Рубки за пояс: добьется ли Царукян реванша с Махачевым

Армянский боец с российским паспортом Арман Царукян против ассирийца из США Бенеила Дариуша — такова главная афиша турнира UFC Fight Night, который состоится в ночь на 3 декабря в Остине, штат Техас. В случае победы Арман получит возможность провести реванш с действующим чемпионом промоушена в легком весе Исламом Махачевым . Правда, выиграть у Дариуша будет не так просто. Букмекеры и эксперты его явно недооценивают.

На сериях

27-летний Царукян выступает в UFC уже четыре с половиной года. Он дебютировал в апреле 2019-го в поединке против Ислама Махачева. Арман вышел на коротком уведомлении, но выдал конкурентный бой и уступил единогласным решением судей, заставив обратить на себя внимание. Всего в промоушене Даны Уайта Царукян провел девять поединков, бой с Дариушем станет десятым. Из них боец по прозвищу Ахалкалакец выиграл семь, а три закончил досрочно.

До UFC Царукян по большей части выступал в России, а родной для него можно считать лигу Modern Fighting Pankration, где боец выиграл восемь поединков и уступил в одном. Лига MFP базируется в Хабаровске — городе, где рос Царукян. Хабаровск, как известно, находится на Дальнем Востоке, поэтому две командировки Армана в Азию, в Китай и Южную Корею не удивляют. Оба эти поединка он выиграл.

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян Фото: Global Look Press/Diego Ribas

Второе поражение Царукяна в UFC случилось в июне 2022 года в бою с Матеушем Гамротом, и тогда бой получился довольно близким. В случае победы Арман вышел бы на серию из шести побед и смог бы претендовать на поединок с топами, но из-за неудачи пришлось снова доказывать свой уровень против оппонентов, стоящих ниже в рейтингах.

Благодаря победе решением судей над Дамиром Исмагуловым и техническим нокаутом над Йоакимом Силвой Царукян снова вернулся в элитную гонку. Если перед боем с Гамротом Арман шел на 11-м месте в рейтинге легковесов, то перед Бенеилом Дариушем занимает восьмую строчку. Сам Дариуш располагается на пятой позиции, поэтому победа над ним позволит Царукяну сразу вклиниться если не в титульную гонку, то оказаться в одном поединке от боя за пояс . Что, скорее всего, будет означать, что он сможет получить реванш с Исламом Махачевым.

Дариуш в прошлом поединке проиграл бывшему чемпиону Чарльзу Оливейре, а бой завершился уже в первом раунде. Бразилец прервал серию Дариуша из восьми побед подряд, причем в этот винстрик вошли скальпы таких спортсменов, как Дрю Добер, Диего Феррейра, Тони Фергюсон и Матеуш Гамрот.

Самый опасный

Ассириец выступает в главном промоушене мира с 2014 года, но в элитного бойца он превратился недавно — только после того, как начал выдавать одну победу за другой. До начала успешной серии рекорд Дариуша в UFC был 7-4-1 — неплохо, но далеко от фантастики. При этом все поражения в UFC Бенеил потерпел досрочно.

Букмекеры считают фаворитом этого противостояния Армана Царукяна , на которого дают очень низкий коэффициент — 1,31. Победа Дариуша при этом оценивается в 3,60. Также аналитики верят, что бой скорее закончится досрочно, нежели пройдет всю дистанцию. Если поединок не дойдет до решения судей, сыграет кэф 1,66, если дойдет — 2,15.

Букмекеры явно недооценивают Дариуша, учитывая, что Бенеил — черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, что признавал сам Хабиб. Например, совсем иным образом в отношении Порье высказывался Ислам Махачев: во время разговора с Даниэлем Кормье чемпион вопрошал, кто вообще дал Порье черный пояс.

Бенеил Дариуш Фото: Global Look Press/ Diego Ribas

Дариуш хорош в партере, но стойка — явно не сильнейшая сторона Бенеила, который порой плохо держит удар. Вероятно, от того и коэффициент на его победу завышен: ударная техника Царукяна смотрится выгоднее.

Перед боем с Дариушем Царукян охарактеризовал соперника как спокойного, но при этом нестандартного.

— Дариуш — мой первый топовый соперник с корявой манерой? Ну да, вот с такими и тяжело драться, непонятно, откуда, куда выкидывает удары, — сказал Царукян «Известиям». — Все удары размашистые. Со стандартными легче драться. Мы с ним виделись уже два раза на неделе, он спокойный, никаких таких высказываний.

Дариуш тоже высоко оценил уровень Царукяна и даже предположил, что Арман способен стать самым опасным бойцом в UFC.

— Я думаю, у него отличные кики, чувство дистанции, борьба, — сказал Дариуш в интервью «Спорт-Экспрессу». — Если он сможет применить всё это вместе и лучше всех остальных, возможно, будет самым опасным парнем . Я думаю, на этом уровне [бойцов] разделяет то, насколько хорошо ты можешь применить все навыки вместе.

Турнир UFC Fight Night в Техасе начнется в 0:00 по московскому времени, поединок Царукяна и Дариуша должен стартовать ориентировочно в 6:00 утра. Прямая трансляция турнира пройдет на телеканале «Матч ТВ».