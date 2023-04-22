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Шторма предупреждение: как Шлеменко второй раз выиграл у Эномото

У швейцарца вновь есть вопросы к судьям, в соглавном бою Пираев уверенно победил Капораля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Вечером 21 апреля в Москве россиянин Александр Шлеменко одержал победу над швейцарцем Ясубеем Эномото единогласным решением судей в трехраундовом поединке на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Эномото не смог взять реванш за поражение почти десятилетней давности. Правда, в этот раз известные бойцы сражались по правилам профессионального кикбоксинга. В соглавном поединке россиянин Мариф Пираев победил представителя Китая Родриго Капораля. Вадим Апсит (Россия) единогласным решением судей выиграл у Геннадия Макаряна (Армения), а бой россиянки Анастасии Яньковой и турчанки Сюденюр Бостанжи завершился вничью. В прямом эфире эти поединки можно было посмотреть на телеканале РЕН ТВ.

Судейские вопросы

Бой Александра Шлеменко и Ясубея Эномото прошел по формуле «три раунда по три минуты», а победителю полагался чемпионский пояс. Этот поединок стал реваншем: в конце 2014 года Шторм и Эномото провели бой по правилам ММА на турнире Fight Nights Global 29. Тогда Шлеменко победил единогласным решением судей. С тех пор российский боец провел еще 18 боев по смешанным единоборствам. Что интересно, его оппонент подрался ровно такое же количество раз, хотя общее число поединков Александра ровно в два раза превышает количество боев швейцарца (74 против 37).

Александр Шлеменко

Александр Шлеменко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перед боем Шлеменко называл оппонента непростым соперником, так как Эномото — хороший ударник со списком достижений в любительском кикбоксинге, а его предыдущие поражения обусловлены скорее тем, что он уступал оппонентам в партере. Шлеменко тоже однажды выигрывал любительский турнир по кикбоксингу, но бой на арене Ирины Винер-Усмановой стал для обоих дебютом в профи.

В первом раунде Александр выглядел увереннее. Он шел вперед, выбрасывал силовые удары, а также любимые бэкфисты. Шторм даже отправил Эномото на канвас правым оверхендом (нокдаун судья не отсчитал). Второй отрезок получился для Шлеменко не таким удачным. Ясубей стал брать активностью и количеством ударов, а Александр иногда нарушал правила, входя в клинч и используя локти. Третья трехминутка вышла относительно равной: бойцы жестко зарубились, и уверенную победу одного из бойцов в этом раунде углядеть было сложно.

В этом поединке напрашивалась ничья, но судьи все-таки единогласно посчитали победителем Александра Шлеменко, который выиграл первый бой с октября 2021 года, когда победил Артура Гусейнова в Eagle FC. После поединка Шторму задали вопрос, не считает ли он, что оппонента засудили.

Бой Александра Шлеменко и Ясубея Эномото 

Бой Александра Шлеменко и Ясубея Эномото

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Я поверил в эту победу, — заявил Шлеменко. — Правда, что ли, засудили? Да мне вообще плевать, понимаете? Я всю жизнь был объектом для хейта. Главное, что Александр Поветкин надел мне пояс. О чем еще можно было мечтать? Понимал, что Ясубей — сильный соперник. Он дрался только с топовыми бойцами. Он красавец, составил серьезную конкуренцию.

Эномото отметил, что не мог драться в полную силу.

Я травмировал колено в первом раунде, но всё равно избивал его на протяжении трех раундов, — отметил швейцарский боец. — Хотя и не мог наносить удары ногами. Я считаю, что я настолько известен в России, что меня не должны обманывать. Прошло десять лет, но повторяется одно и то же. Я не заслужил поражения. Мне не нравится такой подход.

бои
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Шлеменко не согласен с этой точкой зрения.

— Он реально был злой, — подчеркнул «Известиям» экс-чемпион Bellator. Может быть, Мага [Исмаилов] дал ему витаминов поесть: от них бывает, что тестостерон подпрыгивает, человек начинает быть недовольным чем-то. По-моему, я три раунда забрал. Какие вопросы? Конечно же, нужно пересмотреть бой. Не знаю, как для него, но для меня кикбоксинг точно новая дисциплина. Здесь по-другому судят.

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Реванш Марифа

В соглавном поединке вечера встретились Мариф Пираев и Родриго Капораль. Первым бой россиянина и бразильца с китайским паспортом состоялся в 2019-м. Тогда победу в поединке по правилам ММА раздельным решением судей одержал Капораль.

Бой Марифа Пираева и Родриго Капораля 

Бой Марифа Пираева и Родриго Капораля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Пираев очень хотел взять реванш, и у него это получилось. Хотя первый раунд Мариф начал осторожно — подбирал комфортную дистанцию, отстреливаясь одиночными ударами. Родриго тоже не спешил идти в размен, частенько заходя в клинч. В начале второго раунда россиянин несколько раз очень плотно попал правым хуком, а на второй минуте и вовсе уронил оппонента. Пираев поймал хороший ритм, чуть ли не каждый его удар достигал цели. Капораль местами откровенно «плыл». В заключительном раунде он пытался встречать соперника контрударами, но слишком медленно. В концовке Пираев вспомнил приемы из ММА и прошел в ноги, но тут же опомнился. Вскоре прозвучал гонг, и победитель здесь был очевиден.

Отработал по своему плану, многое получилось, — рассказал после боя «Известиям» Пираев. — Думал, что Капораль создаст больше проблем. Так что реванш получился уверенным.

В еще одном громком событии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Анастасия Янькова проверяла навыки 18-летней Сюденюр Бостанжи из Турции. Первый раунд девушки начали с рубки. На фронт-кик Яньковой Бостанжи ответила комбинацией руками. Почти все удары турчанки пришлись в цель. Под конец раунда у Яньковой заметно покраснел нос. Первая пятиминутка была явно за гостьей из Турции. Во втором раунде Бостанжи продолжила доминировать. Захватила центр ринга и пробивала простые, но эффективные комбинации: левый лоу, правый прямой, левый хук.

Бой Анастасии Яньковой и Сюденюр Бостанжи

Бой Анастасии Яньковой и Сюденюр Бостанжи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Публика активно поддерживала Янькову, и Анастасия наконец-то нашла свой ритм — активно шла вперед, здорово работала на дистанции. Будто только начала раскачиваться.

Ударный арсенал Бостанжи оказался немного ограниченным — по крайней мере, ничего нового турчанка не показала. Янькова уверенно забирает третий раунд. В итоге яркий поединок завершился вничью.

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