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Война по-мексикански: в Вегасе определился абсолютный чемпион мира по боксу

На кону главного боя стояли все пояса и возможность навсегда войти в историю
Фото: АР/John Locher
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В ночь на 5 мая в Лас-Вегасе прошел вечер бокса с интригующим главным боем — Сауль Канело Альварес против Хайме Мунгуйи. Чем этот поединок двух мексиканцев был интересен и как он в итоге сложился — в материале «Известий».

Все пояса и ноль поражений

Сауль Альварес — один из самых, если не самый известный боксер планеты. Хотя ему всего 33 года, его карьера длится уже полтора десятка лет, и его бои продолжают привлекать много внимания по всему миру. Бой с Хайме Мунгуйей также не стал исключением. Этот соперник мог стать для Канело крайне непростым.

Во-первых, Мунгуйя на шесть лет моложе, 27 лет — пик физической готовности и скорости спортсмена. Хайме мог воспользоваться этим преимуществом над Канело и быть свежее в поздних раундах. Во-вторых, Мунгуйя больше: 183 см против 175 и примерно такое же заметное преимущество в размахе рук. Боксеры мирового уровня должны уметь пользоваться таким превосходством в размерах.

Как именно это можно сделать, показал в 2022 году Дмитрий Бивол, перебоксировавший Канело довольно уверенно.

Мексиканский боксер Хайме Мунгия на взвешивании

Мексиканский боксер Хайме Мунгуйя на взвешивании

Фото: TASS/Zuma/Mikael Ona

Судьи тогда единогласно дали счет 115:113 в пользу россиянина, хотя на деле преимущество было намного более очевидным.

Мунгуйя, как казалось, — достаточно классный боксер, чтобы создать Альваресу множество проблем. Хайме — чемпион мира в суперсреднем весе с 43 победами в 43 боях (31 — нокаутом). Да, великих соперников у него не было, но Канело сам мог оказаться не в лучшей форме, и тогда бой мог получиться действительно конкурентным.

Интриги поединку добавляло еще и то, что на кону стояли все пояса. Победитель становился абсолютным чемпионом мира по боксу. Канело им уже был, но для Мунгуйи это была возможность всей жизни.

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И наконец, еще одна интрига боя заключалась в том, что шоу организовывал Оскар де ла Хойя, легендарный боксер, давно ставший одним из главных промоутеров мира. Оскар сотрудничал с Канело до 2020 года, а затем они скандально расстались и публично ругались. Канело обвинял Оскара в том, что тот не давал ему боев, в обратную сторону сыпались обвинения в допинге.

Хайме Мунгия (слева) наносит удар Саулю Альваресу

Хайме Мунгуйя (слева) наносит удар Саулю Альваресу

Фото: АР/John Locher

Потом Альварес заявил, что де ла Хойя ворует у своих же боксеров, за что тот даже хотел подать на Канело в суд.

А на последней пресс-конференции они чуть не подрались.

«Он оскорбил меня, и я не собираюсь это терпеть. Если бы он подошел ближе, я бы ударил его. Серьезно. Он гребаный мудак. Ему плевать на своего бойца — он пытался привлечь всё внимание к себе», — говорил Альварес.

При этом Мунгуйя — клиент де ла Хойи и главная его надежда. Победить его и сбить с пути к боксерским вершинам было очень принципиально для Канело.

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Опыт против задора

Начался бой с явного преимущества Мунгуйи: из первых трех раундов он забрал как минимум два: первый и третий. Третий — особенно уверенно. Показалось, что Канело не проснулся и забыл приехать на арену. Но уже в четвертом раунде Мунгуйя оказался в нокдауне. Он так поверил в себя, что полез на Канело с поднятой головой и получил по ней апперкотом, а потом и боковым справа. Нокдаун был довольно тяжелым, но Хайме быстро вскочил и смог оправиться.

Середину боя полностью забрал опытный Альварес. Он не рисковал, просто уверенно защищался и заставлял соперника раз за разом промахиваться. Мунгуйя в лучшем случае бил по блоку, а в худшем молотил по воздуху, растрачивая силы. Канело же свои удары доносил до цели и таким образом брал раунд за раундом.

Сауль Альварес (справа) в бою против Хайме Мунгии

Сауль Альварес (справа) в бою против Хайме Мунгуйи

Фото: АР/John Locher

К восьмой трехминутке в команде Мунгуйи поняли, что проигрывают, и попросили Хайме активизироваться. Тот вышел заряженным и довольно уверенно забрал восьмой и девятый раунды. Если бы он так же продержался до самого финального гонга, то мог рассчитывать даже на победу, но чемпионские раунды снова остались за Канело. Он в очередной раз напомнил всем, как умеет защищаться. Лучше него от атак не уходит никто. Мунгуйя, может, и хотел победить нокаутом, но что ты сделаешь, если по сопернику нельзя попасть? А за удары по воздуху очки не дают.

В итоге дело дошло до судейского решения, которое оказалось единогласным: 117:110, 116:111, 115:112 — всё в пользу Канело. Мунгуйя с решением не спорил. Четыре раунда он точно взял, поэтому счет 116:111 выглядит справедливым.

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Что ждет Альвареса дальше

На фоне новостей о переносе боя Бивола с Бетербиевым идея о возможном реванше Канело с Дмитрием напрашивается сама собой. Тем более что сам Канело не раз говорил, что хотел бы этого боя и Бивол — единственный, ради кого он готов был бы снова подняться в полутяжелый вес. Но в обозримой перспективе этого реванша не предвидится: Дмитрию нашли другого соперника, он выйдет против ливийца Малика Зинада 1 июня.

Сауль Альварес празднует победу

Сауль Альварес празднует победу

Фото: АР/John Locher

Канело же либо дождется победителя боя Бивол – Бетербиев, либо выберет себе кого-то в суперсреднем весе для защиты всех чемпионских поясов.

Второй вариант представляется намного вероятнее, ведь ждать Бивола можно год — неизвестно, когда Артур сможет провести с ним бой. А завершать карьеру Канело пока не собирается

«У меня еще много времени в боксе. Чувствую, что я в расцвете сил. Молодой, свежий, богатый и красивый, как говорит Флойд Мейвезер», — сказал Альварес.

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