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Российский боксер Андреев призвал американца Бостика готовиться к зрелищному бою

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Фото: РЕН ТВ
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Российский боксер Роман Андреев призвал американца Терелла Бостика готовиться к вечеру профессионального бокса, чтобы 24 мая показать зрелищный бой.

«Пусть готовится. Я хочу, чтобы он подготовился, чтобы мы показали с ним очень хороший бой — запоминающийся, зрелищный», — сказал он «Известиям».

Андреев назвал американца хорошим и сильным боксером. Он также указал на то, что своим лучшим поединком он считает прошедший в 2018 году бой с британцем Крэйгом Эвансом.

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Ранее, 27 апреля, российский боксер Дмитрий Кудряшов одолел в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» аргентинца Даниэля Робутти. Длительность поединка составила около 2,5 минуты. Даниэлю Робутти понадобилась помощь медиков по окончании боя.

Вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям, состоится 24 мая. Трансляцию спортивного мероприятия будет вести телеканал РЕН ТВ. Зрителей ждут сразу два поединка, в главном бою Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером. Кроме того, на ринг выйдут Алексей Папин и малавиец Айзек Чилемба. Помимо этого, состоятся еще два боя в легкой весовой категории.

Мероприятие пройдет в ледовом дворце «Арена Балашиха». Гостями турнира будут бойцы спецоперации на Украине, их семьи, Герои России, профессиональные боксеры, актеры и политики.

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