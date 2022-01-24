Плиз, в студию: сможет ли Дацик нокаутировать легенду кулачных боев

В пятницу, 28 января состоится боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик выйдет в ринг против Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева. Кроме того, Павел Шульский выступит против Данияла «Т-34» Эльбаева, Максим «Топор» Щербаков — против Максима Новоселова. РЕН ТВ эксклюзивно покажет все поединки в прямом эфире. Начало в 23:00. 24 января в пресс-центре «Известий» состоялась пресс-конференция участников шоу, а также промоутера Владимира Хрюнова. Говорили о подготовке, приводили детей на битву взглядов и, конечно же, делали угрожающие заявления.

Уважение Пулеметчика и провокация Т-34

Прошлый год был лучшим в карьере Вячеслава Дацика, который дерется на профессиональном уровне с 1999-го. Рыжий Тарзан одержал пять побед в пяти боях . И если в двух поединках против Тайсона Дижона он выглядел не лучшим образом, то в трех других рвал и метал. В бою с британцем Рэнди Рэндайном он был полным аутсайдером, но выиграл нокаутом в первом раунде, просто растерзав оппонента. Дацик активно тренируется в Нижнем Новгороде, а еще в сентябре у него родилась дочь. Ребенка назвали Валькирия-Злата. «Она у меня воительница!» — говорит боец.

Вячеслав пришел на пресс-конференцию с женой и дочерью. Причем Валькирию-Злату он вынес на битву взглядов. Пулеметчик, увидев девочку, улыбнулся, а потом поцеловал ее в живот. Зелемхан Дукаев заверил, что бегать от Рыжего Тарзана не будет, и сообщил, что прошел серьезный тренировочный лагерь — «под Славу».

— Я большой сбор прошел, — заявил Дукаев. — Начал в Пятигорске, там у меня есть Закатов Владимир Владимирович, тренер, профессиональный боксер. После этого мы поехали с ребятами в Карелию. И там тоже провели большой лагерь . За что огромное спасибо всем, кто нас поддерживал. И вот только буквально вчера приехали из Карелии домой в Тверь. Так что уверены в себе на все 1000%. Даже сомнений нет. Если только Всевышний не предпочел, чтобы этот бой я проиграл, только он может этому поспособствовать. А так — даже мысли нет проиграть.

Плиз, в студию Звезды боксерского турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пулеметчик стал заметен на YouTube благодаря участию в промоушене уличных боев «Стрелка» (по факту — ММА на песке), а также из-за кулачных боев. Его поединок в Top Dog с Евгением «Моряком» Курдановым до сих пор самый просматриваемый кулачный бой в русскоязычном сегменте YouTube . Не так давно он объявил о завершении карьеры в «кулачке». На пресс-конференции у Дукаева спросили, не изменил ли он решение.

— Я завершил карьеру в «кулачке» по религиозным соображениям. Но по боксу готов выйти против любого желающего, — отметил он.

Также Пулеметчик назвал себя королем уличных драк, легендой кулачных боев и дедом поп-ММА. Дукаев не сказал ничего плохого про Дацика. Но на пресс-конференции у Вячеслава нашелся другой оппонент — Даниял Эльбаев, которого он победил единогласным решением судей на боксерском турнире «Бойцовского клуба» в августе 2021-го. Эльбаев пожаловался, что он не раз просил у команды Дацика реванш — по любым правилам — но всякий раз приходил отказ . Эту тему им толком обсудить не удалось. И все-таки словесная перепалка случилась.

— Ты к бою с Пашей-то нормально подготовился? Понял, что дизель, соляру нужно заливать, а не «Пепси»?— саркастически улыбнулся Вячеслав Дацик.

Плиз, в студию Зелемхан Дукаев, Владимир Хрюнов и Вячеслав Дацик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эльбаев в ответ призвал провести реванш.

— Я тебя уничтожу, — заявил Т-34. — Видел твое лицо после нашего боя и свое. Я тебе его разбил. А ты махал своими культяпками.

Медведь после Большого папы

Павла Шульского же Эльбаев уважает. А Шульский уважает Эльбаева. «Мы земляки!» — провозгласили они. Даниял родом из Чегема (Кабардино-Балкария), а Павел — из Пятигорска (Ставропольский край). 28 января им предстоит выйти на ринг.

Шульский, звезда кулачных боев, тоже бился на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — в декабре. Его бой с Коллинсом Ойялом завершился вничью. Как на пресс-конференции сообщил Владимир Хрюнов, Ойял — единственный боксер, который написал ему письмо с просьбой о реванше. Шульский к реваншу готов .

Плиз, в студию Даниял Эльбаев и Павел Шульский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это здорово, это классно, — ответил Павел Шульский. — Это говорит о том, что сопернику понравился мой дебютный бой. Потому что я первый раз был на ринге профессиональном. И было бы здорово провести с ним еще один бой.

Макс Топор, в свою очередь, заявил, что сочтет за честь «отправить Макса Новоселова на пенсию». 130-килограммовый Новоселов, который остается чемпионом Европы по боевому самбо, ответил на это так.

— Тут достаточно моей физической силы. Я просто снесу Топору голову — вот и всё, — уверен боец.

Макс Топор на прошлом боксерском турнире РЕН ТВ прошел Большого Папу — Вильданова. И хочет продлить победную серию. Новоселов же уже на следующий день после боя с Топором собирается подраться по правилам ММА. Топор сказал на пресс-конференции, что организаторы ММА-турнира сильно поторопились.

Плиз, в студию Максим Щербаков, Владимир Хрюнов и Максим Новоселов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— После боя со мной он просто не сможет драться! — констатировал Щербаков.