Затишье после бури: что принесут нефтяному рынку ураганы в США

Ураган «Зета» в Мексиканском заливе вызовет ценовые колебания на нефтяном рынке, но не станет причиной значительных изменений, считают опрошенные «Известиям» аналитики. Куда больше на котировки сейчас влияют дефицит спроса и избыток предложения энергоносителей, вторая волна коронавируса, а также соблюдение сделки ОПЕК+, считают они. В ближайшие месяцы цены за баррель Brent останутся в диапазоне $42-43.

Погодное условие

Цена на нефть Brent, еще на прошлой неделе достигавшая более $42 за баррель, начала снижение 26 октября, и на 20:30 мск упала до отметки в $40,61. На следующий день можно было наблюдать ценовые качели. Стоимость черного золота то росла, то вновь незначительно падала, и достигла $41,5 к 19:00 мск, следует из данных торгов ICE. Специалисты связали такую динамику с реакцией рынка на новости о приближении к США урагана «Зета».

В американском штате Луизиана был объявлен режим ЧС, сообщил 27 октября на своей странице в Twitter губернатор штата Джон Бэл Эдвардс. По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC), скорость ветра внутри стихийного явления, образовавшегося в Карибском море, составляет 36,1 м/с, что соответствует первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Ураган движется на северо-запад со скоростью 5,2 м/с и, по прогнозам синоптиков, обрушится на берег США 28 октября.

Затишье после бури «Красный» уровень опасности из-за приближающегося тропического шторма «Зета» Фото: ТАСС/Alonso Cupul

Сегодня уже почти 16% от нефтяной добычи в Мексиканском заливе остановлено из-за разбушевавшейся стихии, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE). Объем сокращения оценивается в 293,66 тыс. баррелей в день. Рабочие эвакуированы с десяти из 643 производственных платформ , следует из релиза организации.

Эффект от урагана будет кратковременным, значительных ценовых изменений ждать не стоит , считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам, в ближайшие несколько дней цена на черное золото может колебаться в рамках $40-42 за баррель.

Подтолкнуть нефть к большему росту могут спекуляции на рынке , отметил независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

— Если речь идет фьючерсах, то это очень подвижные инструменты рынка. И есть много желающих на этом деле подзаработать, а также достаточно много инвесторов, которые пугаются. Может быть легкая паника, но не более, — отметил он.

Как писали «Известия», исторически подобные природные катаклизмы, даже самые разрушительные, имели весьма краткосрочный и относительно небольшой эффект на нефтегазовую отрасль США. Так, например, ураган «Катрина» наивысшей пятой категории начал формироваться 23 августа 2005 года, после чего цена на нефть подскочила на 2,8% на фоне ожиданий катастрофы. Однако в преддверии самого урагана 28–29 августа котировки снизились.

Затишье после бури Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Действие урагана «Рита» — одного из наиболее интенсивных в США и самого мощного тропического циклона, который наблюдался в Мексиканском заливе 21 сентября 2005 года, также было кратковременным. Цены на нефть взлетели почти на 7%, но уже в течение трех дней рост сменился постепенным падением котировок.

Значимые факторы

Ураган может стать причиной значительного сокращения производства в США, но ключевым фактором, влияющим на цены, не станет, отметил портфельный управляющий QBF Турал Гадирли.

Со сбоями поставок могут столкнуться страны Латинской Америки, особенно Мексика , которая существенно зависит от импорта нефтепродуктов из США, добавила старший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова. По ее словам, есть масса других факторов, оказывающих гораздо больший понижающий эффект на цены. К примеру, ожидания падения спроса из-за возвращения ограничительных мер, снижение загрузки китайских НПЗ, потенциальный сдвиг срока ослабления квот в рамках ОПЕК+, отметила эксперт.

По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды, выпадающие мощности по добыче нефти и природного газа в Мексиканском заливе составляют 16%, или 294 тыс. баррелей в день, и 6%, или 163 млн кубических футов соответственно, отметил Турал Гадирли.

— Это значимые объемы, но эффект от любых ураганов, даже первой категории, краткосрочен. На фоне объявленного перемирия в Ливии, восстановления добычи нефти до 600 тыс. баррелей в день, а также идеи в течении месяца нарастить добычу до 1 млн баррелей в день, он блекнет и отходит на второй план, — сказал он.

Приток на рынок ливийской нефти может усугубить ситуацию с избытком предложения на нефтяном рынке , полагает специалист.

Также на котировки влияет снижение спроса на фоне второй волны коронавируса , заметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Это более значимый фактор, чем ураганы, считает эксперт.

Затишье после бури Фото: REUTERS/Henry Romero

Ранее глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что европейские правительства «сильно отстают» в борьбе с коронавирусом, континент становится очагом болезни. На 27 октября жертвами инфекции стали 1,16 млн человек, зафиксировала организация.

При этом фактором, пока еще сдерживающим цены от падения, остается сделка стран ОПЕК+ , добавила Наталья Мильчакова. В преддверии последнего заседания картеля рынок ожидал заявлений, что с 1 января 2021 года квоты на сокращение добычи нефти уменьшаться не будут, но этого не произошло.

Конкретные решения теперь будут приниматься только на саммитах ОПЕК и ОПЕК+ в декабре, полагает аналитик. По ее словам, при этом оптимизм внушают заявления генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо о том, что такого же обвала нефтяных цен, как во II квартале 2020-го, до конца этого года не ожидается.

Правда, если гипотетически предположить, что сделка ОПЕК+ прекратит свое существование, как это чуть не произошло весной текущего года, возможны цены на Brent ниже $30 и даже по $25 баррель, заключила Наталья Мильчакова.