Спарринг-позер: сможет ли Мур навязать конкуренцию Мейвезеру

Один из величайших спортсменов современности Флойд Мейвезер постарается выиграть очередной выставочный бой у своего бывшего спарринг-партнера Дона Мура, который также пока не знает поражений в профи. Их поединок должен пройти 14 мая в Дубае на вертолетной площадке знаменитого отеля «Бурдж Эль-Араб», больше известного как «Парус». Global Titans в ОАЭ — первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты. В андеркарде шоу состоится бой между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой и куда менее известным бойцом ММА Бруно Мачадо. В России эти поединки эксклюзивно можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ.

Слабые стороны

Прошло пять лет с тех пор, как Флойд Мейвезер завершил карьеру профессионального боксера, но в эту субботу он снова проведет бой — выставочный. Последний поединок в профи американец провел в августе 2017 года, когда победил техническим нокаутом в 10-м раунде Конора Макгрегора. После этого непобежденный боксер принял участие в двух коммерческих боях. В декабре 2018-го Флойд сразился со звездой кикбоксинга Тенсином Насукавой. Он несколько раз отправил 20-летнего на тот момент японца в нокдаун, после чего угловые Насукавы выбросили полотенце — уже в первом раунде. А в июне прошлого года Мейвезер встретился с блогером Логаном Полом, отбившись с ним всю дистанцию из восьми раундов. Согласно договоренности, победитель поединка объявлен не был.

Спарринг-позер Флойд Мэйвезер и Дон Мур во время пресс-конференции в The Gabriel Miami Downtown, Флорида Фото: Getty Images/Eric Espada

Теперь же Мейвезер, ушедший в отставку с профессиональным рекордом 50-0 (27 нокаутов), выйдет против малоизвестного боксера Дона Мура по прозвищу Опасный. Рекорд Мура в боксе, само собой, скромнее, но он тоже еще никогда не проигрывал — 18 побед (12 нокаутов), одна ничья. Дон не выходил в ринг с 2016 года. В прошлом он выступал в основном в полулегком весе, тогда как Мейвезер владел титулами чемпиона мира в пяти дивизионах — от второго полулегкого до полусреднего.

Как пишет British Boxing News, Мур провел некоторое время в тюрьме, а бокс спас ему жизнь. Его дебют в профи состоялся 27 марта 1999 года — в родном городе Гэри, штат Индиана. Тогда он досрочно выиграл у Джимми Холлоуэя во втором раунде. Другие соперники Дона также не отличались звездным статусом, хотя сам он себя называет одним из лучших со Среднего Запада. Но все-таки в его биографии действительно есть фишка. Мур — давний спарринг-партнер Флойда Мейвезера. А раньше он тренировался у тренера Флойда — Роджера Мейвезера. В общем, они с Флойдом хорошо знакомы. Также Дон был спарринг-партнером Заба Джуды.

— Флойд уже вписал свое имя в историю, — напомнил «Известиям» ветеран MMA Сергей Харитонов. — Он уже суперчемпион и сейчас просто зарабатывает деньги, пиарится. Вот и всё. Бой закончится быстрым нокаутом? Всё будет, как захочет Мейвезер . У меня тоже не так давно был показательный бой с Маликом Скоттом — продлился все шесть раундов.

Спарринг-позер Флойд Мэйвезер на пресс-конференции в The Gabriel Miami Downtown, Флорида Фото: Getty Images/Eric Espada

У самого Мура другое мнение на этот счет.

— Я очень рад принять участие в этом событии, — сказал Дон Мур на пресс-конференции, посвященной турниру. — Из-за того, сколько таких же [как и Флойд] тренировок я получил от Роджера Мейвезера, я смогу доставить Флойду настоящие проблемы. Я усердно тренировался, чтобы показать всем, почему меня называют Опасным, и разоблачить слабые стороны Флойда. Это мой шанс, время пришло. Флойд непобедим? Любого можно победить.

Доказательства силы

В 2012 году, на пике славы, Мейвезер пригласил Мура в свой тренировочный лагерь на спарринги. Заодно Дон перезапустил свою профессиональную карьеру — в частности благодаря Роджеру Мейвезеру, с которым нашел общий язык.

— Когда я впервые оказался в их зале, я провел спарринг с Флойдом, а Роджер Мейвезер наблюдал за мной, — отметил Дон Мур. — Я вышел на ринг с Флойдом — и Роджер обращал на меня внимание. После спарринга он подошел ко мне и спросил: «Чувак, у тебя есть тренер?» Я ответил, что нет, и он сказал: «Слушай, я буду работать с тобой, я буду тренировать тебя». Он взял меня под свое крыло, и с тех пор я тренировался под его руководством».

Под руководством Роджера Мур выиграл восемь боев, но при это продолжал помогать Флойду готовиться к титульным боям.

Спарринг-позер Дон Мур во время пресс-конференции в The Gabriel Miami Downtown, Флорида Фото: Getty Images/Eric Espada

— Флойд всегда испытывал проблемы, когда мы спарринговались, — подчеркнул боксер. — Все знают, что Роджер тренировал Флойда. Но он также тренировал и Дона. Те же самые знания, которые Роджер вкладывал во Флойда, он вложил и в этого молодого человека. Просто Флойд был в центре внимания, а я — нет. Я — андердог, но я уже проделал свою тяжелую работу с Флойдом, мы уже провели спарринги, принимали удар за ударом. Прямо сейчас передо мной возможность показать всем задницу, которую я надирал тогда. Я не просто спарринг-партнер, я — боец.

Сейчас Мура тренирует тренер Кенни Джонсон, но боксер всё еще помнит мудрые слова Роджера Мейвезера, который умер в 2020 году. На YouTube есть запись спарринга Мейвезера и Мура шестилетней давности. Дон проявил себя неплохо, но, конечно, Флойд выглядел сильнее. Посмотрим, что будет 14 мая в Дубае.

— В этой паре есть явный фаворит — Флойд Мейвезер, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» чемпион по версиям WBC Silver (2016–2018), WBA International (2014–2016) Дмитрий Кудряшов. — Несмотря на то что он официально завершил карьеру, он возвращается. Даже находясь в преклонном для спорта возрасте, он всегда поддерживает форму. Его бэкграунд говорит о том, что он лучший боксер в мире вне зависимости от весовой категории. У Мура нет никаких шансов на успех, его единственная мотивация — гонорар.

Бой Мейвезера и Мура продлится восемь раундов.