Сауло Кавалари во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Промоутер PRAVDA FIGHTING Хетаг Цопанов отметил, что очень многие ставят на Сауло Кавалари. Но он сам считает, что бразильца не стоит называть однозначным фаворитом, так как Дацик в отличной форме и настроен очень серьезно.

— Мне кажется, что многие незаслуженно недооценивают Дацика, мол, у него такие последние бои проходные, не очень серьезные и титулованные соперники, — подчеркнул промоутер. — И многие уверены, что он сейчас проиграет. Но насколько я знаю, он проходит очень серьезную подготовку, он сам рвется в бой. И я думаю, что это будет очень интересный поединок, который может всех удивить.

Дацик получил известность за победу над Андреем Орловским, которая случилась еще в 1999 году. Сейчас бойцу 41 год. В ММА он провел 14 боев, шесть из которых завершил победой. Трижды ему удалось нокаутировать соперников , но восемь раз он проигрывал, также в трех из этих поединков его соперники завершали бой нокаутом. В профессиональном боксе Дацик выходил на ринг четыре раза, трижды ему удавалось победить.

Громкие заявления

Бой между Тимуром Никулиным и Дмитрием Бикревым обещает быть не менее интересным. Их схватка также пройдет по правилам бокса.

— У Никулина очень хороший бокс, как мы наблюдаем в последнее время, а Бикрев — действующий чемпион Fight Nights, пояс у него , — продолжил Хетаг Цопанов. — Там будет очень жесткий бой. И я понятия не имею, кто выиграет. Поэтому мне интересно.

Каждый из бойцов, разумеется, уверен в своей победе.

— Я сказал, что в пятницу ему будет больно, — заявил Никулин. — Лучше бы он не выходил на ринг, потому что бокс — это не его тема. У него есть удар, но бьет он коротко и медленно. Поэтому ничего он не сможет сделать . У него жесткая правая рука, но что будет с правой стороны его челюсти, когда попадет мой левый апперкот? Я думаю, что просто нокаутирую его. Все будут говорить, что его побил обычный студент (Тимур ранее рассказал, что учится в РУДН, на факультете нефтегазового дела. — «Известия»). Все ему пишут, чтобы он победил, но не выиграет в этом бою, потому что он ни морально, ни физически не готов. Посмотрите, в какой он был форме раньше, а сейчас он уже дряблый дед.

Бойцовский зуб_1 Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев во время поединка взглядов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Бикрев отметил, что его соперник «просто сотрясает воздух», и не сможет подкрепить эти слова делом. На счету Бикрева 17 профессиональных боев в смешанных единоборствах. 13 раз он одерживал победы, девять — нокаутом. Его соперник пока бился только в поп ММА, где провел 11 боев, в восьми из которых оказывался победителем.

— Ты просто бредишь, сам прекрасно понимаешь, что у тебя нет шансов, — был лаконичен чемпион AMC Fight Nights.

В заключении пресс-конференции Дацик обратился к промоутеру Владимиру Хрюнову с просьбой организовать столь обсуждаемый поединок между ним и Александром Емельяненко. Два скандальных бойца давно и крепко недолюбливают друг друга, поэтому схватка точно будет интересной. Хрюнов заявил, что РЕН ТВ готово организовать и показать такой бой . Он попросил Емельяненко и всех, кто с ним знаком, связаться с промоутером.