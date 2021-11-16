Губернатор Мичигана отключила канадский нефтегазопровод

Губернатор американского штата Мичиган Гретхен Уитмер 13 ноября личным приказом распорядилась остановить канадский нефтегазопровод Line 5 компании Enbridge, пишет издание Chicago Tribune.

Так, Уитмер указала на то, что взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере не может быть важнее, чем сохранение экологии. Она считает, что Канаде, возможно, придется найти другой способ пополнять запасы углеводородов.

По ее словам, трубопровод, который поставляет в Канаду сорта синтетической и сырой нефти, жидкий газовый концентрат, а также природный газ, является угрозой для всех граждан, проживающих в районе американских Великих озер.

«Компания Enbridge многократно отказывалась защищать экологию Великих озер, которые являются источником питьевой воды для миллионов американцев. Кроме того, многие предприятия зависят от экологической ситуации в регионе (речь идет о сфере туризма и гостеприимства. — Ред.)», —заявила Уитмер.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал США отменить данное решение. Если Вашингтон не учтет интересы Оттавы, то Канада собирается начать судебное разбирательство. Трюдо обосновал свое требование положениями соглашения двух стран от 1977 года, в котором сказано, что стороны должны обеспечивать беспрепятственную прокачку газа и нефтепродуктов. В противном случае нарушитель обязан выплатить неустойку.

Среди американских пользователей соцсети Twitter 16 ноября идет оживленный спор по поводу решения о перекрытии трубопровода. Многие американцы не поддержали решение губернатора-демократа.

«Администрация президента США Джо Байдена перекрыла Line 5. Зима близко, скоро на Белый дом обрушится критика американцев», — заявил Алан Порье.

«Политика Байдена в области развития альтернативных источников энергии оторвана от реальности», — отметил пользователь Крис Уэст.

При этом ряд пользователей считает, что защита экологии является приоритетом, а прибыль от транзита топлива по трубопроводу не столь важна для национальной экономики.

«Компании Enbridge нельзя доверять», — утверждает в своем посте Джейн Флеминг.

«Enbridge хочет нас убедить, что они способны прорыть тоннель под Великими озерами, при этом мы помним недавние инциденты с крушением судов, принадлежащих компании», — заявили представители американского движения, выступающего за защиту окружающей среды «Не смешивай нефть и воду».

Строительство Enbridge Line 5 было завершено в 1953 году, почти семьдесят лет трубопровод снабжал Канаду углеводородами и являлся источником притока средств в американскую экономику. Единственная значимая авария произошла в 2010 году. Однако компания Enbridge погасила все издержки, а инцидент считался исчерпанным.

Ранее, 21 января президент США Джо Байден подписал указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США. Проект предполагал строительство трубопровода мощностью более 800 тыс. баррелей в день и протяженностью 1,9 тыс. км из канадской провинции Альберта до американских заводов по нефтепереработке на побережье Мексиканского залива.