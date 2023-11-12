Минутная неготовность: как Павлович упустил шанс взять титул UFC

Турнир UFC 295, прошедший в ночь на 12 ноября на нью-йоркской арене «Мэдисон-сквер-гарден», так и не порадовал российских любителей MMA. В со-главном поединке вечера Сергей Павлович в первом раунде проиграл нокаутом англичанину Тому Аспиналлу бой за временный титул в тяжелом весе. Поединок продлился чуть более минуты. Теперь россиянину предстоит восстановиться и заново начать путь к титулу, а Аспиналл будет ждать, чем завершится противостояние Джона Джонса и Стипе Миочича. В главном событии UFC 295 за пояс чемпиона в полутяжелой весовой категории чех Иржи Прохазка техническим нокаутом во втором раунде проиграл бразильцу Алексу Перейре.

Муха и паук

Сергей Павлович и Том Аспиналл разыгрывали временный пояс в тяжелом дивизионе — это потребовалось после того, как Джон Джонс снялся с боя против Стипе Миочича из-за травмы, а Миочич отказался биться с Павловичем, который был официальным страхующим титульника.

Россиянин перед этим поединком шел на серии из шести побед подряд и каждая — нокаутом в первом раунде. После поражения в дебюте от Алистара Оверима наш боец разобрался с Марсело Гольмом, Морисом Грином, Шамилем Абдурахимовым, Дерриком Льюисом, Таем Туивасой и Кертисом Блейдсом.

Аспиналл также выступал в промоушене с рекордом 6-1, и все его поединки завершались в первом раунде. Англичанин нокаутировал Джейка Колье и Алана Бодо, затем задушил Андрея Орловского, забил в граунд-энд-паунде Сергея Спивака и провел болевой Александру Волкову. В поединке с Блейдсом Аспиналл получил травму уже на 15-й секунде. Вернувшись спустя год, он уверенно победил Марчина Тыбуру, финишировав поляка за 73 секунды.

Том Аспиналл из Англии нокаутирует Сергея Павловича из России в бою за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе во время турнира UFC 295 в Мэдисон-сквер-гарден 11 ноября 2023 года в Нью-Йорке Фото: Getty Images/Sarah Stier

Поэтому букмекеры давали почти равные коэффициенты на Павловича и Аспиналла, отдавая лишь небольшое предпочтение россиянину. Вероятно, потому что англичанин совсем не готовился к поединку и узнал о нем за 18 дней, когда как Павлович уже находился в США и был настроен заменить любого из участников противостояния Джонс – Миочич.

Поединок начался с попыток держать дистанцию от обоих бойцов. Аспиналл пробил несколько киков, а Павлович провел неплохую комбинацию и неплохо потряс англичанина. Но затем Сергей начал открываться и идти вперед — соперник пробил правый оверхенд и уронил россиянина, после чего добил его. Рефери сразу остановил бой. Поединок в итоге продлился всего 69 секунд, и Аспиналл стал новым временным чемпионом UFC.

— Не могу передать, что творится у меня внутри, это были безумные две с половиной недели, — сказал он после боя. — Павлович большой страшный парень, я никогда прежде не был так напуган. Но знаете, я тоже бью сильно и верю в себя, учитывая, что очень много работал эти годы. И вот этот человек рядом со мной — мой отец — тоже усердно работал все эти годы. Посвящаю эту победу отцу. Поначалу у меня были проблемы найти дистанцию, у противника слишком длинные руки. Но в итоге мы добрались до цели.

Теперь Том будет ждать, чем завершится противостояние Джонса и Миочича. С его победителем он и разыграет основной титул. Павловичу же надо сделать правильные выводы из поражения.

— Мы вчера после турнира в Сарове общались со старым товарищем Вадимом Усовым о предстоящем бое Павловича, — рассказал «Известиям» бывший чемпион UFC Олег Тактаров. — И я сказал, что есть опасения и волнения, потому что партер у Аспиналла лучше. Что может сделать муха-цокотуха в поединке с пауком? Она может аккуратно жалить, но когда будет добивание, муха будет не добивать, а отлетать, чтобы паук не поймал ее. У Сергея было два попадания по Тому, и если в предыдущих боях он добивал, то с Аспиналлом осторожничал. У англичанина была задача упасть на спину и перейти в партер, поэтому он пятился назад, где в гарде он бы не выпустил Павловича. Надеюсь, Сергей как здравомыслящий парень сделает выводы по психологической подготовке и работе в партере, став только сильнее.

Российский боец смешанных боевых искусств Сергей Павлович Фото: TAСС/Zuma

При этом в команде Павловича уверены, что это — не точка в их противостоянии с Аспиналлом. «Вариант реванша возможен. Тем более пока неясно, когда подерутся Джон Джонс и Стипе Миочич», — приводит ТАСС заявление команды россиянина.

Лучшая ничья

В главном же поединке вечера бразилец Алекс Перейра нокаутировал чеха Иржи Прохазку в бою за титул чемпиона в полутяжелом весе. Бой завершился во втором раунде. Перейра поймал Прохазку левым хуком и добил чеха, после этого судья остановил поединок.

Вероятно, остановка боя от Марка Годдарда произошла рановато — Прохазка был в полном сознании. По чеху было видно, что он готов продолжать. Но итога это не меняет: Перейра стал чемпионом в полутяжелом весе и вошел в элитный клуб бойцов, державших титул в двух дивизионах. На это ему хватило лишь семь поединков (шесть побед и одно поражение).

Ранее Алекс становился чемпионом UFC в среднем весе, но поднялся на категорию выше после поражения нигерийцу Исраэлю Адесанье в реванше. Прохазка впервые проиграл в четырех поединках в UFC. Победная серия чеха прервалась на 14-м бое.

При этом лучшим боем на UFC 295 был признан поединок россиянина Вячеслава Борщева и азербайджанца Назима Садыхова. Он продлился все три раунда и завершился вничью (29-28, 28-28, 28-28) — оба спортсмена получат бонус по $50 тыс.