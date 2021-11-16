Прямой эфир
Общество
Синоптик предупредил о рекордно низком давлении в Москве в ближайшие дни
Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с конца октября достигли $1100
Мир
Стало известно о намерении США объявить дипломатический бойкот зимних ОИ в Пекине
Мир
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Мир
Украинский суд вызвал Марка Цукерберга на заседание 2 декабря
Мир
В Белоруссии смогут разместить всех мигрантов в логистическом центре
Мир
Северная Македония завершила интеграцию в НАТО
Общество
В РФ могут продлить до года действие ковид-сертификатов переболевших
Мир
Глава Евросовета призвал Ереван и Баку к срочной деэскалации на границе
Спорт
РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России

Губернатор Мичигана отключила канадский нефтегазопровод

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор американского штата Мичиган Гретхен Уитмер 13 ноября личным приказом распорядилась остановить канадский нефтегазопровод Line 5 компании Enbridge, пишет издание Chicago Tribune.

Не его размер: Байден готов заморозить проект нефтепровода Keystone XL
Американский президент намерен выполнять свои предвыборные обещания в сфере экологии, несмотря на возможные судебные иски от Канады

Так, Уитмер указала на то, что взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере не может быть важнее, чем сохранение экологии. Она считает, что Канаде, возможно, придется найти другой способ пополнять запасы углеводородов.

По ее словам, трубопровод, который поставляет в Канаду сорта синтетической и сырой нефти, жидкий газовый концентрат, а также природный газ, является угрозой для всех граждан, проживающих в районе американских Великих озер.

«Компания Enbridge многократно отказывалась защищать экологию Великих озер, которые являются источником питьевой воды для миллионов американцев. Кроме того, многие предприятия зависят от экологической ситуации в регионе (речь идет о сфере туризма и гостеприимства. — Ред.)», —заявила Уитмер.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал США отменить данное решение. Если Вашингтон не учтет интересы Оттавы, то Канада собирается начать судебное разбирательство. Трюдо обосновал свое требование положениями соглашения двух стран от 1977 года, в котором сказано, что стороны должны обеспечивать беспрепятственную прокачку газа и нефтепродуктов. В противном случае нарушитель обязан выплатить неустойку.

Среди американских пользователей соцсети Twitter 16 ноября идет оживленный спор по поводу решения о перекрытии трубопровода. Многие американцы не поддержали решение губернатора-демократа.

«Администрация президента США Джо Байдена перекрыла Line 5. Зима близко, скоро на Белый дом обрушится критика американцев», — заявил Алан Порье.

«Политика Байдена в области развития альтернативных источников энергии оторвана от реальности», — отметил пользователь Крис Уэст.

При этом ряд пользователей считает, что защита экологии является приоритетом, а прибыль от транзита топлива по трубопроводу не столь важна для национальной экономики.

«Компании Enbridge нельзя доверять», — утверждает в своем посте Джейн Флеминг.

«Enbridge хочет нас убедить, что они способны прорыть тоннель под Великими озерами, при этом мы помним недавние инциденты с крушением судов, принадлежащих компании», — заявили представители американского движения, выступающего за защиту окружающей среды «Не смешивай нефть и воду».

Строительство Enbridge Line 5 было завершено в 1953 году, почти семьдесят лет трубопровод снабжал Канаду углеводородами и являлся источником притока средств в американскую экономику. Единственная значимая авария произошла в 2010 году. Однако компания Enbridge погасила все издержки, а инцидент считался исчерпанным.

Ранее, 21 января президент США Джо Байден подписал указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США. Проект предполагал строительство трубопровода мощностью более 800 тыс. баррелей в день и протяженностью 1,9 тыс. км из канадской провинции Альберта до американских заводов по нефтепереработке на побережье Мексиканского залива.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021