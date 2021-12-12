Не менее 100 человек стали жертвами торнадо в штате Кентукки

По предварительным оценкам американских властей, в штате Кентукки в результате торнадо погибли по меньшей мере 100 человек.

Губернатор штата Энди Бешир уже заявил, что серия торнадо была самой разрушительной в истории Кентукки.

«Эти разрушения не похожи ни на что, что я видел в своей жизни, и мне трудно выразить это словами», — сказал Бешир на пресс-конференции, передает CNN.

Оценивая масштабы происшествия, губернатор отметил вероятность того, что «здесь, в Кентукки, погибли более 100 человек». К оказанию помощи в поиске пострадавших и восстановлению было привлечено 189 военнослужащих Национальной гвардии.

11 декабря американский президент Джо Байден назвал обрушившиеся на ряд штатов торнадо и ураганы крупнейшими в истории. Политик также подчеркнул, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких регионах при соответствующих запросах от губернаторов.

По словам лидера США, он поручил развернуть на пострадавших территориях чрезвычайные и спасательные службы, наладить водоснабжение и поставки необходимых товаров.

В этот же день стало известно, что по меньшей мере два человека погибли после обрушения урагана на дом престарелых в американском городе Монетт (штат Арканзас). По информации СМИ, пять человек смогли выбраться из полуразрушенного здания. Данных об их состоянии пока нет. При этом еще 20 могут находиться под завалами.