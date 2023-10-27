Держать ударного: сможет ли Романкевич одолеть Дацика

Вечером 27 октября в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Вячеслав Дацик встретится с Петром Романкевичем. В соглавном поединке Шовхал Чурчаев подерется с Шамилем Галимовым . Прямая трансляция боев основного карда пройдет на телеканале РЕН ТВ. Эфир начнется в 23.00 мск. Рассказываем, что еще нужно знать перед просмотром ивента.

Вячеслав Дацик – Петр Романкевич

Рыжий Тарзан проведет первый бой после месяца в зоне СВО. Последний поединок Вячеслав провел против Оли Томпсона в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» и победил нокаутом в первом раунде. Для Дацика поединок с Романкевичем станет уже пятым за 2023 год: ранее он нокаутировал Джеронимо дос Сантоа по правилам К-1, а также уступил решением Кевину Джонсону по боксу и Галымжану Жасланову по ММА.

Петр Романкевич и Вячеслав Дацик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Титулованный белорусский кикбоксер Романкевич в этом году провел два боя — и в обоих уступил. Сначала Петр в близком поединке не справился с Иваном Штырковым, а затем проиграл нокаутом Федору Колтуну. Оба боя прошли по правилам кикбоксинга, но с Дациком Романкевич выступит по правилам ММА.

— Бой Дацика и Романкевича будет такой бескомпромиссный — будет рубка, — сказал «Известиям» легенда MMА Алексей Олейник. — Если Славе сразу не удастся выиграть, то потом у него могут начаться трудности, так как соперник техничный, более выносливый . К тому же Романкевич приличный ударник. Однако Дацик тот спортсмен, который, невзирая ни на какие регалии, ни на какие страхи, просто идет вперед. Буду болеть за Славу, так как мы знакомы и хорошо общаемся.

Шовхал Чурчаев – Шамиль Галимов

Чурчаев получил третью возможность приехать и провести наконец бой, а не сорвать его, как два раза за последние четыре месяца. В июле Чурчаев в последний момент не вошел в клетку на бой против Персидского Дагестанца, а в сентябре устроил массовую драку в ТЦ, сломал руку и из-за этого сорвал собственный бой против Артема Рофаля.

Всё еще есть риск, что не состоится и встреча с Галимовым. Сначала 21 октября в Абу-Даби Чурчаев напал на бойца UFC Пауло Косту — в интернете ходили слухи, что он снова травмировал руку . А на церемонию взвешивания Чурчаев опоздал на несколько часов — в итоге всё же появился и рассказал журналистам, что планирует выходить на бой с травмами руки и ноги .

Последний поединок Шовхала состоялся в декабре 2022-го против Тимурлана Пирматова. Тогда Чурчаев победил решением судей. Бой с Галимовым станет реваншем: перед Пирматовым в октябре 2022-го Шовхал уже побеждал Шамиля раздельным решением судей.

Шовхал Чурчаев и Шамиль Галимов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Галимов же после первого поединка с Шовхалом провел семь встреч. Боец по прозвищу Пахан выиграл пять из них, уступив только Васифу Аббасову и Тимуру Абдурахманову. На счету Галимова победы над такими представителям поп-ММА, как Артем Рофаль, Юрий Рябой и Тимур Никулин.

— У Галимова рекорд 13-3, и у него были разнообразные способы победы, — продолжил Алексей Олейник. — И борется хорошо, и дерется. А у его соперника было семь из девяти побед решением судей. Это значит, что он человека не может ни вырубить, ни забороть . Долго мучает. Думаю, что выиграет Галимов. Он более техничный, у него больше возможностей.

Иван Емельяненко – Юрий Рябой

Самый младший из братьев с легендарной фамилией проведет второй поединок в клетке «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В первом бою после долгого отсутствия в сфере единоборств Иван Емельяненко в близкой схватке одолел дзюдоиста Алексея Леденева. Поединок прошел по формуле три раунда по три минуты и завершился единогласной победой Ивана.

Иван Емельяненко и Юрий Рябой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Новый соперник Емельяненко-младшего — Юрий Рябой, который в последнее время выступает в поп-ММА. Рябой чередует победы и поражения, но при этом успевает побеждать таких знаменитых и крепких парней, как Алексей Махно. В последнем поединке боец по прозвищу Ассириец уступил Ильясу Якубову, который также должен был выступить 27 октября.

Вячеслав Василевский – Максим Федоров

Именно против Вячеслава Василевского и должен был провести бой Якубов, но неожиданно загремел за решетку. На замену Ильясу вышел знаменитый боец на голых кулаках Макс ВДВ: он выступал в легендарной «Стрелке» и в Top Dog. Последний бой Федоров провел по правилам бокса против Ислама Жангоразова и уступил решением судей.

Вячеслав Василевский и Максим Федоров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов