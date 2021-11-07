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Трэвис Скотт выразил желание помочь семьям погибших на его концерте

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Рэп-исполнитель Трэвис Скотт выразил желание помочь семьям людей, которые погибли в результате сильной давки на его концерте. Об этом стало известно в субботу, 6 ноября.

«Мои фанаты — для меня всё. Я хотел, чтобы у них осталось приятное впечатление. Я остановил шоу. Помог им получить необходимую помощь. Я просто не мог представить себе, что подобная ситуация произойдет», — говорится в видеосообщении, опубликованном на странице американского исполнителя в Instagram.

Как рассказала одна из посетительниц мероприятия, на концерте ей стало плохо в толпе, после чего девушка потеряла сознание в момент давки. Присутствующие, по словам девушки, напирали до той степени сильно, что ей стало тяжело дышать.

«Люди умоляли осветителей и команду организаторов остановить концерт, но они не стали», — сообщила посетительница концерта у себя в Instagram.

Ранее этим же днем, 6 ноября, Трэвис Скотт продолжил свое выступление на музыкальном фестивале Astroworld в Техасе после того, как 10-лентему мальчику стало плохо. Несовершеннолетнего оперативно забрали медики.

Выступление американского рэпера продолжалось параллельно госпитализации присутствующих на концерте. На кадрах записи с описанными событиями, пользователи оставили более 20 тыс. осуждающих комментариев.

Мероприятие было остановлено только после поступления сообщений о нескольких десятках пострадавших. По меньшей мере восемь человек скончались.

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