Затянули Удава: Олейник сенсационно проиграл, а братья Емельяненко выиграли

Британский боец Оли Томпсон одержал сенсационную победу над Алексеем Олейником на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Он отправил россиянина в нокаут уже в первом раунде. В соглавном бою вечера Александр Емельяненко с трудом победил представителя поп-MMA Евгения Ершова. После боя Александр заявил, что в августе готов провести еще один поединок. Но пока не согласился подраться с обидчиком Олейника Томпсоном. Удачным получился и дебют Ивана Емельяненко. Единогласным решением судей он одержал победу над опытным Алексеем Леденевым.

Одним ударом

Алексей Олейник по прозвищу Удав не выступал с октября 2022 года, когда уступил Илиру Латифи решением судей на турнире UFC. После этого боя Удав не стал продлевать соглашение с промоушеном Даны Уайта на предложенных условиях. По словам спортсмена, он даже собирался закончить карьеру, но затем пришло предложение от «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Алексей Олейник против Оли Томпсона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Оли Томпсон тоже когда-то выступал в UFC, но если у Алексея накопилось 17 поединков (9–8), то англичанин провел время в лучшей лиге мира не так успешно: лишь два боя и в обоих — поражения. Перед поединком с Олейником Томпсон шел на серии из четырех поражений, а началась она с нокаута от Сергея Харитонова в первом раунде в ноябре 2020-го. Так что в текущем бою россиянин считался очевидным фаворитом.

В клетке Олейник выглядел намного крупнее своего соперника, что должно было дать еще больше преимущества в партере. Но формат боя, три раунда по три минуты, уменьшал шансы Алексея на успешный прием. Весь первый раунд бойцы провели в стойке, а примерно за 30 секунд до сирены Томпсон выбросил мощный правый оверхенд и нокаутировал Олейника наглухо.

Алексею понадобилась помощь врачей, на объявлении победителя он не присутствовал. А Томпсон после боя выразил уважение Олейнику. Неизвестно, будет ли реванш. Томпсон сообщил, что об этом можно поговорить позже, но захочет ли Алексей вообще продолжать карьеру?

Боец Алексей Олейник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Сегодня моя время, о реванше поговорим позже, — сказал британец. — Олейник — настоящая легенда, мое уважение Алексею.

Сонный партер

Перед боем с блогером Евгением Ершовым фанатов и журналистов больше всего волновало состояние здоровья Александра Емельяненко, который очень медленно ходил и засыпал прямо во время пресс-конференции. В окружении Александра были настроены оптимистично, а врачи его к бою допустили, хотя сам Ершов обещал, что если почувствует полное отсутствие сопротивления со стороны Александра, то добивать его не станет.

Евгений Ершов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если прошлый соперник Емельяненко Святослав Коваленко хоть и был блогером, но оказался очень подготовленным с точки зрения единоборств, то Ершов — совсем новый человек в этой сфере. Он начал тренироваться полтора года назад, а в поп-ММА его рекорд — четыре победы и столько же поражений. В Александра можно было поверить хотя бы потому, что Ершов падал в нокаут от соперников и с менее мощным ударом. Таких, как сценарист «Нашего дела» Нарек Симонян и блогер Жека Секси.

С первых секунд Александр занял центр клетки и начал атаковать комбинациями. Ершов жестко отвечал и даже начал забивать Емельяненко у сетки, но рефери почему-то вернул бойцов в стойку. По первому раунду стало понятно, что реакция и рефлексы у Александра отсутствуют полностью: его переиграл блогер, который совсем недавно начал заниматься единоборствами.

На старте второго раунда Ершов перевел Александра на канвас, а Емельяненко быстро перехватил руку Евгения и выполнил кимуру! Блогер постучал, а младший брат Федора победил впервые за несколько лет. Бой остановили на 20-й секунде второго раунда.

— Надеюсь, что я их [недоброжелателей] разочаровал, не оправдал их неубеждения, — заявил Александр после боя. — Теперь они будут верить в меня. Я буду дальше готовиться, хулиганить больше не буду, супруге обещал. Когда следующий бой? Как только поступит предложение.

Евгений Ершов против Александра Емельяненко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Владимир Хрюнов тут же озвучил, что камбэк состоится в августе, и предложил в соперники Оли Томпсона, который только что нокаутировал Алексея Олейника. Александр соглашаться не стал — вместо этого он выразил желание дать реванш Ершову, но уже по правилам бокса.

Первая за Иваном

Для третьего и самого младшего брата Емельяненко — Ивана — встреча с Алексеем Леденевым стала дебютом в профессиональных ММА. В молодости Иван выполнил норматив мастера спорта по рукопашному бою и боевому самбо, а также выигрывал чемпионат России среди юношей по боевому самбо, но затем оставил единоборства. В 2023-м 35-летний боец вернулся с обещанием, что не остановится на дебюте вне зависимости от результата боя.

Иван Емельяненко против Алексея Леденева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

38-летний Алексей Леденев — базовый дзюдоист и заметный боец поп-ММА, где дебютировал в августе 2022-го поражением нокаутом за 15 секунд от супертяжеловеса Дениса Вильданова. Затем Леденев вышел на победную серию, одолев соперников попроще: Максима Топора, Нарека Симоняна и Евгения Ершова. Если Топора Алексей нокаутировал в первом раунде, то с остальными соперниками бои дошли до решения.

Иван Емельяненко начал бой с попытки разорвать дистанцию и быстро финишировать Леденева, но Алексей выдержал стартовый напор. В течение первого раунда Иван наносил больше ударов и чаще попадал в голову соперника, который держал дистанцию и отвечал лоу-киками. За 40 секунд до сирены Емельяненко отправил Леденева в нокдаун левым оверхендом, после чего имел шанс добить, но Алексей этого сделать не позволил.

Во втором отрезке Иван работал комбинациями и полностью перебивал Леденева, который лишь однажды ответил силовым и точным оверхендом, пошатнувшим Емельяненко. После двух раундов на лицах обоих бойцов появился серьезный урон в виде сечек и гематом. В финальной трехминутке Леденев перехватил инициативу, не позволял Ивану сокращать дистанцию, здорово контратаковал и иногда сам шел вперед. Емельяненко сушил бой лоу-киками и пару раз здорово попал в челюсть Алексея левым сбоку, но психологическое преимущество было на стороне Леденева.

Судьи единогласно выбрали победителем Ивана Емельяненко. После боя Ивану напомнили фразу Федора «Пропустил немножко», которую Последний Император произнес после победы над Фабио Мальдонадо.

— Нет, пропустил нормально, — сказал Иван. — Еще с утра пойму, сколько я пропустил. В целом нормально. Спасибо Алексею за конкурентный бой. Спасибо моим братьям Федору и Александру, что поддержали меня.

Боец Иван Емельяненко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще в одном бою вечера Ильяс Якубов единогласным решением судей выиграл у Юрия Рябого. Все бои в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.