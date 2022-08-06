Депутатская прикосновенность: Дацик выиграл у Монсона, но пощадил его лицо

Вячеслав Дацик единогласным решением судей победил Джеффа Монсона в главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоялся в Москве 5 августа. Все трое судей отдали победу Рыжему Тарзану со счетом 29–28. Сам Дацик заявил, что бился не в полную силу. Однако эксперты отмечают, что его соперник, американец с российским паспортом, экс-претендент на звание чемпиона UFC, а ныне депутат гордумы подмосковного Красногорска, держался очень прилично для своего возраста. Конкурентным получился и кард, особенно битва Гаджи «Автомата» Наврузова и Фернандо Родригеса. Бразилец оказался сильнее, но готов дать россиянину реванш. Кстати, это был первый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в клетке для ММА, а не в ринге.

Почет и уважение

Вячеслав Дацик считался фаворитом боя против Джеффа Монсона. Хотя Монсон — опытнейший боец, дважды выигрывал чемпионат мира по грэпплингу ADCC, в 2006-м дрался за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Очень заслуженный спортсмен. Вот только ему уже 51 год. Дацику тоже немало — 41, выступает он с 1999 года, но сейчас, благодаря постоянным тренировкам и спокойному образу жизни, вышел на пик формы.

Накануне боя Вячеслав пообещал сильно не бить Монсона — и сдержал слово. Настоящего боя зрители не увидели — разве что выставочный. Первый раунд забрал Монсон — за счет контроля в партере. Оставшиеся два — Дацик, который не давал сопернику провести тейкдаун, а еще поджимал к сетке и лупил по животу. По животу, а не по лицу. Итог: победа Рыжего Тарзана единогласным решением судей.

Обычно после подобных поединков на организаторов льется критика со всех сторон. Но тут обратная ситуация: если посмотреть комментарии на YouTube, большинство пользователей хвалят Дацика за то, что «благородно не стал бить дедушку».

— Времени на борьбу было мало, всего 20 секунд, поэтому опасности не было, — сказал Дацик после боя. — Джефф — хороший и уважаемый боец. У меня к нему никакой агрессии нет. Весело порубились и кайфово подрались. Я вспомнил свои коронные сальтухи — «дацик-гири». Вроде как попал, но не в челюсть. Почему бил в грудь? Зачем депутата бить по лицу?! Ему же еще выступать, наверное. Я ему показал всю мощь ядерных кулаков — чтобы его душа ослабла и чтобы в борьбе он не усердствовал — дыхалочка ослабла. Всю дурь я не включал. Зачем мне убивать уважаемого человека? Он мне нравится. Чего стоит хотя бы то, что он выходит под гимн Советского Союза. Почет и уважение.

Депутатская прикосновенность Российский боец смешенного стиля Вячеслав Дацик во время боя против Джеффа Монсона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отметим, что обладатель российского паспорта, депутат Монсон вышел в зал не под гимн СССР, а под песню «Советский марш» британского композитора Джейма Ханнигана, которая была написана для игры Red Alert 3. Но это тонкости.

— У меня было предположение, что если Дацик не выиграет быстро, то дальше ему придется повозиться, — подчеркнул «Известиям» президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. — Так и произошло. Но я больше ставил именно на нокаут. Раз Монсон до сих пор дерется в таком возрасте, значит, он вернулся в более или менее приличную форму. Ведь еще несколько лет назад он совсем уже плохо выглядел. А сейчас молодец!

Главный вывод же в том, что теперь у Дацика в активе победы над будущим чемпионом UFC (в 1999-м, в 18 лет, он нокаутировал Андрея Орловского) и над двумя претендентами на титул чемпиона UFC (в 41 нокаутировал Антонио Силву и выиграл у Монсона). 24 сентября Вячеслав встретится в ринге с бывшим бойцом Pride — Александром Емельяненко. Монсон же после поединка с Дациком заявил, что проведет еще один бой в октябре, после чего окончательно завершит спортивную карьеру.

Рубка «Автомата»

Ярким получился соглавный бой. Гаджи «Автомат» Наврузов и Фернандо Родригес должны были драться по правилам ММА, но в день боя правила изменились на «только стойка, никакой борьбы». То есть боец на голых кулаках Гаджи «Автомат» оказался в более комфортном положении. Однако Родригес показал, что рубка в стойке — и его стихия тоже. Поединок получился конкурентным и прошел все три раунда по три минуты. Итог: победа бразильца раздельным решением судей. Обычно улыбчивый Наврузов расстроился и уехал домой, оставив журналистов без интервью. Родригес же заявил, что в бою по правилам ММА разделался бы с россиянином быстрее, чем за минуту.

— Я приехал драться по правилам ММА, но правила изменили в последний момент, — сказал Фернандо Родригес «Известиям». — По ММА Гаджи не выдержал бы и минуты. У Гаджи быстрые удары, но не сильные. Я выдерживал гораздо более сильные удары во время спаррингов. Он никак не смог бы меня нокаутировать. Я готов дать российскому бойцу реванш — но только по правилам ММА.

Депутатская прикосновенность Гаджи «Автомат» Наврузов (слева) против Фернандо Родригеса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В карде же всё началось с соперничества Николая Чибисова и Андрея «Ушу-Мастера» Ефимова. Первый их бой состоялся в июле 2020 года на турнире Top Dog. Тогда Чибисов победил Ефимова нокаутом.