Бить будут стильно: как Дацик и Монсон делили победу в «Бойцовском клубе»

Первый в истории турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» по правилам MMA, а не бокса, пройдет 5 августа в Москве. В главном бою вечера сойдутся 51-летний экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе Джефф Монсон и 41-летний Вячеслав Дацик. «Победит русский», — уверенно спрогнозировал итоги поединка промоутер Владимир Хрюнов, не боясь ошибиться. Ведь Монсон — тоже гражданин России и даже депутат гордумы Красногорска. Какие еще громкие заявления и прогнозы прозвучали на пресс-конференции, предваряющей турнир — в репортаже «Известий».

Оба — русские

В начале июля ветераны MMA Джефф Монсон (60 побед и 26 поражений) и Вячеслав Дацик (13-16) обменялись колкостями. Всё началось с интервью Монсона «Известиям», в котором он вызвал Дацика на поединок и заявил, что у того нет шансов на победу, если бой пройдет по правилам MMA. Россиянин, который последние бои проводил по правилам бокса, ответил американцу в социальных сетях: заявил, что готов принять вызов и проверить свои возможности в борьбе. Уже 9 июля спортсмены подписали контракт на бой.

Во время пресс-конференции оба бойца проявляли друг к другу уважение.

— Джефф уважаемый человек, я постараюсь его сильно не бить, — сказал Вячеслав Дацик. — Но я покажу ему ядерную мощь русских кулаков, постараемся побороться.

Дацик и Монсон делили победу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Его оппонент был не менее любезен.

— Я безумно уважаю Дацика. Знаю, что он настоящий силач, многих отправлял в нокаут. Но я не предоставлю ему такой возможности. Закончу все в партере, — заявил Монсон.

Главная интрига этого поединка — сумеет ли Дацик что-то противопоставить опытному ветерану в борьбе. «Рыжий Тарзан» (прозвище Дацика) уверен, что не только поборется с Монсоном, но и исполнит несколько приемов из игры «Мортал Комбат».

— Можете посмотреть бой против Патрика де Витте, где я показал, как умею бороться, — подчеркнул россиянин. — Джефф зря думает, что я слабый в партере. Да, я не люблю бороться, не люблю валяться, не люблю обниматься. Мне больше нравиться биться, но бороться мы тоже умеем. В борьбе можно развлекаться и исполнять веселые приемы из «Мортал Комбат».

Главным сюрпризом пресс-конференции стал русский язык Монсона — на протяжении почти всей пресс-конференции он понимал вопросы ведущего без переводчика, и даже отвечал на великом и могучем, пусть и не совсем правильно.

Дацик и Монсон делили победу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Каждый день я практикуюсь русскому языку, — отметил американец. — Я пытаюсь каждый день, скоро я буду знать русский язык в совершенстве. Это моя цель. Да, я русский мужчина.

Промоутер Владимир Хрюнов подчеркнул, что и Дацик, и Монсон — это русские люди.

— Сила в том, что они оба русские. Сила в том, что мы русские. Это именно то, что является мотором нашего шоу. Победит русский, — резюмировал Хрюнов.

Победы на «колхозной технике»

Со-главным событием вечера станет дебют тяжеловеса Гаджи «Автомата» Наврузова в ММА. Его противником будет опытный бразилец Фернандо Родригеса (12 побед - 8 поражений в MMA). В преддверии поединка Наврузов заметил, что единоборства ему нравятся больше, чем бокс, поэтому зрителям стоит ожидать зрелищный поединок.

— По боксу последний бой мне не очень понравился, — заметил боец. — Кайф не ловлю, нет адреналина, эмоций. По ММА, я думаю, получу те эмоции, которые получал в кулачных боях.

В свою очередь Родригес не видит в Наврузове серьезного оппонента.

— Гаджи меня совсем не впечатлил. Я видел его хайлайты на YouTube. Он очень ограниченный боец. Я ему покажу, что ММА — это другое, там есть борьба. В партере у него не будет никаких шансов.

Дацик и Монсон делили победу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Наиболее жаркой частью пресс-конференции выдалось обсуждение предстоящего боя между многократным победителем первенства России по армейскому рукопашному бою Сашей Стоуном и блогером Святославом Коваленко. Рассуждая о грядущем бое, Стоун с уверенностью заявил, что одержит победу.

— Чем больше шкаф, тем громче падает. Коваленко до сих пор еще не падал в нокаут, правильно? Это как раз будет первый случай, когда прямо на «РЕН ТВ» Свят упадет в нокаут. Во втором раунде ты свалишься, — заявил Стоун.

Этот прогноз, судя по эмоциям Святослав Коваленко, ему совсем не понравился.

— Мы с тобой в клетке будем разговаривать после второго раунда, — заявил Коваленко. — Буду говорить: «Ну Санек, где нокаут?!». Я дрался с сильными соперниками, которые превосходят меня и в технике, и по габаритам, и по опыту. Им не получалось отправить меня в нокаут, и я не думаю, что у этого мальчишки получится. Не думаю, что его удары могут отправить меня в нокаут. А за свою излишнюю самоуверенность он поплатится.

При этом Коваленко отметил, что не чурается драться с бойцами, класс которых выше его.

— Все говорят, что я колхозник, и я этого не отрицаю, — продолжил Коваленко. — У меня необычная колхозная техника, но я выигрываю своим колхозом на характере и выносливости. Соперников выбираю по уровню сильнее себя. У Саши, естественно, больше знаний в технике, но я не считаю, что это главное. Технику я ставлю на один из последних планов. Главное — это выносливость и характер.

Дацик и Монсон делили победу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Также на турнире пройдет долгожданный реванш между Андреем «Ушу Мастером» Ефимовым и Николаем Чибисом. В первом бою, который прошел на голых кулаках в 2020 году в лиге Top Dog, победу одержал Чибисов. На пресс-конференции между бойцами нависло напряжение, и Ефимов дал прогноз — нокаутирует оппонента во втором раунде.

— Я заряжен на бой, — сказал «Ушу Мастер». — Два года назад я проиграл ему, сейчас я хочу реабилитироваться. — В идеале мой план — его нокаутировать, а там как пойдет, как получится, посмотрим. Я нахожусь в прекрасной форме. Посмотрим, что он покажет со своей стороны.

Чибисов был немногословен, но заметил, что в этот раз Ефимову будет еще сложнее его победить.

— Он очень наглый парень, — ответил Чибисов. — Вызовы мне кидает. Говорит, что меня нокаутирует. Два года назад, когда я с ним боксировал, меня тренировал Гаджи Наврузов в парке постольку-поскольку. Сейчас я прошел полноценный лагерь. Ему будет в пять раз тяжелее, чем в прошлом бою.