Первая перчатка: как Кассиус Клей стал Мухаммедом Али

17 января 1942 года родился Кассиус Клей, иначе Мухаммед Али, один из величайших спортсменов ХХ века, оказавший огромное влияние на развитие бокса. При этом не менее значимой была и его общественная деятельность, которая сначала настроила против него всю Америку, а затем сделала настоящим героем нации. В день 80-летия человека, навсегда изменившего отношение к боксу и к боксерам, «Известия» вспоминают его биографию.

Вылет из улья

Спортивный мир и сейчас полон великими шоуменами и великими спортсменами. Но, возможно, никогда эти два понятия не сочетались лучше, чем в молодом человеке, начавшем жизнь под именем Кассиуса Клея, а затем ставшем мировой знаменитостью как Мухаммед Али . Тот, кто умел «порхать, как бабочка, и жалить, как пчела», родился 17 января 1942 года в Луисвилле, штат Кентукки. Его отец, Кассиус Клей-старший, обеспечивал жену Грейди и двух сыновей, рисуя рекламные щиты и вывески.

Фото: Getty Images/Bettmann В 12 лет Кассиус Клей (впоследствии Мухаммед Али) демонстрирует свою лучшую боксерскую стойку

Кассиус начал карьеру боксера в 12 лет. Он выиграл два национальных чемпионата «Золотые перчатки» в среднем весе и национальный титул в полутяжелом весе. Вскоре после окончания средней школы он одержал победу в полутяжелом весе на Олимпийских играх 1960 года в Риме.

Первая перчатка Кассиус Клей (ныне Мухаммед Али) — обладатель золотой олимпийской медали по боксу в полутяжелом весе на подиуме победителей в Риме, 1960 год Фото: Getty Images/Central Press/Stringer

В ранних профессиональных боях Клей показал невероятную скорость рук и ног для своего роста и веса. У него улучшался боковой удар, работа правой рукой. Главная особенность стиля будущего великого чемпиона — он держал руки низко и избегал ударов по голове, просто уклоняясь. Позже он рассказывал, что предпочитал всегда видеть соперника, чтобы действовать на опережение, а высоко поднятые руки мешали ему в этом.

Гений рекламы

Дерзкий юноша умел работать на камеру и хвастался, что он не только величайший боец, но еще и самый красивый. Это невероятно раздражало его противников и еще больше восхищало поклонников. Склонность к превращению каждого боя в шоу находило свое отражение и в том, что Кассиус мог предсказать с безошибочной точностью раунд, в котором его соперник будет повержен, п ричем делал он это в стихах. Современные рэп-исполнители могли бы позавидовать его строчкам: «Они все падают в раунде, который я называю» (They all fall in the round that I call).

Фото: Getty Images/Kent Gavin Мухаммед Али (Кассиус Клей) показывает пять пальцев, предсказывая, сколько раундов ему потребуется, чтобы нокаутировать британского боксера Генри Купера, 1963 год

Несмотря на то что Клей вдохнул новую жизнь в переживавший не лучшие времена спорт, профильная пресса не была убеждена в его готовности свергнуть с пьедестала чемпиона в супертяжелом весе Сонни Листона. Перед боем 25 февраля 1964 года в Майами-Бич 43 из 46 журналистов уверенно предсказали победу Листона. Аутсайдер Клей, ставки на которого принимались с коэффициентом семь к одному, ошеломил весь боксерский мир, когда из угла Листона перед седьмым раундом вылетело белое полотенце. Официальной причиной была названа травма плеча . Тогда Кассиус кричал с ринга журналистам одну из своих крылатых фраз: «Я — король мира».

В поисках Бога

Уже на следующее утро новый чемпион еще больше заставил говорить о себе, подтвердив, что присоединился к радикальной негритянской секте «Нация ислама». 6 марта глава движения Элайджа Мухаммад объявил, что имя Кассиус Клей лишено «божественного значения», и дал ему новое — Мухаммед Али.

Фото: Global LooK Press/epu Мухаммед Али (Кассиус Клей) против Сонни Листона, 1965 год

«Нацию ислама» не без оснований обвиняли в черном расизме и антисемитизме. Публика отвернулась от спортсмена, примкнувшего к экстремистам. Промоутеры не желали работать с новообращенным Али, и его матч-реванш с Листоном состоялся на глазах всего у нескольких тысяч болельщиков в Льюистоне, штат Мэн, 25 мая 1965 года. Экс-чемпион не смог выстоять даже одного раунда. Али оформил нокаут ударом, который получил название «фантомный». Спустя полгода Али немилосердно обошелся еще с одним бывшим чемпионом — Флойдом Паттерсоном, и вновь бой был окончен досрочно.

Али успешно защитил титул еще семь раз, до 22 марта 1967 года. Затем противником Али стало правительство США. Когда его попытались призвать в армию, боксер отказался от военной службы по соображениям совести. «Я не ссорился с ними во Вьетконге», — сказал он в 1966 году. Появившись 28 апреля 1967 года на поверке в Хьюстоне, он трижды отказывался выйти из строя, когда называли его имя. Офицер предупредил Али, что он совершает уголовное преступление, наказуемое пятью годами тюремного заключения и штрафом в размере $10 тыс. Али снова отказался сдвинуться с места.

