Депутатская прикосновенность: Дацик выиграл у Монсона, но пощадил его лицо
Вячеслав Дацик единогласным решением судей победил Джеффа Монсона в главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоялся в Москве 5 августа. Все трое судей отдали победу Рыжему Тарзану со счетом 29–28. Сам Дацик заявил, что бился не в полную силу. Однако эксперты отмечают, что его соперник, американец с российским паспортом, экс-претендент на звание чемпиона UFC, а ныне депутат гордумы подмосковного Красногорска, держался очень прилично для своего возраста. Конкурентным получился и кард, особенно битва Гаджи «Автомата» Наврузова и Фернандо Родригеса. Бразилец оказался сильнее, но готов дать россиянину реванш. Кстати, это был первый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в клетке для ММА, а не в ринге.
Почет и уважение
Вячеслав Дацик считался фаворитом боя против Джеффа Монсона. Хотя Монсон — опытнейший боец, дважды выигрывал чемпионат мира по грэпплингу ADCC, в 2006-м дрался за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Очень заслуженный спортсмен. Вот только ему уже 51 год. Дацику тоже немало — 41, выступает он с 1999 года, но сейчас, благодаря постоянным тренировкам и спокойному образу жизни, вышел на пик формы.
Накануне боя Вячеслав пообещал сильно не бить Монсона — и сдержал слово. Настоящего боя зрители не увидели — разве что выставочный. Первый раунд забрал Монсон — за счет контроля в партере. Оставшиеся два — Дацик, который не давал сопернику провести тейкдаун, а еще поджимал к сетке и лупил по животу. По животу, а не по лицу. Итог: победа Рыжего Тарзана единогласным решением судей.
Обычно после подобных поединков на организаторов льется критика со всех сторон. Но тут обратная ситуация: если посмотреть комментарии на YouTube, большинство пользователей хвалят Дацика за то, что «благородно не стал бить дедушку».
— Времени на борьбу было мало, всего 20 секунд, поэтому опасности не было, — сказал Дацик после боя. — Джефф — хороший и уважаемый боец. У меня к нему никакой агрессии нет. Весело порубились и кайфово подрались. Я вспомнил свои коронные сальтухи — «дацик-гири». Вроде как попал, но не в челюсть. Почему бил в грудь? Зачем депутата бить по лицу?! Ему же еще выступать, наверное. Я ему показал всю мощь ядерных кулаков — чтобы его душа ослабла и чтобы в борьбе он не усердствовал — дыхалочка ослабла. Всю дурь я не включал. Зачем мне убивать уважаемого человека? Он мне нравится. Чего стоит хотя бы то, что он выходит под гимн Советского Союза. Почет и уважение.
Российский боец смешенного стиля Вячеслав Дацик во время боя против Джеффа Монсона
Отметим, что обладатель российского паспорта, депутат Монсон вышел в зал не под гимн СССР, а под песню «Советский марш» британского композитора Джейма Ханнигана, которая была написана для игры Red Alert 3. Но это тонкости.
— У меня было предположение, что если Дацик не выиграет быстро, то дальше ему придется повозиться, — подчеркнул «Известиям» президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. — Так и произошло. Но я больше ставил именно на нокаут. Раз Монсон до сих пор дерется в таком возрасте, значит, он вернулся в более или менее приличную форму. Ведь еще несколько лет назад он совсем уже плохо выглядел. А сейчас молодец!
Главный вывод же в том, что теперь у Дацика в активе победы над будущим чемпионом UFC (в 1999-м, в 18 лет, он нокаутировал Андрея Орловского) и над двумя претендентами на титул чемпиона UFC (в 41 нокаутировал Антонио Силву и выиграл у Монсона). 24 сентября Вячеслав встретится в ринге с бывшим бойцом Pride — Александром Емельяненко. Монсон же после поединка с Дациком заявил, что проведет еще один бой в октябре, после чего окончательно завершит спортивную карьеру.
Рубка «Автомата»
Ярким получился соглавный бой. Гаджи «Автомат» Наврузов и Фернандо Родригес должны были драться по правилам ММА, но в день боя правила изменились на «только стойка, никакой борьбы». То есть боец на голых кулаках Гаджи «Автомат» оказался в более комфортном положении. Однако Родригес показал, что рубка в стойке — и его стихия тоже. Поединок получился конкурентным и прошел все три раунда по три минуты. Итог: победа бразильца раздельным решением судей. Обычно улыбчивый Наврузов расстроился и уехал домой, оставив журналистов без интервью. Родригес же заявил, что в бою по правилам ММА разделался бы с россиянином быстрее, чем за минуту.
— Я приехал драться по правилам ММА, но правила изменили в последний момент, — сказал Фернандо Родригес «Известиям». — По ММА Гаджи не выдержал бы и минуты. У Гаджи быстрые удары, но не сильные. Я выдерживал гораздо более сильные удары во время спаррингов. Он никак не смог бы меня нокаутировать. Я готов дать российскому бойцу реванш — но только по правилам ММА.
Гаджи «Автомат» Наврузов (слева) против Фернандо Родригеса
В карде же всё началось с соперничества Николая Чибисова и Андрея «Ушу-Мастера» Ефимова. Первый их бой состоялся в июле 2020 года на турнире Top Dog. Тогда Чибисов победил Ефимова нокаутом.
На этот раз конкурентной битвы также не получилось, судьи единогласно отдали победу звезде кулачных боев Чибисову. Следом блогер Святослав Коваленко задушил во втором раунде Александра Зарубина по прозвищу Саша Стоун, который в непрофильных СМИ позиционируется как многократный чемпион мира и России по смешанным единоборствами, хотя на самом деле Зарубин выигрывал детские и юношеские турниры по рукопашному бою.