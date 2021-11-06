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Восемь человек погибли на музыкальном фестивале в Техасе

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Не менее восьми человек скончались, несколько пострадали на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает местное издание Houston Chronicle со ссылкой на данные правоохранителей.

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Причина происшествия не названа, однако известно, что на мероприятии наблюдалась большая давка. Двухдневный фестиваль собрал на своей площадке около 50 тыс. человек. Второй день события отменили.

Уточняется, что давка произошла 5 ноября во время выступления рэпера Трэвиса Скотта.

Как сообщает портал, начальник пожарной охраны города Хьюстон Сэмюэл Пенья на пресс-конференции подтвердил информацию о происшествии.

В конце мая в США во время несанкционированного концерта пулевые ранения получили 14 человек, погибла одна несовершеннолетняя. Стрельба, по данным полиции, началась после ссоры.

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