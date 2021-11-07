Поклонники осудили рэпера Трэвиса Скотта из-за давки на концерте в Техасе

Поклонники американского рэпера Трэвиса Скотта обсуждают в сети давку на его прошедшем в Техасе концерте, которая привела к смерти восьми человек, в том числе несовершеннолетних.

Так, на своей странице в Instagram одна из посетительниц мероприятия рассказала, что ей стало плохо в толпе. Девушка потеряла сознание, когда на концерте образовалась давка. По ее словам, люди со всех сторон напирали на нее так сильно, что она «не могла дышать».

«Люди умоляли осветителей и команду организаторов остановить концерт, но они не стали», — указала поклонница.

Обсуждают трагедию на концерте Скотта и в TikTok. Под видео, на котором рэпер продолжает выступление, пока медики реанимируют одного из пострадавших, по предварительным данным, несовершеннолетнего, собралось больше 20 тыс. негативных комментариев.

«Он был не так далеко, он должен был остановить шоу. Как небрежно», — пишет bublymango.

Многие пользователи также под этой записью высказались о том, что исполнителя заботят только деньги. При этом они отмечали, что наличие денег не означает, что можно «перестать быть человеком».

«Он остановит шоу из-за обуви, но не тогда, когда умирают дети», — заявил aquafug.

Пользователь вспомнил 2015 год, когда на одном из концертов фанат попытался стянуть со Скотта обувь во время выступления. Речь шла о кроссовках Yeezy 350 Boost, разработанных Канье Уэстом. Поклонника быстро остановили, однако рэпер остался недоволен, он начал нецензурно выражаться и бросаться предметами в слушателей, пишет TMZ.

Ранее появилась информация, что Трэвис Скотт продолжил выступать на музыкальном фестивале Astroworld в Техасе даже после того, как 10-летнему мальчику потребовалась помощь медиков из-за давки. Об этом сообщает Vulture.

Отмечается, что медики подошли к пострадавшему довольно оперативно, начали оказывать помощь, а впоследствии госпитализировали несовершеннолетнего. При этом рэпер не остановил концерт. Впрочем, он не сделал этого и тогда, когда плохо стало второму человека, его выносили из зала, но шоу продолжалось. В результате выступление было остановлено только после того, как поступили данные о нескольких десятках пострадавших. Не менее восьми человек скончались.