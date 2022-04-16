Раза два и готов: как Дацик вышел в финал «Гран-при» тяжеловесов

Вячеслав Дацик неожиданно легко нокаутировал экс-чемпиона мира в сильнейшей лиге по кикбоксингу Glory Сауло Кавалари . Главный бой вечера, организованного промоушеном Pravda Fighting совместно с РЕН ТВ, продолжался считанные секунды. Россиянин вышел в финал «Гран-при» тяжеловесов , где встретится с Дмитрием Кудряшовым или Вагабом Вагабовым. Зато в соглавном поединке звезда кулачных боев Тимур Никулин и чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев выдали настоящее шоу . Все главные бои вечера можно было эксклюзивно увидеть на телеканале РЕН ТВ.

Ненужные оскорбления

Сауло Кавалари казался грозным соперником для Вячеслава Дацика и даже считался фаворитом . Во-первых, он бывший чемпион Glory в первом тяжелом весе (до 93 кг). Во-вторых, он еще совсем не старый (32 года). В-третьих, несколько месяцев назад в Москве бразилец нокаутировал в кулачном бою экс-чемпиона Hardcore FC Дениса Недашковского, очень крепкого и перспективного спортсмена. Да, в марте Кавалари, тоже в бою на голых кулаках, проиграл нокаутом малоизвестному поляку — уже на шестой секунде поединка. Но в драке всякое же может случиться.

Перед боем Кавалари назвал Дацика «мешком», заявив, что Слава в Бразилии «и дня не выживет» (из-за криминала), а на церемонии взвешивания обозвал «Рыжего Тарзана» «испуганной свиньей» (хотя до этого дружелюбно кивнул ему и пожал руку).

Раза два и готов Вячеслав Дацик - российский профессиональный боксёр, боец смешанного стиля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сам же бой продлился менее минуты. Если быть точным — 35 секунд . Дацик сразу пошел вперед и начал размашистую атаку. И в момент, когда Вячеслав выкинул довольно кривой, неточный джеб, бразилец решил контратаковать. Но джеб был обманкой. Стоило Сауло замахнуться, как ему в челюсть прилетел мощнейший оверхенд. Кавалари упал на канаты, потом поднялся, но рефери, взглянув на его состояние, решил остановить поединок. Так Дацик одержал одну из главных побед в карьере . За 14 месяцев у него шесть побед и одно поражение — и то очень спорное: когда Зелимхан Дукаев на протяжении трех двухминутных раундов всячески избегал боя и падал (не в нокдаун, а чтобы потянуть время).

Бой с Кавалари был полуфиналом «Гран-при» тяжеловесов. В другом полуфинале встретятся бывший обладатель пояса WBC Silver в полутяжелом весе Дмитрий Кудряшов и боец ММА Вагаб Вагабов (рекорд в ММА — 29-1-1). Дата этого поединка пока не определена. У Дацика был конфликт с Вагабовым в соцсетях, но в финале он больше хочет видеть Кудряшова.

— С Кудряшовым было бы интереснее с точки зрения спорта. Это великий человек, великий боксер. От такого по роже получить не стыдно , — признался «Рыжий Тарзан».

Следующий бой Дацик планирует провести 29 апреля. Соперника и промоушен, где будет драться, он не назвал. Зато ярко высказался о Кавалари.

— Что-то в бразильских фавелах какие-то слабые грабители , — отметил боец. — У нас бы он на [проспекте] Ветеранов долго не проходил. Если в Петербурге он пройдется по Ветеранов после 12, я думаю, там его научат боксировать . Он же назвал меня свиноматкой. Я ему [после боя] объяснил, что в наших лесах кабан — это самое страшное животное. Он даже на медведя кидается и рвет его. Зря он так меня назвал. Я пошел вперед как кабан. Суть он понял.

Своя правда

Как и ожидалось яркий бой выдали Дмитрий Бикрев и Тимур Никулин. Сражаться им предстояло по правилам бокса, от которого оба спортсмена все-таки весьма далеки . Бой позиционировался как противостояние смешанных единоборств и кулачных баталий.

Все четыре раунда Бикрев и Никулин добросовестно обменивались ударами, но потрясти друг друга так и не сумели. Бикрев больше полагался на свое преимущество в технике, а Никулин демонстрировал агрессию, заряженность на результат и выбрасывал огромное количество ударов . Цели они, впрочем, достигали не так часто, как хотелось бы звезде кулачных боев.

Раза два и готов Бой Дмитрия Бикрева (слева) и Тимура Никулина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Определять сильнейшего предстояло судьям. Один отдал преимущество Бикреву : 39-38. Два других посчитали, что бой был равным : 38-38, 38-38. Большинством же голосов бой был признан ничейным . Вердиктом остались недовольны оба участника, судя по реакции зала зрители, скорее, считали, что победу одержал Никулин.

— Я расстроен, был гораздо ближе к победе , — отметил Тимур Никулин. — Честно, не понимаю, какие раунды отдали ему . Посмотрите на мое лицо, посмотрите на лицо Бикрева. Чемпион Fight Nights бегал от меня по рингу, это о многом говорит . Но что уже говорить, если пояса у меня нет. Тренеры меня наверняка поругают, а потом начнем снова пахать, много работать. Впереди в моей карьере много грандиозных событий.

— Мне кажется, что я выиграл , — ответил оппоненту Дмитрий Бикрев. — Второй раунд сложился для меня неудачно, не по плану, остальные три раунда забрал. Честно, я полноценно не готовился к этому бою, и в какой-то момент просел . Думал на классе пройду, но не пошло. Это хороший урок. Реванш? Посмотрим, что предложат организаторы.

Еще в одном поединке основного карда Тигран Согоян победил Андрей Кириченко раздельным решением судей.