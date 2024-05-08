Малавиец Чилемба показал подготовку перед боем с россиянином Папиным

Малавиец Айзек Чилемба показал «Известиям» в среду, 8 мая, кадры подготовки перед поединком с россиянином Алексеем Папиным. Боец продемонстрировал силовую тренировку.

На видео запечатлено, как Чилемба передвигает по траве от одного края до другого железную установку с блинами для штанги.

Вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям, пройдет 24 мая. Трансляцию спортивного мероприятия будет вести телеканал РЕН ТВ. Зрителей ждут сразу два поединка, в главном бою Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером. Кроме того, на ринг выйдут Папин и Чилемба. Также состоятся еще два боя в легкой весовой категории.

8 мая видеоблогер Артем Тарасов заявил в беседе с «Известиями», что Дацик покажет себя во всей красе в бою с Тернером. По его словам, интересным будет и поединок Папина против Чилембы. Тарасов отметил, что боксеры являются настоящими профессионалами.