Два человека погибли после обрушения торнадо на дом престарелых в США

По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро пострадали после того, как ураган обрушился на дом престарелых в пятницу в городе Монетт (штат Арканзас). Об этом сообщает местное подразделение телеканала NBC.

В результате торнадо была сорвана часть крыши и обрушилось одно крыло здания.

По информации СМИ, пять человек смогли выбраться из полуразрушенного здания. Данных об их состоянии пока нет. При этом еще 20 могут находиться под завалами.

На месте инцидента уже находятся экстренные службы, которые были усилены отрядами из соседнего города.

В пятницу, 10 декабря, американские метеорологи предупредили о возможности торнадо в ряде округов штатов Арканзас, Кентукки и Иллинойс.

24 октября сообщалось, что в США в штате Миссури торнадо, шквалистый ветер с порывами более 90 км/ч и град привели к разрушениям зданий.

Как отмечали очевидцы из города Пардин, который находится к северо-востоку от Канзас-Сити, стихия разрушила несколько одноэтажных построек. Была повреждена также и сельскохозяйственная техника. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Спустя три дня, 27 октября, Торнадо обрушился на город Дьюивилл в восточном Техасе. Отмечалось, что после прямого удара торнадо наблюдались разрушения. Сообщалось, что есть пострадавшие, однако более подробной информации не приводилось.