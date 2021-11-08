Зритель концерта рэпера Скотта в Хьюстоне подал в суд на исполнителя

Один из зрителей концерта рэпера Трэвиса Скотта на фестивале в Хьюстоне (штат Техас), на котором в результате давки погибли люди, подал в суд на артиста и организаторов. Об этом сообщает в воскресенье, 7 ноября, издание Billboard.

Отмечается, что иск Мануэля Соуза был зарегистрирован в суде округа Харрис.

По его мнению, трагедию можно было предсказать и предотвратить, а произошедшее стала прямым результатом «желания получить прибыль за счет здоровья и безопасности посетителей».

Адвокат истца заявил, что ответчики не справились с задачей проведения безопасного концерта.

Ранее, 6 ноября, Скотт выразил желание помочь семьям людей, которые погибли в результате сильной давки на его концерте.

Всего на музыкальном фестивале Astroworld Festival , прошедшем 5 ноября, погибли восемь человек, в том числе несовершеннолетние, и несколько пострадали. Двухдневный фестиваль собрал на своей площадке около 50 тыс. человек. Второй день события отменили.