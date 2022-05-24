Старость в радость: зачем Канело вызвал на бой Головкина

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес, дважды признанный авторитетным журналом The Ring боксером года, после проигранного россиянину Дмитрию Биволу боя за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, отказался от реванша. Вместо этого он в третий раз встретится с 40-летним казахским боксером Геннадием Головкиным, чьи лучшие годы, конечно, уже позади. Подробности — в материале «Известий».

«Старые песни о главном»

«У нас уже был на руках контракт с Головкиным, поэтому мы должны продолжить начатое ранее, — заявил Альварес на состоявшейся в понедельник в гольф-клубе Club de Golf Chapultepec в мексиканском Наукальпане пресс-конференции. — На мой взгляд, нас ждут два самых громких поединка в боксе: бой с Головкиным и реванш с Биволом. К сожалению, я проиграл Биволу, но это не означает, что я не собираюсь попробовать снова. Самое главное — упорство, и мы планируем вновь это сделать. Что уже точно, так это то, что я вернусь на ринг в сентябре. И в ближайшие дни мы собираемся объявить о бое».

В феврале Канело подписал контракт с известным британским промоутером Эдди Хирном на участие в нескольких супербоях. Одним из них и должен был стать поединок с GGG (как для краткости называют Головкина фанаты) 17-го сентября, в день независимости Мексики. Однако поражение от Бивола спутало все карты почти непобежденному Канело. У 31-летнего мексиканца было 30 дней на выбор между двумя вариантами: реванш с Биволом или триквел с 40-летним Головкиным. В итоге чемпион решил пойти по пути наименьшего сопротивления, как, впрочем, поступал на протяжении всей своей карьеры, которую некоторые эксперты прямо называют дутой.

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Старость в радость_2 Сауль «Канело» Альварес и Геннадий Головкин во время битвы взглядов перед боем на арене «Ти-Мобайл» в Неваде, США Фото: Global Look Press/Gene Blevins

Мексиканец особо никогда не старался встретиться на ринге с великими боксерами, ожидая, что они бросят ему вызов сами. Выбирая соперников, он не брал к сведению их состояние, как то предписывают негласные правила боксерской этики. Так, Сергей Ковалёв согласился на бой с Канело только из-за рекордного гонорара, при этом россиянин вышел на ринг спустя всего несколько месяцев после тяжелейшего боя против Энтони Ярда, да еще и при условии ограничения набора веса после взвешивания. Впрочем, даже в этих непростых условиях Ковалёв продержался до 11-го раунда.

Уверовав в собственное величие, в 2013-м Канело вызвал на ринг американца Флойда Мейвезера, которому проиграл судейским решением — 114–114, 112–116, 111–117. Потеряв титулы WBC и The Ring, он еще не выиграл титул WBA Super в первом среднем весе.

Пережив это поражение, мексиканец перешел в средний вес, где последовательно одержал шесть побед и замахнулся на второй средний вес, где его дважды свела судьба с Геннадием Головкиным.

Украденная победа

16 сентября 2017 года в «Ти-Мобайл Арена» (Парадайс, Невада, США) на кону стояли титулы WBA Super, IBO, WBC, IBF и The Ring. На протяжении всего поединка боксер из Казахстана доминировал над соперником. Альварес, выбрав тактику второго номера, отсиживался в обороне, изредка уходя в контратаки. Головкин доминировал, но отправить в нокаут мексиканца так и не смог. В результате судейского решения (118 – 110, 115 – 113, 114 – 114) была зафиксирована ничья, которую ряд профессиональных изданий и болельщики назвал ограблением, особенно учитывая замятую историю об использовании мексиканцем допинга.

Показательно, что в мае 2020 года спортивный стриминговый сервис DAZN (контракт с ним есть у обоих боксеров) показал бой трем независимым судьям. Они единогласно присудили победу Головкину (115–113, 115–113 и 116–112).

Местом сиквела стала та же самая «Ти-Мобайл Арена». На сей раз мексиканец не стал отсиживаться в обороне и с первых раундов ринулся на Головкина, который был готов к такому повороту. Выдержав натиск, казахстанский боксер провел активный четвертый раунд, где судьи ему и отдали победу. К экватору поединка казалось, что дело вновь идет к ничейному исходу, хотя Альварес действовал гораздо энергичнее, чем годом ранее.

Старость в радость_1 Сауль «Канело» Альварес и Геннадий Головкин во время боя на арене «Ти-Мобайл» в Неваде, США Фото: Global Look Press/Chris Farina

К девятому раунду Головкин немного подсел физически, что легко объяснимо его возрастом. Вдобавок он получил гематому, хотя и лицо Канело было легко рассечено. В концовке у боксеров открылось второе дыхание. Отдельно можно вспомнить заключительный 12-й раунд, в котором со стартовым гонгом Головкин ринулся на Альвареса, возможно, полагая, что судьи могут не отдать ему победу.

Однако GGG не смог отправить на настил ринга мексиканца, и вновь судьбу боя решали судьи. Первая оценка оказалась ничейной — 114 – 114, а второй и третий рефери единогласно отдали победу Альваресу (115 – 113 дважды).

Согласно статистике, Головкин во время боя выбросил 879 ударов, из них 234 достигли цели (27%). Альварес бил реже — 622 удара, но точнее: 202 удара попали в «яблочко» (33%). Сама судьба и логика бокса обещала триквел, который очень хочется увидеть 17 сентября.

Что на кону

В сентябре Канело и Головкин будут оспаривать титулы WBA, WBC, IBF и WBO во втором среднем весе. Бой, вероятнее всего, вновь пройдет в Неваде. Уже сейчас понятно, что с точки зрения финансовой составляющей все стороны, вовлеченные в организацию поединка, получат хорошие гонорары. Шансы Головкина оцениваются достаточно высоко, хотя серебряному призеру Олимпийских игр 2004 года уже 40.

В апреле 2020 года Геннадий Головкин успешно вернулся в ринг после более чем годичного перерыва, объединив титулы IBF и WBA Super в среднем весе в противостоянии с японцем Рета Муратой.

Старость в радость_3 Геннадий Головкин радуется победе над японцем Рета Муратой Фото: Global Look Press/Hiroaki Finito Yamaguchi

Победил боксер из Казахстана своего соперника техническим нокаутом в девятом раунде. Японец в первой половине боя смотрелся лучше, но в пятом раунде Головкин перехватил инициативу, постепенно наращивая преимущество. После одного из ударов в девятом раунде Мурата побывал в нокдауне, а вскоре секунданты японца решили остановить бой.

По статистике боя Головкин почти вдвое превзошел Мурату — GGG нанес 257 точных ударов, из которых 107 были джебами и 150 — силовыми ударами. Мурата ответил всего 144 ударами — 22 джеба и 122 силовых удара.

«Я предпочитаю думать, что я выиграл оба предыдущих поединка. Я не хочу оглядываться назад и возвращаться к старой дискуссии. Я предпочитаю думать, что я выиграл два боя, как и скоро выиграю третий», — отмечал в марте Головкин, на что Альварес коротко парировал: «Он всегда так говорит обо мне, я привык к его риторике. Поэтому для меня личная мотивация побить его снова».