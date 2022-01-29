Не день Славы: как Дацик неожиданно уступил «Пулеметчику»

Сенсация на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»: Зелимхан «Пулеметчик» Дукаев победил Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика . Бой получился скандальным — из-за решения судей. Перед ним в основном карде состоялось два поединка — 48-летний 140-килограммовый Максим «Шатун» Новоселов нокаутировал Макса «Топора» Щербакова, а Павел «Казак» Шульский и Даниял «Т-34» Эльбаев отбились вничью . После поединка и Шульский, и Эльбаев заявили, что довольны результатом. При этом Казак сообщил, что специально не бил правой. Эксклюзивную трансляцию всех поединков можно было увидеть на телеканале РЕН ТВ .

Три — мало

Дацик спарринговал с Пулеметчиком в 2019-м и выглядел неважно. Однако в 2021-м он выиграл пять боев из пяти, вырос как боксер. Так что в пятницу Вячеслав считался фаворитом — тем более Дукаев шел на серии поражений . Подробно рассказывать о том, кто такой Дацик, смысла нет — человек известный. Пулеметчик же засветился в Youtube в промоушене уличных боев «Стрелка», где сделал несколько зрелищных нокаутов. А в конце 2019-го провел в Top Dog самый просматриваемый кулачный бой в России — с Моряком. «Я король уличных драк, легенда кулачки, дед поп-ММА», — говорит Пулеметчик. Действительно, в 2019-м он был на хайпе. Создал свою команду — Berzloy, конфликтовал, часто дрался. Со временем хайп спал, плюс Зелимхан решил завязать с кулачными боями по религиозным соображениям. Теперь его интересует только бокс.

Не день славы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На взвешивании 41-летний Дацик оказался тяжелее противника на 33,3 кг (124,8 кг против 91,5 кг — и это Пулеметчик еще набрал). Вячеслав, как и обычно, пошел вперед сразу, как только начался бой. Зелимхан же старался держаться на дистанции, работал на отходе . Накануне Дацик обещал, что «колхозок» (размашистых ударов) не будет — но выбрасывал он только их и часто мазал. Дукаев бил реже, но точнее — и убедил судей в том, что победу следует отдать ему. Так он стал чемпионом РЕН ТВ в супертяжелом весе . Это если кратко. Главное-то впечатление от поединка вовсе не удары, попадания и движение боксеров. Бросилось в глаза другое: бой предполагал лишь три раунда по две минуты. Это очень мало . Причем по факту поединок длился еще меньше, потому что Зелимхан часто падал (из-за потери равновесия), и, пока он поднимался, секундомер никто не останавливал. Где-то четыре раза у Пулеметчика изо рта вываливалась капа. А еще боксеры были в больших перчатках — не как в профессиональном боксе.

— Его удары — машина, сколько людей он снес. Но, видать, мне было судьбой предначертано ему не проиграть, — сказал Пулеметчик .

Дацик вышел из ринга и уже через где-то 15 минут покинул здание «Известий», что в Павловском переулке (там проходил турнир). Комментарии он давать не стал. К судейскому решению есть вопросы, но от Славы ждали намного большего — учитывая его недавние победы и не самый высокий уровень соперника. Можно сказать, что пять побед подряд сгорели и всё придется начинать сначала . Пулеметчик же заявил: во втором раунде он пощадил Дацика, это был лучший бой Тарзана в карьере, и Зелимхан готов к реваншу.

Не день славы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Одной левой

Поединок между Павлом Шульским и Даниялом Эльбаевым стартовал неспешно. В первом раунде Шульский был осторожен и предсказуемо двигался на дистанции против низкорослого Т-34. В ответ Даниял прессинговал, но Павлу удавалось отбиваться от него . В последующий раундах Т-34» пытался брать инициативу на себя, обрушиваясь на противника серией мощных ударов. В заключительном раунде Эльбаев пытался запутать Шульского, однако он не мог поймать момент, где ему надо остановиться, чтобы нанести удары с максимальной жесткостью. Итог встречи — дружеская ничья двух земляков .

— От боя получил положительные эмоции, — заявил Эльбаев . — Я пришел на коротком уведомлении, за четыре дня до боя, никто не хотел с ним драться. Ну, я подумал, что это мой земляк, просто зайду, не буду рубиться с ним, пытаться нокаутировать, как и всех, просто поработаю. Это же мастер спорта по боксу, это профбоксер ! Хотя бы узнаю, что это такое — работать с профессиональными боксерами.

Шульский признался, что Даниял сильно давил на него массой и не позволял отойти в сторону . При этом он добавил, что в следующий раз будет победа, а также отметил, что у него была возможность нанести нокдаун.

— Я бил одной левой рукой, — подчеркнул Казак. — Не стал правой, все-таки парень не боксер. Зачем я буду брать и бить двумя руками? Это как-то с моей стороны будет агрессивно, некрасиво и неправильно . А так — боевая ничья.

Не день славы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Бой между Максом Щербаковым и Максимом Новоселовым закончился уже на 52-й секунде второго раунда. Причиной послужил мощный удар Максима, который отправил Топора в нокаут . Стоит отметить, что Новоселов с самого начала боя оформил Максу серию ударов. И если в первом раунде, после мощного панча, Щербаков еще мог выстоять на ногах, то во втором он уже ничего не смог противопоставить силе Новоселова. Топор признался, что бой для него был тяжелым.

— Конечно, было тяжело, когда удары Макса в голову залетают. Выиграть не получилось, — признался Щербаков.

По словам Топора, он с радостью еще раз выйдет на ринг против Новоселова. Чемпион Европы по самбо заявил, что будет тренироваться вместе со своим оппонентом, и не исключил, что тот в будущем займет его место.

— Мы подружимся, будем заниматься теперь вместе, он покажет еще всем. Может, я со временем уйду на пенсию, а он займет мое место, — отметил Шатун .

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд признался, что ему понравился турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»: «Ярко, зрелищно, красиво, быстро и очень интересно», — сказал Дрозд в эфире РЕН ТВ.