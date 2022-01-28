Не ради Славы: сможет ли Дацик справиться с Пулеметчиком

В пятницу, 28 января, всех поклонников единоборств ждет первый в 2022 году боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик выйдет в ринг против Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева. Кроме того, Павел Шульский выступит против Данияла «Т-34» Эльбаева, а Максим «Топор» Щербаков — против Максима Новоселова. Все поединки эксклюзивно покажет в прямом эфире РЕН ТВ. Начало в 23:00. О том, чего ждать от турнира, — в материале «Известий».

Максим «Шатун» Новоселов vs Максим «Топор» Щербаков

Максима Новоселова можно назвать человеком сложной судьбы. Он чемпион Европы по самбо 2007 года, боец ММА. В 1990-х участвовал в криминальных разборках: сначала отсидел 14 лет по обвинению в убийстве, потом еще три года — по делу о покрывательстве наркобизнеса. Сейчас у Максима нет никаких проблем с законом. Новоселов занимается метанием топоров и ножей, борется со взрослыми медведями, бьется по правилам бокса и ММА, участвует в ветеранских турнирах по самбо. В Instagram у него больше 700 тыс. подписчиков. В турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Новоселов принимал участие уже дважды, одержав две победы.

В феврале прошлого года Максим победил техническим нокаутом огромного Дениса Вильданова (тогда тот весил порядка 190 кг). Причем Вильданов, можно сказать, главный соперник в карьере его нынешнего оппонента. Максим Щербаков (ака Макс «Топор») проиграл Вильданову в кулачном бою нокаутом, но в декабре на шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» взял у него убедительный реванш, вырубив уже на 15-й секунде поединка. Потом гигант говорил, что нокаута не было, а бой он не смог продолжить из-за того, что во время падения травмировал ногу. Но комбинация Топора в любом случае выглядела очень зрелищно. Теперь он грозится «отправить на пенсию» 48-летнего Новоселова. Хотя и признает: подбородок у Шатуна куда крепче, чем у Вильданова.

Не ради Славы Максим Щербаков и Максим Новоселов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Сколько можно? Я ему добро сделаю — чем раньше он уйдет, тем больше здоровья сохранит, — заявил «Известиям» Щербаков.

Услышав это, Новоселов дал сопернику достойный ответ.

— Я здесь, наверное, самый старый — с основания «Бойцовского клуба». И каждый раз слышу эти слова. Но пенсия так и не приходит, — сказал Шатун. — Эти люди меняются, а я здесь. Можем много говорить, текст заранее заготовить. Но бой всё покажет. Бокс не моя дисциплина, я самбист, выступаю в смешанных единоборствах. Но тут просто достаточно моей физической силы. Я ему снесу голову — вот и всё.

К слову, на взвешивании Новоселов показал 141,5 кг, а Щербаков — 102 кг.

Павел «Казак» Шульский vs Даниял «Т-34» Эльбаев

Разница в весе между Шульским и Эльбаевым получилась такой же впечатляющей: 100 и 138 кг соответственно. Павел — мастер спорта по боксу, звезда лиги кулачных боев Top Dog. Сам по себе это очень спокойный, вежливый человек. Что не мешает ему проводить хайповые, даже скандальные бои. Например, реванш Шульского с Гаджи Автоматом — чуть ли не самый ожидаемый бой на голых кулаках в России. Недавний поединок Павла с Исламом Каримовым в «Нашем Деле» тоже наделал много шума. Наконец, в дебютном бою Шульского в профессиональном боксе (это случилось на турнире «Бойцовского клуба») против Коллинса Ойала сначала судьи отдали победу Павлу, а потом оказалось, что один из них ошибся в подсчетах, и в результате была объявлена ничья.

Эльбаев же по характеру — прямая противоположность Шульскому. Эмоциональный, вспыльчивый, конфликтный. Даниял — заметная фигура в поп-ММА. А вот в профессиональном боксе же у него, как и у Павла, один бой. И это — поражение единогласным решением судей от Вячеслава Дацика. Фаворит поединка — Шульский, но Эльбаев вполне способен дать ему конкурентный бой. Тем более у Павла еще никогда не было такого крупного соперника.

Не ради Славы Даниял Эльбаев и Павел Шульский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В целом же бойцы относятся друг к другу с большим уважением.

— Мы земляки, — сказали они на недавней пресс-конференции.

Оба действительно родом с Кавказа: Шульский из Пятигорска (Ставропольский край), а Эльбаев — из Чегема (Кабардино-Балкария).

Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик – Зелемхан «Пулеметчик» Дукаев

Дацик начал драться в профи, когда многие поклонники поп-ММА еще не родились. Он дебютировал в 1999 году, наглухо нокаутировав будущего чемпиона UFC Андрея Орловского. Потом он чаще проигрывал, чем выигрывал (да и вообще выходил в ринг скорее веселиться), затем надолго очутился в неволе. В ноябре 2020-го Слава в очередной раз освободился из заключения и с тех пор аккуратен как в поступках, так и выражениях. А еще он постоянно тренируется, что в 2021-м вылилось в пять побед в пяти боях. Это был самый успешный год в его карьере!

2022-й Дацик собирается провести ударно. В планах — бои с Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым. Ну а начать год Вячеслав и его менеджеры решили с поединка против Зелемхана Дукаева. Пулеметчик был звездой промоушена «Стрелка» (ММА на песке, где может подраться любой желающий), провел самый рейтинговый в плане просмотров кулачный бой в России — против Моряка (проиграл решением судей, через год в ходе боя-реванша Моряк снова победил по очкам). Про себя Зелемхан говорит так: «Я король уличных драк, легенда кулачных боев, дед поп-ММА».

Не ради Славы Зелемхан Дукаев и Вячеслав Дацик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Разница в весе, само собой, оказалась впечатляющей. Дацик показал на весах 124,8 кг, а Дукаев — 91,5 кг.

Фаворит этого поединка, конечно, Рыжий Тарзан. Но Пулеметчик обещает удивить. И заверяет, что бегать по рингу, избегая размена ударами, не будет.

Стоит отметить, что все эти бои пройдут в студии телеканала РЕН ТВ.