Папин может: одолеет ли российский боксер черногорца Прашовича

Вечер бокса «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет 27 мая в Омске, в академии хоккейного клуба «Авангард». Арена вмещает 1 200 зрителей, и билетов уже не достать. Прямая трансляция турнира начнется на телеканале РЕН ТВ в 22:00 мск. Главным событием вечера станет противостояние россиянина Алексея Папина, который находится в шаге от чемпионского титула по версии WBC, и крепкого ударника Дилана Прашовича из Черногории. Также зрители увидят первый профессиональный бой двукратного олимпийского чемпиона, уроженца Омска Алексея Тищенко и сражение силача Брюса Хлебникова против звезды кулачных боев Павла Шульского. А вот со-главный бой вечера чуть не сорвался.

Черногорская угроза

Главный поединок вечера пройдет в формате 10 раундов. На счету 34-летнего Алексея Папина 13 побед и одно поражение в профессиональном боксе. У 27-летнего Дилана Прашовича — 15 побед и два поражения. Отметим, что черногорец согласился на этот бой на коротком уведомлении — узнал о нем за месяц до выхода на ринг. Изначально россиянин должен был драться с Джонни Мюллером, но за пять недель до назначенной даты южноафриканский боксер отказался лететь в Россию. Под Мюллера у Панина были подобраны спарринг-партнеры, так что подготовку к бою сложно назвать полноценной для обоих боксеров. Зрители от этого только выиграют.

— Думаю, что для Алексея настало время больших боев, а Прашович будет для него хорошей проверкой, — сказал «Известиям» президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев. — Жду убедительной победы Алексея, досрочной. Он набирает форму от поединка к поединку.

Сам Алексей Панин в интервью «Известиям» отдал должное противнику.

— Я рад, что в такое непростое время в мире Дилан не отказался прилететь в Россию, — отметил российский боксер. — Смогу ли я быстро завершить бой? Никогда не загадываю наперед, всегда готовлюсь на весь поединок. Соперник непростой, с хорошим рекордом, и боев у него даже больше, чем у меня. Если представится возможность завершить поединок досрочно, я эту возможность не упущу.

Букмекеры с незначительным перевесом отдают предпочтение российскому боксеру. Впрочем, черногорца этот факт не беспокоит.

— Папин — прекрасный боксер, — считает Дилан Прашович. — Я видел его на ринге еще до того, как принял приглашение на бой. Я приехал в Россию, чтобы показать себя, показать, кто я есть. Выложусь максимально в нашем сражении. Наш бой получится прекрасным, будет много силовых ударов, и я, конечно же, рассчитываю в том числе на свою скорость. Постараюсь закончить его после восьмого раунда.

Если Панин побьет черногорца, то получит дополнительную уверенность перед предстоящим поединком за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC. А если выиграет Прашович, то его карьера взлетит вверх. Он заметно повысит свои позиции в рейтинге.

Пауза в 12 лет

Алексей Тищенко — двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира (2005) и Европы (2006). В 2010 году, в 26 лет, Алексей решил завершить карьеру. Говорит, устал от бокса, плюс сказались многочисленные травмы. И вот 27 мая состоится его дебют в профессиональном боксе — против венесуэльца Неомара Сермено (27-8-1).

— Наверное, это не совсем профессиональный бой — скорее выставочный, — сказал «Известиям» 37-летний Алексей Тищенко. — Но победитель будет объявлен. Четыре раунда. Почему согласился? Большую роль сыграло то, что поединок пройдет в моем родном городе, при омичах. Был бы это другой регион или город — точно не согласился бы выйти на ринг.

Папин может: Участник «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Алексей Тищенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сермено никогда не считался топовым боксером, проиграв все ключевые бои в карьере. В том числе Александру Бахтину, Кристиану Михаресу и Йоандрису Салинасу. К тому же венесуэльцу 42 года, пик карьеры давно пройден. Хотя учитывая, что для Тищенко это будет дебют, всё возможно.

— Смогу ли я выиграть? Поживем — увидим. Ринг покажет, — резюмировал Тищенко.

Особо в Омске ждут и противостояния Брюса Хлебникова и Павла Шульского. Первый прославился еще в 90-х, когда учился в начальной школе: он показывал невероятную для своего возраста силу. Рвал толстенные календари и справочники, тягал строительные краны и самолеты. В последние годы про Брюса ничего не было слышно, но в 2020 году он напомнил о себе — стал драться в поп-ММА. В 2021-м провел бой в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» — его боксерский поединок со 180-килограммовым Денисом Вильдановым закончился вничью. У Брюса, мягко говоря, неидеальная боксерская техника, но дерется он неплохо и обладает нокаутирующим ударом.

— Это кард — очень крутой, — заявил на пресс-конференции Брюс Хлебников. — Да, людям интересно, как мы друг друга будем бить. Но в первую очередь это пример для подрастающего поколения. Все ребята, которые будут выходить на ринг, покажут максимальную самоотдачу.

Противник Брюса — звезда кулачных боев Павел Шульский. Он базовый боксер, провел очень много любительских поединков, но в последнее время куда лучше выглядит именно в кулачке, так что, вероятно, Хлебников сможет составить ему конкуренцию.

Экстренная замена

В со-главном поединке вечера все ждали дуэли известных российских бойцов ММА Ивана Штыркова и Михаила Мохнаткина. Бой должен был пройти по правилам бокса в формате четырех раундов по три минуты. Оба дебютировали в новой дисциплине и обещали продемонстрировать «колхозную рубку».

Папин может: Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Михаил Мохнаткин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако за день до выхода на ринг бой отменили. Иван Штырков не появился на официальном взвешивании из-за несоблюдения договоренностей со стороны местного организатора. Телеканал РЕН ТВ, который приобрел права на показ турнира, пытался урегулировать возникшую ситуацию и взять обязательства организаторов на себя, однако по обоюдному соглашению с бойцом решили перенести боксерский дебют «Уральского Халка» на один из следующих турниров.