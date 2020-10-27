Затишье после бури: что принесут нефтяному рынку ураганы в США
Ураган «Зета» в Мексиканском заливе вызовет ценовые колебания на нефтяном рынке, но не станет причиной значительных изменений, считают опрошенные «Известиям» аналитики. Куда больше на котировки сейчас влияют дефицит спроса и избыток предложения энергоносителей, вторая волна коронавируса, а также соблюдение сделки ОПЕК+, считают они. В ближайшие месяцы цены за баррель Brent останутся в диапазоне $42-43.
Погодное условие
Цена на нефть Brent, еще на прошлой неделе достигавшая более $42 за баррель, начала снижение 26 октября, и на 20:30 мск упала до отметки в $40,61. На следующий день можно было наблюдать ценовые качели. Стоимость черного золота то росла, то вновь незначительно падала, и достигла $41,5 к 19:00 мск, следует из данных торгов ICE. Специалисты связали такую динамику с реакцией рынка на новости о приближении к США урагана «Зета».
В американском штате Луизиана был объявлен режим ЧС, сообщил 27 октября на своей странице в Twitter губернатор штата Джон Бэл Эдвардс. По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC), скорость ветра внутри стихийного явления, образовавшегося в Карибском море, составляет 36,1 м/с, что соответствует первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Ураган движется на северо-запад со скоростью 5,2 м/с и, по прогнозам синоптиков, обрушится на берег США 28 октября.
«Красный» уровень опасности из-за приближающегося тропического шторма «Зета»
Сегодня уже почти 16% от нефтяной добычи в Мексиканском заливе остановлено из-за разбушевавшейся стихии, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE). Объем сокращения оценивается в 293,66 тыс. баррелей в день. Рабочие эвакуированы с десяти из 643 производственных платформ, следует из релиза организации.
Эффект от урагана будет кратковременным, значительных ценовых изменений ждать не стоит, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам, в ближайшие несколько дней цена на черное золото может колебаться в рамках $40-42 за баррель.
Подтолкнуть нефть к большему росту могут спекуляции на рынке, отметил независимый аналитик Дмитрий Адамидов.
— Если речь идет фьючерсах, то это очень подвижные инструменты рынка. И есть много желающих на этом деле подзаработать, а также достаточно много инвесторов, которые пугаются. Может быть легкая паника, но не более, — отметил он.
Как писали «Известия», исторически подобные природные катаклизмы, даже самые разрушительные, имели весьма краткосрочный и относительно небольшой эффект на нефтегазовую отрасль США. Так, например, ураган «Катрина» наивысшей пятой категории начал формироваться 23 августа 2005 года, после чего цена на нефть подскочила на 2,8% на фоне ожиданий катастрофы. Однако в преддверии самого урагана 28–29 августа котировки снизились.
Действие урагана «Рита» — одного из наиболее интенсивных в США и самого мощного тропического циклона, который наблюдался в Мексиканском заливе 21 сентября 2005 года, также было кратковременным. Цены на нефть взлетели почти на 7%, но уже в течение трех дней рост сменился постепенным падением котировок.
Значимые факторы
Ураган может стать причиной значительного сокращения производства в США, но ключевым фактором, влияющим на цены, не станет, отметил портфельный управляющий QBF Турал Гадирли.
Со сбоями поставок могут столкнуться страны Латинской Америки, особенно Мексика, которая существенно зависит от импорта нефтепродуктов из США, добавила старший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова. По ее словам, есть масса других факторов, оказывающих гораздо больший понижающий эффект на цены. К примеру, ожидания падения спроса из-за возвращения ограничительных мер, снижение загрузки китайских НПЗ, потенциальный сдвиг срока ослабления квот в рамках ОПЕК+, отметила эксперт.
По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды, выпадающие мощности по добыче нефти и природного газа в Мексиканском заливе составляют 16%, или 294 тыс. баррелей в день, и 6%, или 163 млн кубических футов соответственно, отметил Турал Гадирли.
— Это значимые объемы, но эффект от любых ураганов, даже первой категории, краткосрочен. На фоне объявленного перемирия в Ливии, восстановления добычи нефти до 600 тыс. баррелей в день, а также идеи в течении месяца нарастить добычу до 1 млн баррелей в день, он блекнет и отходит на второй план, — сказал он.
Приток на рынок ливийской нефти может усугубить ситуацию с избытком предложения на нефтяном рынке, полагает специалист.
Также на котировки влияет снижение спроса на фоне второй волны коронавируса, заметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Это более значимый фактор, чем ураганы, считает эксперт.
Ранее глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что европейские правительства «сильно отстают» в борьбе с коронавирусом, континент становится очагом болезни. На 27 октября жертвами инфекции стали 1,16 млн человек, зафиксировала организация.
При этом фактором, пока еще сдерживающим цены от падения, остается сделка стран ОПЕК+, добавила Наталья Мильчакова. В преддверии последнего заседания картеля рынок ожидал заявлений, что с 1 января 2021 года квоты на сокращение добычи нефти уменьшаться не будут, но этого не произошло.
Конкретные решения теперь будут приниматься только на саммитах ОПЕК и ОПЕК+ в декабре, полагает аналитик. По ее словам, при этом оптимизм внушают заявления генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо о том, что такого же обвала нефтяных цен, как во II квартале 2020-го, до конца этого года не ожидается.
Правда, если гипотетически предположить, что сделка ОПЕК+ прекратит свое существование, как это чуть не произошло весной текущего года, возможны цены на Brent ниже $30 и даже по $25 баррель, заключила Наталья Мильчакова.