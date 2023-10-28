Падение Тарзана: Дацик проиграл Романкевичу, Чурчаев и Галимов выдали шоу

Вечером 27 октября в Москве состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Вячеслав Дацик неожиданно проиграл Петру Романкевичу. В соглавном бою вечера Шовхал Чурчаев зарубился с Шамилем Галимовым по прозвищу Пахан. Бой продлился всю дистанцию, а судьи определиться не смогли. Один из судей отдал победу Чурчаеву, второй — Галимову, а третий выставил ничью. Таким образом, итоговым результатом стала именно ничья. Бойцы и промоушен получили простор для организации трилогии.

Романкевич – Дацик

Рыжий Тарзан выступил впервые после месяца в зоне СВО. Последний поединок Вячеслав провел против Оли Томпсона в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» и победил нокаутом в первом раунде. Для Дацика поединок с Романкевичем станет уже четвертым за 2023 год: ранее он нокаутировал Джеронимо дос Сантоса по правилам К-1, а также уступил решением Кевину Джонсону по боксу и Галымжану Жасланову по ММА.

Титулованный белорусский кикбоксер Романкевич в этом году провел два боя и в обоих уступил. Сначала Петр в близком поединке не справился с Иваном Штырковым, а затем проиграл нокаутом Федору Колтуну. Оба боя прошли по правилам кикбоксинга. С Дациком Петр вышел в ММА-клетке, чтобы провести поединок по правилам бокса. По формуле «три раунда по три минуты».

Российский боец Вячеслав Дацик и белорусский кикбоксер Петр Романкевич Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В первом раунде Дацик шел вперед и пытался потрясти Романкевича, а белорусский боец пятился и работал джебом. За минуту до сирены Рыжий Тарзан имел шанс финишировать Петра у сетки, но Романкевич спасся после того, как пропустил несколько размашистых апперкотов Дацика.

Во втором отрезке Вячеслав продолжил прессинг и здорово попадал, но при этом у самого Дацика возникали проблемы после любого попадания Романкевича. В результате одной из точных комбинаций Рыжий Тарзан упал на канвас, а на вопрос рефери, готов ли он продолжать, ответил отрицательно. Романкевич победил нокаутом во втором раунде — напор Дацика на старте поединка себя не оправдал.

Чурчаев – Галимов

Чурчаев получил третью возможность приехать и провести наконец бой, а не сорвать его, как два раза за последние четыре месяца. В июле Чурчаев в последний момент не вошел в клетку на бой против Персидского Дагестанца, а в сентябре устроил массовую драку в ТЦ, сломал руку и из-за этого сорвал собственный бой против Артема Рофаля.

Российский боец MMA Шовхал Чурчаев и мастер спорта России по боксу Шамиль Галимов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Последний поединок Шовхала состоялся в декабре 2022-го против Тимурлана Пирматова. Тогда Чурчаев победил решением судей. Бой с Галимовым стал реваншем: перед Пирматовым в октябре 2022-го Шовхал уже побеждал Шамиля раздельным решением судей.

Галимов же после первого поединка с Шовхалом провел семь встреч. Боец по прозвищу Пахан выиграл пять из них, уступив только Васифу Аббасову и Тимуру Абдурахманову. На счету Галимова победы над такими известными представителям поп-ММА, как Юрий Рябой и Тимур Никулин.

На реванш с Галимовым Шовхал все-таки вышел, причем его появление в клетке предваряло появление настоящего волка, которого вывела за поводок девушка. Поединок проходил в больших боксерских перчатках — видимо, из-за травмы Чурчаева. Ранее Шовхал сказал, что травмировал руку. При этом он упоминал и о повреждении ноги, что проявилось уже в первом раунде , когда Шовхал начал хромать, а базовый боксер Галимов забирал трехминутку.

В перерыве Чурчаеву подержали на ноге лед, а во втором раунде чеченский боец пошел вперед и попытался действовать первым номером. Это помогло ему перехватить инициативу, особенно ближе к концу отрезка. В перерыве между раундами соперники на эмоциях чуть не устроили внеплановую драку, пободавшись лбами. В третьем отрезке Шовхал стал действовать еще активнее. Галимов уходил от атак соперника, но взамен почти ничего не предлагал.

Российский боец MMA Шовхал Чурчаев и мастер спорта России по боксу Шамиль Галимов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Бой продлился всю дистанцию, а судьи определиться не смогли. Таким образом, высока вероятность, что вскоре бойцы вновь встретятся друг с другом.

Емельяненко – Рябой

Самый младший из братьев с легендарной фамилией подрался в клетке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже второй раз. В первом бою после долгого отсутствия в сфере единоборств Иван Емельяненко в близком бою одолел дзюдоиста Алексея Леденева. Бой прошел по формуле «три раунда по три минуты» и завершился единогласной победой Ивана.

Новый соперник Емельяненко-младшего — Юрий Рябой, который в последнее время выступает в поп-ММА. Рябой чередует победы и поражения, но при этом успевает побеждать таких знаменитых и крепких парней, как Алексей Махно. В последнем поединке боец по прозвищу Ассириец уступил Ильясу Якубову, который также должен был выступить 27 октября.

Российский ММА-боец Иван Емельяненко и боец микс файта Юрий Рябой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В первом раунде Емельяненко пропустил несколько плотных ударов, но убедительного ответа Рябому не дал. В конце трехминутки Юрий пропустил тычок в глаз, но взял время на отдых и смог продолжить поединок. Во втором раунде Емельяненко стал действовать увереннее и бить точнее, но при этом продолжал иногда пропускать. А когда дистанция боя перевалила за половину, бойцы начали заметно уставать.

Третий отрезок забрал Иван, который неплохо контратаковал, старался держать дистанцию и в целом был точнее. Но в концовке раунда Рябой действовал активнее — поединок получился сложным для судейства. По завершении поединка судьи раздельным решением отдали победу Ивану Емельяненко — 26:24, 26:24, 22:28.

Еще в одном бою вечера Вячеслав Василевский единогласным решением судей победил Макса (ВДВ) Федорова.