 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Зеленский заверил украинцев в отсутствии поводов для паники
Экономика
ФНС объяснила способ расчета не облагаемого налогом дохода по вкладам
Общество
Власти Ленобласти усилили ограничения из-за COVID-19
Мир
Секретарь СНБО Украины заявил об отсутствии активной эвакуации послов из страны
Общество
Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в стране в свои руки
Мир
Секретарь СНБО призвал СМИ не сеять панику вокруг ситуации на Украине
Общество
Врачи стали чаще диагностировать коронавирус у детей в Подмосковье
Мир
Немецкий политолог оценил статью WSJ о «пророссийской» политике ФРГ
Страна
Число туристов на новогодних каникулах удвоилось в Мурманской области
Мир
Захарова назвала антироссийским угаром слова вице-премьера Канады о Донбассе
/

Плиз, в студию: сможет ли Дацик нокаутировать легенду кулачных боев

Зрители РЕН ТВ увидят три принципиальных поединка в основном карде «Бойцовского клуба»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Плиз, в студию: сможет ли Дацик нокаутировать легенду кулачных боев
2022-01-24 20:21:28">
2022-01-24 20:21:28
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пятницу, 28 января состоится боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик выйдет в ринг против Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева. Кроме того, Павел Шульский выступит против Данияла «Т-34» Эльбаева, Максим «Топор» Щербаков — против Максима Новоселова. РЕН ТВ эксклюзивно покажет все поединки в прямом эфире. Начало в 23:00. 24 января в пресс-центре «Известий» состоялась пресс-конференция участников шоу, а также промоутера Владимира Хрюнова. Говорили о подготовке, приводили детей на битву взглядов и, конечно же, делали угрожающие заявления.

Уважение Пулеметчика и провокация Т-34

Прошлый год был лучшим в карьере Вячеслава Дацика, который дерется на профессиональном уровне с 1999-го. Рыжий Тарзан одержал пять побед в пяти боях. И если в двух поединках против Тайсона Дижона он выглядел не лучшим образом, то в трех других рвал и метал. В бою с британцем Рэнди Рэндайном он был полным аутсайдером, но выиграл нокаутом в первом раунде, просто растерзав оппонента. Дацик активно тренируется в Нижнем Новгороде, а еще в сентябре у него родилась дочь. Ребенка назвали Валькирия-Злата. «Она у меня воительница!» — говорит боец.

Первая перчатка: как Кассиус Клей стал Мухаммедом Али
К 80-летию со дня рождения великого боксера

Вячеслав пришел на пресс-конференцию с женой и дочерью. Причем Валькирию-Злату он вынес на битву взглядов. Пулеметчик, увидев девочку, улыбнулся, а потом поцеловал ее в живот. Зелемхан Дукаев заверил, что бегать от Рыжего Тарзана не будет, и сообщил, что прошел серьезный тренировочный лагерь — «под Славу».

Я большой сбор прошел, — заявил Дукаев. — Начал в Пятигорске, там у меня есть Закатов Владимир Владимирович, тренер, профессиональный боксер. После этого мы поехали с ребятами в Карелию. И там тоже провели большой лагерь. За что огромное спасибо всем, кто нас поддерживал. И вот только буквально вчера приехали из Карелии домой в Тверь. Так что уверены в себе на все 1000%. Даже сомнений нет. Если только Всевышний не предпочел, чтобы этот бой я проиграл, только он может этому поспособствовать. А так — даже мысли нет проиграть.

Плиз, в студию
Звезды боксерского турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Звезды боксерского турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пулеметчик стал заметен на YouTube благодаря участию в промоушене уличных боев «Стрелка» (по факту — ММА на песке), а также из-за кулачных боев. Его поединок в Top Dog с Евгением «Моряком» Курдановым до сих пор самый просматриваемый кулачный бой в русскоязычном сегменте YouTube. Не так давно он объявил о завершении карьеры в «кулачке». На пресс-конференции у Дукаева спросили, не изменил ли он решение.

Лихие из 90-х: Майк Тайсон и Рой Джонс выдали крутой бой
Легендарные боксеры не смогли выявить победителя, но публика осталась довольна

Я завершил карьеру в «кулачке» по религиозным соображениям. Но по боксу готов выйти против любого желающего, — отметил он.

Также Пулеметчик назвал себя королем уличных драк, легендой кулачных боев и дедом поп-ММА. Дукаев не сказал ничего плохого про Дацика. Но на пресс-конференции у Вячеслава нашелся другой оппонент — Даниял Эльбаев, которого он победил единогласным решением судей на боксерском турнире «Бойцовского клуба» в августе 2021-го. Эльбаев пожаловался, что он не раз просил у команды Дацика реванш — по любым правилам — но всякий раз приходил отказ. Эту тему им толком обсудить не удалось. И все-таки словесная перепалка случилась.

— Ты к бою с Пашей-то нормально подготовился? Понял, что дизель, соляру нужно заливать, а не «Пепси»?— саркастически улыбнулся Вячеслав Дацик.

Плиз, в студию
Зелемхан Дукаев, Владимир Хрюнов и Вячеслав Дацик

Зелемхан Дукаев, Владимир Хрюнов и Вячеслав Дацик

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эльбаев в ответ призвал провести реванш.

Звездные кулаки: как Шульский и Наврузов дебютировали в боксе
А Сергей Кузьмин наконец прервал серию поражений, став чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Я тебя уничтожу, — заявил Т-34. — Видел твое лицо после нашего боя и свое. Я тебе его разбил. А ты махал своими культяпками.

Медведь после Большого папы

Павла Шульского же Эльбаев уважает. А Шульский уважает Эльбаева. «Мы земляки!» — провозгласили они. Даниял родом из Чегема (Кабардино-Балкария), а Павел — из Пятигорска (Ставропольский край). 28 января им предстоит выйти на ринг.

Шульский, звезда кулачных боев, тоже бился на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — в декабре. Его бой с Коллинсом Ойялом завершился вничью. Как на пресс-конференции сообщил Владимир Хрюнов, Ойял — единственный боксер, который написал ему письмо с просьбой о реванше. Шульский к реваншу готов.

Плиз, в студию
Даниял Эльбаев и Павел Шульский

Даниял Эльбаев и Павел Шульский

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это здорово, это классно, — ответил Павел Шульский. — Это говорит о том, что сопернику понравился мой дебютный бой. Потому что я первый раз был на ринге профессиональном. И было бы здорово провести с ним еще один бой.

Макс Топор, в свою очередь, заявил, что сочтет за честь «отправить Макса Новоселова на пенсию». 130-килограммовый Новоселов, который остается чемпионом Европы по боевому самбо, ответил на это так.

Тут достаточно моей физической силы. Я просто снесу Топору голову — вот и всё, — уверен боец.

Макс Топор на прошлом боксерском турнире РЕН ТВ прошел Большого Папу — Вильданова. И хочет продлить победную серию. Новоселов же уже на следующий день после боя с Топором собирается подраться по правилам ММА. Топор сказал на пресс-конференции, что организаторы ММА-турнира сильно поторопились.

Плиз, в студию
Максим Щербаков, Владимир Хрюнов и Максим Новоселов

Максим Щербаков, Владимир Хрюнов и Максим Новоселов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— После боя со мной он просто не сможет драться! — констатировал Щербаков.

Все бои пройдут в студии телеканала РЕН ТВ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022