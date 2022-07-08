Проверка Славой: сможет ли Монсон что-то противопоставить Дацику

Ветераны MMA Джефф Монсон и Вячеслав Дацик обменялись колкостями и вскоре могут встретиться друг с другом в октагоне. Всё началось с интервью Монсона «Известиям», в котором он вызвал Дацика на поединок, заявив, что у него нет шансов на победу, если он сойдется с Джеффом по правилам MMA. Россиянин, который последние бои проводил по правилам бокса, ответил американцу в социальных сетях, заявил, что готов принять вызов и проверить свои возможности в борьбе. У кого больше шансов на победу, если бой состоится, — в материале «Известий».

Попробуй в MMA

Скандально известный боец Вячеслав Дацик лишь в ноябре 2020 года вышел на свободу после очередных проблем с законом. После этого он дрался исключительно по правилам бокса. Дрался успешно — пять побед и одно спорное поражение. К тому же в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» он победил бывшего чемпиона престижной кикбоксерской организации Glory Сауло Кавалари. А это уже серьезное достижение. Всё закончилось ярким нокаутом в первом раунде.

А вот в MMA Вячеслав проигрывал часто: из 29 боев — лишь 13 выигрышей. Впрочем, и было это достаточно давно. Основные свои бои в ММА Дацик провел в 1999–2001 годах, а после этого лишь эпизодически выходил в октагон в 2006 и 2019 годах.

Монсон же — боец с серьезным бэкграундом в MMA. Он выступал в UFC, Pride, Dream, бился с лучшими бойцами мира, а еще выигрывал турниры по грэпплингу ADCC. Вообще Джефф считается одним из лучших грэпплеров в истории смешанных единоборств.

Проверка Славой Бойцы Сауло Кавалари и Вячеслав Дацик (спереди) во время боя в рамках боксерского турнира PRAVDA Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Карьера 51-летнего Монсона в MMA стартовала аж в 1997 году. За его плечами почти 100 боев, занесенных в статистические базы Sherdog и Tapology — 60 побед, 29 поражений и одна ничья. Монсон выигрывал у Сергея Харитонова, Алексея Олейника, Чака Лидделла, Кадзуюки Фудзита, Марка Керра, Нельсона Роя, Маро Перака и многих других известных бойцов. Да, в последние годы он чаще проигрывает, но даже в 51 год представляет опасность.

В феврале этого года, в кулачном поединке с Александром Емельяненко, Монсон доказал, что тоже кое-что может показать в стойке. Он проиграл по очкам, но смотрелся намного лучше, чем ожидали эксперты. Однако Дацик — сейчас куда более опасный соперник, чем Емельяненко-младший. Можно сказать, что сейчас уроженец Ленинградской области находится в лучшей форме в своей жизни. Он постоянно тренируется, активно работает над ударной техникой, отказался от роли шоумена и даже не думает о противозаконной деятельности. Дацик стал настоящим спортсменом, считает Монсон.

— Дацик на самом деле полностью себя перестроил, — заявил ветеран MMA «Известиям». — Раньше он дрался не так хорошо. Теперь он освоил новую технику. Он большой, сильный. Но знаете, в ММА он не побьет меня. Если он один раз хорошо попадет по мне, я проиграю бой, в этом я уверен. Но сможет ли он это сделать? Я думаю, нет. Я не позволю ему это сделать. Дацик, ты выигрывал в боксе, но это ММА. Посмотри на меня, я готов, я хочу бой с тобой, я бросаю тебе вызов! Погнали!

Защита от перевода

Дацик не стал тянуть с ответом, записав видео и выложив его в свои социальные сети. Он согласился принять вызов именно по правилам MMA.

— Джефф, ты, конечно, легенда, — сказал Дацик в своих социальных сетях. — И вызвать тебя по боксу мог только тот, кто не имеет совести. Но я тоже умею немножко бороться, и, если ты хочешь проверить мои силы, я, конечно, готов. Если есть те, кто готов организовать этот бой, я с радостью проверю свою возможность бороться. А бить… обещаю, сильно бить не буду.

Проверка Славой Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Если такой бой состоится, то более молодой и физически сильный Дацик будет считаться фаворитом. Кстати, и весить он будет килограммов на 20 больше. Козырь Дацика — ударная техника. Если россиянин будет попадать, то сломит сопротивление оппонента достаточно быстро. Еще 10 лет назад Монсон представлял из себя грозную силу, а теперь Джефф — по большому счету заслуженный ветеран MMA, который утратил скорость, резкость и функционалку. Вполне нормальная ситуация для человека, которому за 50.

Да и у пикового Монсона был бой, когда он три раунда пытался затащить противника вниз, но в результате ушел с ринга очень сильно побитым — можно сказать, разгромленным. Речь про поединок 2011 года против Федора Емельяненко. Тогда Федор, не имеющий права проигрывать (шел на антирекорде из трех неудач подряд), разобрался с Монсоном в стойке, постоянно терроризируя ноги американского бойца лоу-киками. Конечно, Дацик — далеко не Емельяненко-старший, но и нынешний Монсон не такой сильный, как 11 лет назад.