Тарасов заявил о готовности Дацика показать «себя во всей красе» в бою
Российский боец ММА Вячеслав Дацик покажет себя во всей красе в бою с ирландцем Шоном Тернером. Об этом 8 мая заявил чемпион по рукопашному бою и самбо, видеоблогер Артем Тарасов в беседе с «Известиями».
«Супербои для разной публики, потому что дерется Дацик против Шона Тернера. Я уверен, что этот бой будет очень крутым, потому что [спортсмены] очень заряженные», — сообщил он.
Спортсмен отметил, что у Дацика была небольшая травма руки, но сам боец ММА заявил, что полностью ее залечил и готов выйти на ринг с Шоном Тернером.
Также Тарасов отметил еще один не менее интересный бой — Алексей Папин против боксера из Малави Айзека Чилемба. По его словам, боксеры являются настоящими профессионалами.
Накануне российский боксер Роман Андреев призвал американца Терелла Бостика готовиться к вечеру профессионального бокса. Андреев назвал американца хорошим и сильным боксером.
До этого российский боксер Дмитрий Кудряшов одолел в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» аргентинца Даниэля Робутти. Длительность поединка составила около 2,5 минуты. Даниэлю Робутти понадобилась помощь медиков по окончании боя.
Вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям, состоится 24 мая. Трансляцию спортивного мероприятия будет вести телеканал РЕН ТВ. Зрителей ждут сразу два поединка, в главном бою Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером. Кроме того, на ринг выйдут Алексей Папин и малавиец Айзек Чилемба. Помимо этого, состоятся еще два боя в легкой весовой категории.
Мероприятие пройдет в ледовом дворце «Арена Балашиха». Гостями турнира будут бойцы спецоперации на Украине, их семьи, Герои России, профессиональные боксеры, актеры и политики.