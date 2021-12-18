Папа не может: Вильданов проиграл Щербакову, а Гукасян вернул титул

В главном поединке боксерского турнира РЕН ТВ «Буря на Волге» Макс «Топор» Щербаков нанес сокрушительное поражение огромному Денису Вильданову — Большой Папа упал в нокаут уже на 15-й секунде первого раунда . В других боях турнира российский боксер Максим Бабанин уверенно одолел представителя Камеруна Оливье Дауду Меконго, а самарский боксер Тимур Слащинин победил Тайсона Дижона (камерунец, проживающий в России). Эдгар Гукасян сумел вернуть себе пояс чемпиона WBA Asia South, взяв уверенный реванш у Рикардо Вильяльба . Все эти поединки можно было в прямом эфире увидеть на телеканале РЕН ТВ.

Тимур Слащинин — Тайсон Дижон

Основной кард начался с дебюта на профессиональном ринге 21-летнего Тимура Слащинина, за плечами которого серьезная любительская карьера в боксе . Прославился же он в лиге кулачных боев Hardcore FC, где стал чемпионом мира в тяжелом весе. Камерунец Тайсон Дижон еще год назад был не известен никому, в этом же провел два боя с Вячеславом Дациком (оба проиграл, но навязал ему конкуренцию), а еще победил решением судей блогера Артема Тарасова .

Папа не может Бой Тимура Слащинина и Тайсона Дижона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На взвешивании Слащинин показал 119 кг, а Дижон — 91 кг. Тайсон смело начал бой, несколько раз попал. В оставшееся же время первого раунда Дижон в основном оборонялся. Камерунец неплохо уходил от атак и во втором раунде — причем не включал велосипед, а именно боксировал. В третьем же раунде Дижон решил рискнуть, пошел в атаку и пропустил мощный удар правой навстречу. Нокдаун. Чтобы добить Тайсона, у Тимура была еще минута, но африканец выстоял. В итоге победа досталась Слащинину единогласным решением судей .

— Бой не особо тяжелый меня, но все-таки пришлось попотеть, — отметил после Тимур Слащинин. — В профессиональном боксе не бывает слабых соперников.

Максим Бабанин — Оливье Дауд Меконго

Бабанин — боксер с очень значительной любительской базой. Он бронзовый призер ЧМ-2019 и ЧЕ-2017, выигрывал у Тайсона Фьюри (в 2007 году) и Джо Джойса (в 2015-м) . Сейчас Максиму 33, и он наконец-то решил попробовать себя в профи. Первый бой провел в конце ноября (досрочная победа).

Папа не может Бой Максима Бабанина и Оливье Дауда Меконго Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Его соперником на турнире РЕН ТВ в Самаре должен был стать бразилец Беато Коста (19 побед, 11 поражений). Однако Коста не смог прилететь в Россию, и пришлось срочно искать замену. В итоге на ринг вышел Оливье Дауд Меконго. Он, как и Дижон, камерунец, проживающий в Санкт-Петербурге . Там есть африканская тусовка бойцов — например, можно вспомнить Кристиана Вуапи, который за 10 лет в России сделал рекорд в ММА — примерно 0-18 (выступал под разными именами). У Меконго статистика в смешанных единоборствах чуть лучше — 0-11. По боксу же он провел до этого один бой — и тоже проиграл.

Нокаут в исполнении Бабанина ожидался в первом раунде, но бой закончился во втором — после серии ударов Меконго застыл на месте, будто в состоянии грогги, и рефери тут же остановил поединок — чтобы сохранить боксеру здоровье .

— Во-первых, спасибо Самаре за теплый прием, — рассказал Максим Бабанин. — Можно сказать, это мой второй родной город после Волгограда. Здесь в 2015-м я выиграл чемпионат России, в бою с Меконго получил невероятную поддержку. Спасибо РЕН ТВ за возможность боксировать на профессиональном ринге. Давно хотел перейти в профи, можно сказать — рвался . Первый бой был волнительный, а сейчас чувствую себя как рыба в воде.

Эдгар Гукасян — Рикардо Вильяльба

Первый бой между ними состоялся в июле в Москве. Поединок был остановлен в четвертом раунде после того, как Гукасян ударил аргентинца головой . На кону стоял вакантный титул WBA Asia в первом среднем весе. В Самаре российско-армянский боксер вернул себе пояс.

Папа не может Бой Эдгара Гукасяна и Рикардо Вильяльба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Бой закончился во втором раунде. Вильяльба пошел в атаку, но потом внезапно попятился назад, пропустил серию ударов и оказался в нокдауне. Латиноамериканец поднялся, держась за плечо, и продолжил бой. Гукасян полетел вперед, стал забивать соперника, и рефери остановил поединок . Вильяльба вновь схватился за плечо — в бою он получил травму, которая не позволила ему нормально боксировать.

— Хотел бы сказать спасибо всем, кто критиковал меня после поражения в июле, вы говорили, что я не боксер и мне пора заканчивать , — начал Эдгар Гукасян. — Это меня очень сильно замотивировало работать еще больше. Я много работал над физподготовкой, функциональной подготовкой. Мне кажется, что я поставил точку в нашем противостоянии с Рикардо Вильяльба, доказав, что поражение в первом бою было случайным. Если он не согласен с этим, то я готов принять его вызов. Подраться хоть в Аргентине .

Денис «Большой Папа» Вильданов — Максим «Топор» Щербаков

Это тоже был реванш. В их первом бою (на голых кулаках), который прошел осенью 2020 года в промоушене «Кулак», Вильданов победил нокаутом в первом раунде. Большой Папа тогда весил 200 кг, а Макс «Топор» — 100 кг. К поединку в Самаре Денис прилично похудел, показав на взвешивании 178 кг. Макс же, наоборот, набрал — до 108 кг.

«Топор» сразу ринулся вперед. В первой атаке попал в лицо, во второй в корпус, а в третьей решил исход боя. Огромный Вильданов рухнул уже на 15-й секунде поединка. Нокаут. При падении Денис сломал ногу. Макс «Топор» был награжден чемпионским поясом РЕН ТВ .

Папа не может Бой Дениса Вильданова и Максима Щербакова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

После боя Топор поблагодарил Самару за прием, промоутера Владимира Хрюнова за «платформу для развития», продекларировал стих Омара Хайяма и сообщил, что начал заниматься боксом лишь год назад.

— Хотелось бы поздравить Макса «Топора» с победой, которая досталась ему по несчастному случаю, — сказал Вильданов. — На видео показано, что я, возможно, упал от удара Максима, но это не так. Я неправильно поставил заднюю ногу, оступился и из-за большого веса получил двойной перелом малой берцовой кости. Очень расстроен, надеюсь, что всё пройдет без операций и Максим даст мне реванш.

Щербаков заявил, что готов провести третий бой с Вильдановым. Так что их соперничество продолжится.