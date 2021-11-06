Восемь человек погибли на музыкальном фестивале в Техасе

Не менее восьми человек скончались, несколько пострадали на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает местное издание Houston Chronicle со ссылкой на данные правоохранителей.

Причина происшествия не названа, однако известно, что на мероприятии наблюдалась большая давка. Двухдневный фестиваль собрал на своей площадке около 50 тыс. человек. Второй день события отменили.

Уточняется, что давка произошла 5 ноября во время выступления рэпера Трэвиса Скотта.

Как сообщает портал, начальник пожарной охраны города Хьюстон Сэмюэл Пенья на пресс-конференции подтвердил информацию о происшествии.

В конце мая в США во время несанкционированного концерта пулевые ранения получили 14 человек, погибла одна несовершеннолетняя. Стрельба, по данным полиции, началась после ссоры.