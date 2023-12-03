Будет Махачев: Царукян приблизился к титульному поединку

Армянский боец с российским паспортом Арман Царукян одержал уверенную победу на турнире UFC on ESPN 52 в американском Остине. Он техническим нокаутом победил четвертого номера рейтинга американца Бенеила Дариуша в первом раунде. Теперь серия из трех побед позволяет бойцу рассчитывать, что его следующий бой будет уже за чемпионский титул, которым сейчас владеет другой российский боец — Ислам Махачев. Противники уже встречались в 2019 году, но с тех пор Арман серьезно прибавил.

Удар и уважение

Царукян выступает в UFC уже четыре с половиной года. Он дебютировал в апреле 2019-го — как раз в поединке против Ислама Махачева. Тогда Арман вышел на коротком уведомлении, но выдал конкурентный бой и уступил единогласным решением судей, заставив обратить на себя внимание. К 3 декабря Царукян провел в промоушене Даны Уайта уже девять поединков, и бой с Дариушем стал десятым. Семь предыдущих встреч боец по прозвищу Ахалкалакец выиграл и три закончил досрочно.

Дариуш в своем прошлом поединке проиграл бывшему чемпиону Чарльзу Оливейре, бой завершился уже в первом раунде. Бразилец прервал серию Бенеила из восьми побед подряд, причем в этот винстрик вошли «скальпы» таких бойцов, как Дрю Добер, Диего Феррейра, Тони Фергюсон и Матеуш Гамрот. Ассириец выступает в главном промоушене мира с 2014 года, но в элитного бойца превратился недавно — только после того, как начал выдавать одну победу за другой.

Арман Царукян и Бенеил Дариуш Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/Justin Renfroe

Первый раунд начался с киков от Дариуша. Бенеил работал только ногами, в то время как Царукян изредка выбрасывал удары руками. Казалось, первый раунд пройдет в спокойном темпе, но уже через минуту Царукян пробил боковой, после чего поймал Дариуша коленом. Удар прилетел точно в челюсть, после чего Арман добил прямым справа — Дариуш оказался в глухом нокауте.

— Конечно, я ожидал нокаута, — сказал Царукян после боя. — Я говорил вам, парни, я не хочу побеждать решениями. Я хочу показать хорошие выступления, нокаутировать его, идти домой и получать титульный бой. Но я хочу сказать: спасибо большое, Бенеил. Это самый уважительный боец в нашем дивизионе. Очень человечный, очень хороший парень, который оценил бой со мной, потому что никто из топ-5 не хотел драться. Благодаря ему я сейчас боец из топа, второй или третий номер. Надеюсь, что следующий бой будет за пояс. Но если нет — не важно. Давайте еще один бой. Пусть после другого поединка, но я буду чемпионом однажды, поверьте мне.

Особенные эмоции

Царукян подчеркнул, что ему было важно выиграть у Дариуша более уверенно, чем это сделал Чарльз Оливейра. За столь быструю победу он получил дополнительные $50 тыс. в качестве «выступления вечера».

— Если бы я выиграл решением, пошли бы неприятные разговоры, — рассказал боец. — Мол, Чарльз нокаутировал его, а ты только что победил решением и теперь хочешь подраться за титул. Но я нокаутировал его быстрее, чем Оливейра, и он не перевел меня, как сделал это с Чарльзом. Я выступил намного лучше бразильца. У него уже была эта возможность, а прямо сейчас наступило мое время.

Арман Царукян и Бенеил Дариуш Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/Justin Renfroe

Высказался Арман и про возможный реванш с Махачевым. Благодаря победе над Бенеилом Царукян поднялся в топ-5 легкого веса UFC.

— Я всегда думаю, что бой пройдет по лучшему сценарию, — заявил Царукян. — Я чувствую, что могу нокаутировать Ислама в первом раунде. Мы должны думать о лучшем, нам не стоит думать о плохих раскладах. Почему я так уверен в себе? Может быть, я был рожден уверенным. Честно говоря, я много тренируюсь. Я тренируюсь в лучшем зале с лучшими бойцами в мире. Вот почему я уверенный. Я видел столько армянских флагов! Я сказал: о, мой бог! Это дало мне особенные эмоции. Я чувствовал сплоченность, когда видел моих парней вокруг меня. И я сказал: никто не сможет победить меня этой ночью, я умру или выиграю.

Победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян считает, что Царукян (21-3) сможет дать конкурентный бой Махачеву (25-1).

— Даже после поражения Гамроту я говорил, что самый серьезный соперник для Ислама — это Арман, потому что он нереально вырос как боец, — сказал он в интервью «Известиям». — Во-первых, он созрел ментально. В первом противостоянии с Исламом он выходил не победить, а доказать, что он может составить конкуренцию, и Царукян это очень четко показал. Сейчас с хорошим лагерем, с ментальной составляющей у него есть всё для победы над Исламом. Геймплан очень простой — работать по этажам в стойке, навязывать борьбу, разрывать, снова навязывать борьбу, работать разнообразно, потому что Махачев — боец такого уровня, который также работает разнообразно.

Арман Царукян и Ислам Махачев Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Вартанян распределил и шансы на победу в процентном соотношении между Исламом и Арманом.

— Прямо сейчас 50 на 50, — продолжил он. — Рейтинг pound for pound — это субъективное понятие, я рассматриваю непосредственно Махачева в противостоянии именно с Царукяном, а не в виде рейтинга. Можно посмотреть их первое противостояние, где в третьем раунде Арман начал забирать в стойке. Арман вырос, он в первом противостоянии не был уверен в своих силах, бросался на соперника. Сейчас это другой боец. Видно, что он набирает в стойке, у него есть свой стиль, и самое хорошее — то, что Дариуш также левша. Многие из тех комбинаций, которые он готовил на Дариуша и не раскрыл, могут быть использованы в бою с Исламом.

Бой Царукяна с Махачевым может состояться уже в первой половине 2024 года.