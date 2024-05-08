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Тарасов заявил о готовности Дацика показать «себя во всей красе» в бою

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский боец ММА Вячеслав Дацик покажет себя во всей красе в бою с ирландцем Шоном Тернером. Об этом 8 мая заявил чемпион по рукопашному бою и самбо, видеоблогер Артем Тарасов в беседе с «Известиями».

«Супербои для разной публики, потому что дерется Дацик против Шона Тернера. Я уверен, что этот бой будет очень крутым, потому что [спортсмены] очень заряженные», — сообщил он.

Спортсмен отметил, что у Дацика была небольшая травма руки, но сам боец ММА заявил, что полностью ее залечил и готов выйти на ринг с Шоном Тернером.

Также Тарасов отметил еще один не менее интересный бой — Алексей Папин против боксера из Малави Айзека Чилемба. По его словам, боксеры являются настоящими профессионалами.

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В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоялись четыре мощных поединка

Накануне российский боксер Роман Андреев призвал американца Терелла Бостика готовиться к вечеру профессионального бокса. Андреев назвал американца хорошим и сильным боксером.

До этого российский боксер Дмитрий Кудряшов одолел в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» аргентинца Даниэля Робутти. Длительность поединка составила около 2,5 минуты. Даниэлю Робутти понадобилась помощь медиков по окончании боя.

​Вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям, состоится 24 мая. Трансляцию спортивного мероприятия будет вести телеканал РЕН ТВ. Зрителей ждут сразу два поединка, в главном бою Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером. Кроме того, на ринг выйдут Алексей Папин и малавиец Айзек Чилемба. Помимо этого, состоятся еще два боя в легкой весовой категории.

Мероприятие пройдет в ледовом дворце «Арена Балашиха». Гостями турнира будут бойцы спецоперации на Украине, их семьи, Герои России, профессиональные боксеры, актеры и политики.

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