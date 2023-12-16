Держитесь каната: как Бабанин одолел Джонсона в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Вечером 15 декабря в Челябинске состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого российский боксер Максим Бабанин в тяжелом поединке победил опытного американца Кевина Джонсона. Бой продлился всю дистанцию и закончился победой россиянина решением судей. В соглавном бою Павел Шульский не смог досрочно победить Джейсона Гаверна, но сомнений в итоговом успеха россиянина не было. Как и в поединке Эдгара Гукасяна и Джемини Рамиреса.

Максим Бабанин — Кевин Джонсон

35-летний Бабанин провел только седьмой поединок в профессиональной карьере. Максим перешел из любителей в профи в 2021 году, а в шести боях четыре раза побеждал досрочно. В любителях Бабанин вошел в историю как один из немногих, кому удавалось победить великого Тайсона Фьюри. В июле 2007 года россиянин выиграл по очкам в финале чемпионата Европы среди юниоров в Сербии.

Российский боксер Максим Бабанин и американский боксер Кевин Джонсон Фото: пресс-служба федерации бокса Челябинской области

Кевин Джонсон провел в профи уже 61-й поединок. 44-летний американец, который подал заявление на получение паспорта России, за карьеру бился со многими топовыми боксерами. Он проводил поединки против Виталия Кличко, Дерека Чисоры, Энтони Джошуа, Кубрата Пулева, Мануэля Чарра, Энди Руиса-младшего, Тайсона Фьюри и других. За 60 поединков Джонсон оказался в нокауте только три раза, причем лишь однажды его «удосрочил» элитный боксер Энтони Джошуа во втором раунде. В двух других случаях это сделали Петар Милаш и Мартин Баколе.

С первых секунд боя Бабанин занял центр ринга и прижимал Джонсона к канатам. Американец работал джебом, иногда донося точные удары, а Бабанин выбрасывал разнообразные комбинации и выглядел интереснее. Во втором отрезке Бабанин продолжал перестреливать Джонсона, хотя тот старался не уступать в активности. В третьей трехминутке Джонсон пытался отыграть упущенное, но Максим выглядел слишком хорошо — он был быстрее соперника как на ногах, так и в том, что касается ударов.

Бабанин планомерно забирал раунд за раундом, хотя иногда казалось, что Максим близок к тому, чтобы досрочно закончить поединок. Мощные боковые часто долетали до головы Кевина, в то время как сам он регулярно рассекал руками воздух. В заключительном раунде Джонсон серьезно потряс Бабанина, пробив точный хук справа. Но россиянин не упал, а в целом всё равно выглядел лучше. Все трое судей оценили шесть раундов в пользу Бабанина — 60:54. Так он стал чемпионом «Бойцовского клуба «РЕН ТВ» в супертяжелом весе.

Российский боксер Максим Бабанин и американский боксер Кевин Джонсон Фото: пресс-служба федерации бокса Челябинской области

— Я знал, что Кевин Джонсон — опытный боец, держит удар, — признался после боя Бабанин. — Настраивался сразу на всю дистанцию... Американские боксеры обладают хорошей базой, умеют защищаться, убирать голову и подставлять плечи. Это было самое тяжелое — подобраться к нему. Первый раз стал чемпионом РЕН ТВ. Не первый раз надевал пояс, но такой еще ни разу. Приятно. Жду следующих вызовов... Точно знаю, что уснуть не смогу. Эйфория будет всё утро... Кто захочет у меня забрать пояс — хоть завтра, я готов принять вызов.

Павел Шульский — Джейсон Гаверн

У Шульского, получившего славу благодаря промоушену Top Dog, в 2023 году был лишь один боксерский поединок. В марте Павел единогласным решением судей победил бразильца Данило Сузарта. Также Шульский выступал в «Нашем деле» по правилам бокса в ММА-перчатках, где проиграл Дамилу Шарафутдинову и одолел Давида Бархударяна.

Российский боксер Павел Шульский и американский боксер Джейсон Гаверн Фото: пресс-служба федерации бокса Челябинской области

Против 33-летнего Шульского на ринг вышел 46-летний Джейсон Гаверн, американский боксер, чей последний поединок состоялся в сентябре, когда он встретился с Кевином Джонсоном и уступил решением судей. При этом у Гаверна есть опыт выступлений против соперников совсем другого уровня, нежели Шульский. Он бился с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером — правда, с обоими не дожил даже до середины боя. Зато в поединке с Олегом Маскаевым Джейсон уступил только единогласным решением, а самой большой победой в его карьере можно назвать встречу с Джеймсом Тони, которую Гаверн выиграл решением большинства судей.

В первом раунде Гаверн пошел вперед с ударами в корпус, Шульский же контратаковал джебами в голову. Боксеры много клинчевали, но при средней дистанции больше ударов наносил именно Шульский. Во втором отрезке Павел держал соперника на джебе и делал всё, чтобы более габаритный оппонент не сближался, но Гаверн всё же находил способы разрывать дистанцию.

В третьем раунде Шульский снова работал активнее — Гаверн выглядел совсем измотанным и беспомощным. Все удары Павла летели в цель, а американец едва стоял на ногах. Судьи единогласно выбрали победителем Шульского — другого исхода тут быть и не могло.

Российский боксер Эдгар Гукасян и американский боксер Джемини Рамирес Фото: пресс-служба федерации бокса Челябинской области

— Посвящаю эту победу всем воинам, нашим защитникам, которые выполняют специальную военную операцию, — подчеркнул Павел Шульский. — Мужчины дорогого стоят. Мы победим, Знамя Победы — по-другому никак.

Очередную победу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» одержал и Эдгар Гукасян. Чемпион WBA Asia South не оставил шансов американцу Джемини Рамиресу. Россиянин выиграл четырехраундовый бой единогласным решением судей.

— К нему надо подобрать ключи, — подчеркнул Гукасян. — Из-за того, что раундов было мало, я не успел показать весь свой потенциал. А в целом — победа, идем дальше. Всем кажется: вышел, четыре раунда отбоксировал. А это литры пота, тяжелые тренировки из года в год... Я ровно 22 года занимаюсь боксом. Вы представляете, сколько проделанной работы?

Ранее в этот день российский боксер Игорь Свиридченков одержал победу над бойцом из США Питером Добсоном. Для Свиридченкова это был дебютный поединок в профессиональном боксе.