Рубака-парни: турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» отметился яркими поединками

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоялся 29 апреля в «Вегас Сити Холле» и оправдал самые смелые ожидания любителей бокса. В главном бою вечера российский боксер Федор Чудинов проиграл бывшему чемпиону WBC Silver во 2-м среднем весе Азизбеку Абдугофурову и уступил ему чемпионского пояса «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В со-главном бою российский боец ММА Хадис Ибрагимов также решением судей потерпел поражение от Петра Романкевича из Белоруссии.

А вот еще два поединка основного карда закончились достаточно быстро. Евгений Орлов выстоял всего два полных раунда против Максима Бабанина, а Денису Вильданову хватило всего 40 секунд, чтобы взять реванш у Максима Щербакова. Зрители РЕН ТВ могли эксклюзивно увидеть турнир в прямом эфире.

Грязная работа?

Федор Чудинов (25-2-1, 17 КО) дрался с человеком, который победил его старшего брата: в 2018-м Азизбек Абдугофуров (13-1, 5 КО) выиграл у Дмитрия Чудинова единогласным решением судей. В нынешнем бою на кону стоял титул WBA Gold в категории до 76,2 кг. И Федор его потерял.

Поединок держал зрителей в напряжении до последнего, десятого, раунда. Чудинов старался работать первым номером, но Абдугофуров проводил больше успешных атак. В финале боя российский боксер начал проводить ударные комбинации. Было видно, что его соперник заканчивал бой из последних сил, но Чудинов не смог дожать оппонента. Единогласным решением судей — 97-93, 98-91, 97-92 — победителем стал Абдугофуров.

— Я не думал о том, проигрываю или нет, — сказал Федор журналистам после боя. — Я все время работаю на максимуме. Абдугофуров в последнем раунде бегал, боролся. Сомнений в победе у нас не было. Тренера сказали: «Ты победил!». Но с судьями не спорят. Удары у него хорошие. Да, работает он грязновато — были удары головой — но и руками он хорошо бьет. Как судьи сказали, большую часть последнего раунда он выиграл. Но судьи не учли его грязные действия. У нас же не борьба, не UFC, у нас же бокс. Я тоже мог бы начать его бороть, но меня бы тут же дисквалифицировали. Заканчивать после этого поражения я не собираюсь. Еще буду выступать, но если ничего не изменится, если не смогу вырубать своих соперников, то, наверное мне уже не дадут бои.

Чудинову 34 года, до этого вечера он провел серию из 12 боев без поражений (11 побед, 1 ничья). Проигрыш серьезно навредил его карьерным планам. Хотя Абдугофуров и заявил, что готов на реванш.

— Мне понравился бой Чудинова и Абдугофурова, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион, экс-чемпион мира по ряду престижных категорий Александр Поветкин. — Болел за Федора, но, я думаю, все было справедливо. Если будет реванш, то у россиянина есть шансы исправить ошибки.

Без сил

В со-главном бою между кикбоксером Петром Романкевичем и бойцом ММА Хадисом Ибрагимовым зрители не увидели техничного бокса, зато они показали бескомпромиссный обмен ударами на протяжении всех четырех раундов. 31-летний Романкевич, осознав, что кикбоксинг сейчас мало кому интересен, перешел в ММА, оформив два нокаута. Ибрагимов, став чемпионом М-1 в полутяжелом весе, в 2018-м подписался в UFC. Там успеха не добился (четыре поражения в четырех боях), в том числе потому, что соглашался на любой вызов в любое время. На коротком уведомлении Хадис вышел и против Петра (узнал о бое за две недели). Из-за недостаточной подготовки выдохся быстро — уже во втором раунде, но все равно смело шел вперед.

Была настоящая рубка, но нокаута по итогам четырех раундов так и не состоялось. При этом оба спортсмена оставили на ринге все силы и эмоции. Однако, Романкевич был чуть точнее и выиграл решением большинства судей. После боя между Петром и Хадисом состоялся дружеский разговор: парни договорились провести реванш — или по правилам бокса, или по правилам ММА.

— По накалу это был отличный бой, — сказал «Известиям» чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005—2007, 2009), депутат Госдумы Николай Валуев. — У Романкевича было небольшое преимущество за счет скорости, но думаю, что это не точка в их противостоянии.

Удар «Большого Папы»

С нетерпением все ждали третий бой между Максимом Щербаковым и Денисом Вильдановым. Их первый поединок — на голых кулаках в промоушене «Кулак» — нокаутом выиграл Вильданов по прозвищу «Большой Папа». Второй — на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Самаре — уже остался за Щербаковым («Топор»). Он победил нокаутом в самом начале поединка (180-килограммовый Вильданов упал так, что травмировал ногу).

Третий бой тоже продлился недолго. Но сначала — про их комичную битву взглядов накануне поединка. «Топор» влепил в «Большого Папу» пачкой с пельменями. Вильданов в ответ вытолкнул Щербакова с помоста, после чего тот картинно упал. Они посмотрели друг другу в глаза, а когда дуэль взглядов завершилась, «Топор» собрал разбросанные пельмени.

Сам же бой продлился 40 секунд. Вильданов кинулся вперед, Щербаков упал, поднялся, затем снова упал (после того, как нарвался на встречный удар левой), а потом долго лежал на настиле. В комментариях к трансляции «Топора» обвинили в симуляции и сдаче боя. Впрочем, оба бойца категорически отвергли такие предположения.

— Он нарвался на встречный джеб, — отметил Вильданов. — Удар пришелся на встречных курсах, поэтому получил очень сильным. Я думаю, ему очень неприятно.

Отметим, что Вильданов тяжелее Щербакова более чем на 70 кг. Поэтому в его слова можно поверить.