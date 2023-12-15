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Удар свыше: сможет ли Максим Бабанин разбить опытного Джонсона

На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске ожидается сразу несколько российско-американских схваток
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вечером 15 декабря в Челябинске состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого российский боксер Максим Бабанин встретится с американцем Кевином Джонсоном. В соглавном — Павел Шульский (Россия) сразится с Джейсоном Гаверном (США). Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу спортсмены из России и США. Так, оппонентом Эдгара Гукасяна станет Джемини Рамирес, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг с Питером Добсоном. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты.

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35-летний Бабанин проведет только седьмой поединок в профессиональной карьере. Максим перешел из любителей в профи в 2021 году, и в шести боях четыре раза побеждал досрочно. В любителях Бабанин вошел в историю как один из немногих, кому удавалось победить Тайсона Фьюри. В июле 2007 года россиянин выиграл по очкам в финале чемпионата Европы среди юниоров в Сербии.

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Кевин Джонсон проведет в профи уже 61-й поединок. 44-летний американец, который подал заявление на получение паспорта России, за карьеру бился со многими топовыми боксерами. Он проводил поединки против Виталия Кличко, Дерека Чисоры, Энтони Джошуа, Кубрата Пулева, Мануэля Чарра, Энди Руиса-младшего, Тайсона Фьюри и других. За 60 поединков Джонсон оказался в нокауте лишь три раза, причем лишь однажды его удосрочил элитный боксер — Энтони Джошуа — во втором раунде. В двух других случаях это сделали Петар Милаш и Мартин Баколе.

Мой прогноз, что Бабанин заберет победу по очкам либо досрочно, — сказал «Известиям» известный кикбоксер Петр Романкевич. — Всё-таки возраст берет свое, Джонсон уже давно прошел свой пик. Бабанин же в отличной форме.

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Прошлый поединок Бабанина состоялся 17 августа 2023-го, когда на турнире RCC Boxing Максим одолел Германа Скобенко единогласным решением судей. Джонсон спустя день выступил на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и уступил Марку Петровскому решением большинства судей. Также в 2023 году у Кевина был боксерский бой против Вячеслава Дацика — Рыжего Тарзана американец одолел по очкам.

Максим Бабанин и Кевин Джонсон

Максим Бабанин и Кевин Джонсон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Я думаю, что всё-таки фаворитом этого поединка будет Максим Бабанин, — рассказал «Известиям» российский боксер Алексей Папин. — Я видел бой Кевина Джонсона против Вячеслава Дацика, где Кевин прямо на тоненького выиграл. Не сказать, что он одержал какую-то яркую победу. Максу я еще позвоню лучше или напишу сообщение голосовое, пожелаю ему удачи. Но здесь, пользуясь возможностью, тоже: «Макс, будем смотреть, болеть за тебя, давай, будем держать за тебя кулаки, и удачного боя, и яркой победы!»

Скорость и молодость

В соглавном событии вечера известный боец на голых кулаках Павел Шульский подерется с американцем Джейсоном Гаверном. У Шульского, получившего славу благодаря промоушену Top Dog, в 2023 году, был лишь один боксерский поединок. В марте Павел единогласным решением судей победил бразильца Данило Сузарта. Также Шульский выступал в «Нашем деле» по правилам бокса в ММА-перчатках, где проиграл Дамилу Шарафутдинову и одолел Давида Бархударяна.

Павел Шульский и Джейсон Гаверн

Павел Шульский и Джейсон Гаверн

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Против 33-летнего Шульского в ринг выйдет 46-летний Джейсон Гаверн, американский боксер, чей последний поединок состоялся в сентябре, когда он встретился с Кевином Джонсоном и уступил решением.

— Я смотрел его бои, конечно, — отметил в разговоре с «Известиями» Шульский. — Он напористый, бьющий, жесткий. Работает что с дальней дистанцией, что с ближней. Будем подбирать ключи, как говорится. Планирую ли я закончить поединок досрочно? Никогда не делаю ставку на нокаут или на то, что бой продлится на всю дистанцию.

У Гаверна есть опыт выступлений против соперников совсем другого уровня, нежели Шульский. Гаверн бился с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером — правда, с обоими не дожил даже до середины боя. Зато в поединке с Олегом Маскаевым Джейсон уступил только единогласным решением, а самой большой победой в его карьере можно назвать встречу с Джеймсом Тони, которую Гаверн выиграл решением большинства судей.

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— Павла я знаю давно, Гаверн тоже известный, уважаемый боец, большое имя, — отметил российский боксер Дмитрий Кудряшов. — Однако я бы отдал предпочтение Шульскому. Его преимущество в молодости, в скорости. Хотя Гаверн может попасть. Посмотрим, что будет. Ребята вполне могут выдать очень яркий бой.

Также в главном карде турнира россиянин Игоря Свиридченков сразится с Питером Добсоном, а Эдгар Гукасян выйдет в ринг против Джемини Рамиреса.

Эдгар Гукасян

Эдгар Гукасян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как я вижу этот бой? Он чуть выше меня ростом, Рамирес будет на дистанции работать, а я буду давить, прессинговать, — подчеркнул Гукасян. — Хотя планы на бой могут быть сломаны первым же ударом. Первый раунд будет показательным.

Рамирес, в свою очередь, заявил, что уверен в своей победе.

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Я не смотрел ни одного боя Эдгара, — сказал «Известиям» американский боец. — Мне это и не нужно, потому что я смогу адаптироваться к любому стилю. Что бы он ни выкинул, я могу стать сильнее и жестче, так что я готов.

Турнир состоится в челябинском дворце спорта «Юность», его начало запланировано на 21:00 мск. Трансляция боев в прямом эфире телеканала РЕН ТВ начнется в 22:00 мск.

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