В тот же день Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приостановила боксерскую лицензию Али и лишила его чемпионского титула. Другие спортивные организации последовали этому примеру.

Первая перчатка Пояс (реплика ремня) который носил Мухаммед Али после победы в бою против Сонни Листона в 1964 году, представлен на выставке, Лондон, Великобритания Фото: Global Look Press/Ray Tang

На суде два месяца спустя присяжные после всего лишь 21 минуты обсуждения признали Али виновным. Судья вынес максимальный приговор. Боксер получил пятилетний срок, но остался на свободе на время апелляции. После того как апелляционный суд оставил приговор в силе, дело перешло в Верховный суд США. Правда, за это время общественное мнение в стране резко поменялось в сторону осуждения войны во Вьетнаме, и Али нашел поддержку, особенно среди молодежи.

Возвращение короля

За восемь месяцев до решения Верховного суда Али смог вернуться на ринг. В Джорджии не было государственной комиссии, которая бы запретила бой, и 26 октября 1970 года Али одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Джерри Куорри в Атланте. Шесть недель спустя он в 15-м раунде победил техническим нокаутом аргентинца Оскара Бонавену в Нью-Йорке.

8 марта 1971 года в легендарном «Мэдисон-сквер-Гардене» состоялось событие, названное «боем века». Непобежденные на тот момент Джо Фрейзер и Али получили рекордные гонорары по $2,5 млн. И бой оправдал окружающий его ажиотаж. Боксеры работали в ринге в бешеном темпе. Фрейзер оказывал постоянное давление, а Али отвечал быстрыми контратакующими комбинациями. Размашистый левый хук Фрейзера поразил Али в 15-м раунде. Фрейзер ушел с ринга с очень потрепанным лицом, но получил единогласное решение в свою пользу и титул.

Первая перчатка Мухаммед Али против Джо Фрейзера в «Мэдисон-сквер-Гарден», 1971 год Фото: Global Look Press

Однако три месяца спустя Али одержал гораздо более важную победу, когда Верховный суд США вынес решение по делу об уклонении от военного призыва в пользу боксера.

Второй бой Али с Фрейзером, состоявшийся 28 января 1974 года, не стал таким же ярким, как их первый поединок, но все же был хорош. Али одержал победу единогласным решением и получил право сразиться с обладателем чемпионского пояса Джорджем Форманом.

«Вы думаете, что мир был шокирован, когда Никсон ушел в отставку?» — сказал Али. «Подождите, пока я не оставлю Джорджа Формана позади».

Битва титанов

Поединок между Али и Форманом, не без оснований названный «грохотом в джунглях», прошел в столице Заира (ныне Демократическая Республика Конго) Киншасе. Али показал новую тактику: он провел почти весь бой, буквально лежа на канатах и уклоняясь от ударов Формана. К восьмому раунду непобежденный чемпион был настолько истощен безуспешными попытками достать Али, что тот улучил момент и нокаутировал Джорджа. Он стал вторым тяжеловесом в истории, который смог вернуть себе титул.

Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst Мухаммед Али против Джорджа Формана

Из Заира Али вернулся национальным героем Америки. Человек, совсем недавно обвиняемый в антиамериканской пропаганде и уклонении от призыва, был удостоен приглашения в Белый дом.

Но так не могло продолжаться вечно. Молодые боксеры тоже жаждали славы, и самоуверенный Али потерял титул 15 февраля 1978 года, когда Леон Спинкс, олимпийский золотой медалист 1976 года, у которого было всего семь боев в качестве профессионала, забрал пояс чемпиона раздельным решением судей. Али вновь вернул себе титул семь месяцев спустя, выиграв единогласным решением. Он стал первым в истории трехкратным чемпионом в супертяжелом весе. Но это была его последняя победа.

В июне следующего года Али объявил о завершении карьеры. Но необходимость заработать вернула его обратно на ринг. Обе попытки вернуть былое оказались провальными. Ларри Холмс и Тревор Бербик победили Али в двух последних боях. После этого великий чемпион ушел в отставку навсегда с 56 победами и 5 поражениями.

Уход в себя

В 1984 году Али узнал, что у него болезнь Паркинсона, неврологический синдром, характеризующийся тремором, ригидностью мышц и замедленностью речи и движения. Хотя болезнь оставила ему всего лишь тень его прежнего Я, он продолжал заниматься общественной деятельностью. Али пересмотрел свои взгляды и пришел к традиционным мусульманским ценностям. Теперь он проповедовал доброту, мир во всем мире и равноправие всех людей на Земле.

Фото: Global Look Press/Allen Eyestone Мухаммед Али на церемонии открытия Олимпийских игр в Атланте, 1996 год

В очередной раз в центр мирового внимания Али попал на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Зрители на всей планете наблюдали за тем, как великий боксер старался удержать свои дрожащие руки, чтобы зажечь олимпийский факел и сигнализировать о начале Игр. Эта сцена мало кого оставила равнодушным. Многие не могли сдержать слез.

Последние годы жизни великий боксер провел со своей женой Лонни на ферме в Мичигане. Болезнь прогрессировала, но он старался не отказывать ни одному посетителю, кто мог бы донести до людей его идеи.

Мухаммед Али скончался 3 июня 2016 года на 75-м году жизни. Причиной смерти официально был назван септический шок.

Первая перчатка Мухаммед Али Фото: Getty Images/Kevin Mazur