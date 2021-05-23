В США 14 человек получили ранения при стрельбе во время концерта

В США во время несанкционированного концерта пулевые ранения получили 14 человек, один человек погиб. Об этом 23 мая сообщает телеканал WCBD со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что сообщение о стрельбе было получено в субботу вечером (в воскресенье утром, мск). На месте происшествия обнаружили раненых людей, которые были госпитализированы. Погибшая — 14-летняя девочка.

Стрельба, по данным полиции, началась после ссоры. Информации о подозреваемых не поступало.

Ранее, 19 мая, стало известно об обстреле автобуса в Калифорнии, в результате чего были убиты две женщины и еще пять пострадали. Сообщалось, что специальный автобус для вечеринок попал в засаду на восточной трассе города Окленда, расположенного в Калифорнии. Злоумышленник несколько раз выстрелил на ходу из автомобиля. В результате одна женщина скончалась на месте, а вторая умерла в больнице.