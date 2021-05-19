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Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

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Две женщины были убиты и еще пять пострадали в результате обстрела автобуса в Калифорнии. Об этом в среду, 19 мая, сообщает New York Post.

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Отмечается, что специальный автобус для вечеринок попал в засаду на восточной трассе города Окленда, расположенного в Калифорнии. Злоумышленник несколько раз выстрелил на ходу из автомобиля. В результате одна женщина скончалась на месте, а вторая умерла в больнице.

В общей сложности подозреваемый произвел около 70 выстрелов.

Водителю автобуса удалось доставить транспортное средство с выбитыми стеклами в полицейский участок Окленда.

Родственники пострадавших сообщили, что девушки отмечали день рождения. Одной из погибших стала 19-летняя девушка, у которой остался трехлетний ребенок.

На данный момент личность подозреваемого не установлена.

Ранее, 16 мая, стало известно о том, что в результате стрельбы в Нью-Йорке в районе Бронкс пострадали не менее пяти человек.

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