В чужой стихии: как завершится бой Дацика и Кавалари

В ретроперчатках из конского волоса выйдут на ринг участники вечера бокса, который пройдет в Москве 15 апреля. В главном бою Вячеслав Дацик подерется с бразильцем Сауло Кавалари. Это полуфинал Гран-при тяжеловесов, организованного промоушеном Pravda Fighting совместно с РЕН ТВ. В другом полуфинале сразятся Дмитрий Кудряшов и Вагаб Вагабов (дата поединка еще не определена). Дацик считается андердогом — всё же его соперник действительно мастеровитый кикбоксер: Кавалари — бывший чемпион Glory в первом тяжелом весе. В соглавном бою сойдутся звезда кулачных боев Тимур Никулин и чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев. Главные поединки турнира можно будет увидеть в прямом эфире на РЕН ТВ.

Испытание Славы

Соперник Дацика родился в мае 1989 года в трущобах города Куритиба .

— Начало моей карьеры не было легким, — сказал Кавалари в 2014 году перед турниром Glory 18. — Я родом из трущоб, и в стране, в которой я родился, люди сталкиваются со множеством сложностей. В детстве я пережил трудные времена, но люди в Бразилии всегда помогают друг другу — даже если у них нет денег и других ресурсов. Я люблю свою фавелу. Это место делает меня голоднее, сильнее. Тренировки здесь дают мне больше сил.

В чужой стихии_3 Вячеслав Дацик перед церемонией взвешивания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Всего в сильнейшей лиге по кикбоксингу Glory Кавалари провел десять поединков, одержав шесть побед. Последний бой по правилам кикбоксинга с участием бразильца прошел в июле 2017 года на турнире Glory 43 в Нью-Йорке. Тогда он проиграл единогласным решением судей украинцу Павлу Журавлеву.

У 41-летнего Дацика нет такого солидного бэкграунда в спорте, но бой пройдет по правилам бокса — то есть в непривычной для Кавалари стихии, так что у Рыжего Тарзана есть шансы на успех. Да, Слава проиграл последний бой куда менее серьезному и менее габаритному противнику — Зелемхану Дукаеву. Но тот всячески избегал прямого боя, а победил благодаря редким и несильным попаданиям. В 2021-м же Дацик выиграл пять поединков из пяти (по разным правилам). Вероятно, именно сейчас он находится в лучше форме в жизни.

— Дацик всегда бьется, идет в обмен ударами, — отметил в разговоре с «Известиями» ветеран MMA Сергей Харитонов. — Может здорово попасть. Поэтому он всегда опасен. Это тяжелый вес, тут всегда может кто-то упасть. Конечно, Кавалари крутой боец. О нем много говорят. Посмотрим, в какой форме он прилетел в Москву.

В чужой стихии_2 Сауло Кавалари во время взвешивания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Известный боец Вагаб Вагабов назвал еще одно преимущество россиянина над бразильцем.

— Кавалари, кстати, будет драться с Дациком после тяжелого нокаута, так что у Славы шансы еще больше увеличились, — подчеркнул Вагабов в интервью РЕН ТВ.

Треш-токер против чемпиона

В соглавном событии подерутся звезда поп-ММА Тимур Никулин и боец ММА, чемпион Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев. У 25-летнего Никулина больше опыта в боксе, в том числе в профессиональном: в Pravda он провел уже три поединка, все выиграл (правда, бой с Джеффом Монсоном был просто легким спаррингом). Для 35-летнего Бикрева же это будет боксерский дебют.

— Я рассчитываю на них обоих, чтобы бой получился красочным и зрители были довольны, — сказал «Известиям» титулованный российский боксер Дмитрий Кудряшов. — Дима Бикрев, мне кажется, более профессионален в плане подготовки и своего подхода к делу. Он чемпион Fight Nights, выходец из ММА. Как я слышал, неплохо боксирует и обладает нокаутирующим ударом. Тимур — российский треш-токер, который всегда много говорит, но в последнем бою, по-моему, у него были проблемы именно в ударной технике.

В чужой стихии_1 Дмитрий Бикрев и Тимур Никулин во время поединка взглядов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Хочу всем сказать — я король кулачных боев!» — с такими словами Никулин пришел в поп-MMA , и после этого желающие снять корону выстраивались в очередь. На ринге 25-летний боец свое заявление подкреплял крепкими аргументами. Один из самых громких боев он провел с Зелемханом «Пулеметчиком» Дукаевым, который в начале этого года побил Дацика. Да и вообще за такую короткую карьеру Тимур Никулин наделал немало шума: каждая его пресс-конференция — отдельный вид шоу. Например, всю церемонию «фейс ту фейс» он держал в кармане куриное яйцо, а потом разбил его о лицо Мохаммада Хейбати.

Никулин разошелся настолько, что начал метать стрелы в легендарных бойцов смешанных единоборств. Обещал отправить Александра Емельяненко на пенсию. И подрался с Джеффом Монсоном . И всё же ветеран, пусть и именитый, — это не то же самое, что действующий чемпион Бикрев на пике своей формы. И здесь нужно готовиться к проверке на прочность.

— Я думаю, что на Бикрева будет давление со стороны зрителей. Каждый ему будет говорить: «А что если ты проиграешь?» Он будет постоянно задаваться этим вопросом, — сказал Никулин.