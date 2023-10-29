Ловушка для Цыганского короля: Нганну едва не наказал Фьюри за самоуверенность

В ночь на воскресенье в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой двух тяжеловесов — чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну . Поединок проходил по правилам бокса, что изначально делало шансы Нганну довольно призрачными. О том, какие в этом противостоянии были интриги и что реально случилось на ринге, — в материале «Известий».

Человек с самым сильным ударом в мире

Во времена UFC у Нганну была именно такая репутация. Из 17 выигранных боев лишь один дошел до судейского решения — с Сирилом Ганом. Из 16 досрочных побед восемь француз оформил нокаутом в первом раунде. Ни у кого в истории UFC не было репутации настолько жестокого нокаутера.

В январе 2022 года ученые в научном центре Ultimate Fighting Championship установили, что удар Нганну обладает силой в 129 тыс. юнитов — на 14 тыс. больше, чем у предыдущего лидера, голландского бойца Тайрона Спонга . Фактически Нганну официально стал человеком с самым сильным ударом на планете. 129 тыс. юнитов — это примерно 1300 кг или 92 лошадиные силы, всё равно что столкнуться с маленьким автомобилем.

Фрэнсис Нганну Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Но это звучит намного страшнее, чем есть на самом деле. Нганну хоть и опытный боец смешанного стиля, для бокса он новичок. Любой удар, чтобы стать опасным, должен достичь цели, а Фьюри — лучший в мире по уходу от ударов. Рост британца — 206 см, но попасть по нему сложнее, чем по самой маленькой движущейся мишени. К тому же Нганну нокаутировал своих соперников в перчатках для UFC, а не в боксерских, которые в три раза больше и сильно смягчают удар.

Виды спорта делают бои

В оригинальной версии боксерской поговорки — «бои делают стили», но в данном случае соперники различались не только стилями, но и видами спорта. И это, по версии букмекеров, полностью предопределяло исход поединка. Вероятность победы Фьюри оценивалась выше, чем в 90%. Несмотря на это, сами участники шоу сделали всё возможное, чтобы убедить зрителя в наличии интриги.

«В боксе он лучший, но он еще не дрался с таким, как я. Я всю жизнь был андердогом и побеждал. Спасибо ему за то, что согласился и всё организовал, мне оставалось только схватиться за этот шанс», — сказал Нганну на одном из шоу перед боем.

Тайсон Фьюри Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Камерунец готовился к бою с Фьюри под руководством Майка Тайсона. Это хороший пиар-ход, но насколько этот ход действительно полезный с точки зрения реального поединка? Спорный вопрос. Майк не тренер, у него нет соответствующего опыта. Если Нганну хотел научиться боксировать на высоком уровне за несколько месяцев и выйти на пик физической формы, ему лучше было нанять кого-то вроде Тедди Атласа — опытнейшего тренера, который в том числе и с Майком работал в 1980-е вместе с легендарным Касом Д’Амато.

Но Фрэнсиса тренировал лично Майк, и он тоже подогревал интерес к этому бою как мог.

«Пока я не увидел Нганну в спаррингах, то думал, что бой с Фьюри — это бред. Но потом я увидел, как Фрэнсис боксирует, какая у него сила в руках, наш двухметровый спарринг-партнер упал и сломал ногу, когда получил по челюсти. Если Фрэнсис способен на это, то может стать и чемпионом мира. Его сила реальна, еще как реальна. Никто не держит удар лучше Тайсона Фьюри, но он еще не сталкивался с ударом Нганну», — сказал Железный Майк на пресс-конференции.

Майк Тайсон и Фрэнсис Нганну на тренировке Фото: ТАСС/Zuma/Amy Kaplan

А лучше всех высказался Фьюри. Он пообещал быстрый нокаут и сравнил свой бой с Нганну с теннисным матчем Новака Джоковича (лучшего теннисиста в истории) с чемпионом по пинг-понгу.

Фьюри чуть не поплатился за самоуверенность

Еще одна интрига боя заключалась в том, каким будет Фьюри, какой версией себя. Он мог выйти как сконцентрированным и полностью заряженным на победу, так и расхлябанным. И во втором случае шансы Нганну заметно повышались. Тем более что внешний вид Цыганского короля оставлял сомнения: он даже не попытался согнать пузо.

И бой показал, что эти сомнения не были напрасными. Если первый раунд был разминочным, то уже со второго Нганну пошел вперед и, к удивлению большинства собравшихся, поохотился успешно . Фьюри как будто не ожидал такой смелости от человека, который раньше не выходил на профессиональный ринг. В третьем раунде Нганну пошел в размен еще раз и левым хуком отправил чемпиона мира на настил ринга.

Бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Еще большим событием было бы поражение Фьюри, но к его чести он собрался и следующие несколько раундов явно забрал по очкам , осторожно, но четко. Единственный раунд после третьего, который можно отдать Нганну, — восьмой. В нем он снова пошел в атаку и нанес несколько точных ударов. На этот раз британец не упал, но к этому было довольно близко.

Заключительные отрезки Фьюри провел максимально осторожно, он правой руки Деонтея Уайлдера так не опасался, как удара Нганну. На опыте британец довел дело до финального гонга и даже не пытался вырубить оппонента. Нганну предпринимал такие попытки, но не хватило резкости, да и Фьюри больше не допускал ошибок в защите. Итог — раздельное решение в пользу британца, и это выглядит справедливо. Но это раздельное решение — само по себе сенсация, ведь новичок чуть не победил одного из лучших боксеров поколения, отправив его в нокдаун.

Что ждет обоих дальше

С перспективами Фьюри всё довольно очевидно: на 23 декабря у него запланирован бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с Александром Усиком. Украинец присутствовал на поединке Тайсона с Нганну, и они даже встретились на парковке, обнялись, и британец сказал Усику: «Я тебя убью». На что тот ответил: «Давай послезавтра».

Тайсон Фьюри с чемпионским поясом Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Официально бой Усика с Фьюри еще не анонсирован, но надежные боксерские источники утверждают, что 23 декабря, Эр-Рияд — это окончательные дата и место. Возможно, бой еще перенесут, ведь поединок уже через два месяца — на таком уровне это мало, даже если на ринге ты вообще не вспотел. Но Усик и Фьюри точно встретятся, и это будет самый статусный бой в тяжелом весе за очень много лет. Абсолютного чемпиона в этом дивизионе не было 23 года, со времен Леннокса Льюиса.

И если до боя с Нганну Фьюри выглядел явным фаворитом боя с Усиком, то теперь Александр получит дополнительный заряд уверенности: если уж Нганну возил Тайсона, то что же с ним может сделать кто-то вроде Усика.

Фрэнсис, в свою очередь, сделал главное — заработал за один вечер значительно больше, чем за всю карьеру в UFС. Его гонорар за бой с британцем — $18 млн, а за 14 боев в UFC вместе взятых — $4 млн. Француз камерунского происхождения окончательно выбрался из нищеты, в которой он провел первые 25 лет жизни, и обеспечил себе безбедную старость.