В силу удара: сможет ли Павлович стать временным чемпионом UFC

Город — Нью-Йорк. Площадка — легендарный «Мэдисон Сквер Гарден». Дата — 12 ноября. Рано утром по московскому времени там произойдет историческое для российских ММА событие: Сергей Павлович выйдет в клетку против британца Тома Аспиналла — будут биться за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе. Изначально шоу UFC 295 должен был возглавить бой между чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом и бывшим чемпионом Стипе Миочичем. Но Джонс получил травму, поединок сорвался, и в промоушене логично решили сделать противостояние Павловича и Аспиналла. Оба — яркие финишеры, и если Сергей — чистый нокаутер, то Том заканчивает поединки как нокаутами, так и сабмишенами. Шансы можно расценить как 50 на 50, поскольку оба очень и очень сильны. Подробнее — в материале «Известий».

По 6:1

Бойцы разыграют временный пояс в тяжелом дивизионе — это стало возможным после того, как сорвался поединок Джона Джонса и Стипе Миочича. Действующий чемпион порвал грудное сухожилие, а бывший обладатель титула за временный пояс биться не захотел.

Бой Павловича и Аспиналла чисто по спортивной вывеске — едва ли не бой года в UFC, так как он максимально сложен для прогнозов. У соперников крайне мало времени для подготовки друг к другу, но если Сергей хотя бы держал себя в форме и сидел на диете, так как был официальным страхующим титульника Джонс — Миочич, то у англичанина было чуть больше двух недель, чтобы составить геймплан к Павловичу и набрать максимально возможные кондиции. Хотя не исключено, что с первым Аспиналл уже частично разобрался: все-таки Том не раз говорил, что именно россиянин должен стать его следующим соперником.

К тому же бойцы уже дважды готовились к поединку друг с другом. Сергей и Том должны были встретиться то в 2020 году, то в 2021-м, но всякий раз проведению боя мешали внешние факторы.

— Мы полностью знаем его сильные и слабые стороны, — сказал «Известиям» Сергей Павлович. — Я готов к бою на все 100%. Мы его просмотрели, изучили, всё в порядке, всё нормально, полностью готов на все пять раундов. Осталось только зайти в клетку, а там уже будем смотреть. В чем сильные стороны Тома? Скоростной парень. Умеет бить, бороться, молодой, крепкий. Минусы? Много разговаривает! Он же говорил, что я, оказывается, два раза снимался, убегал. Это зря.

Оба бойца идут на впечатляющих сериях из шести досрочных побед в первом раунде, но в случае с Аспиналлом необходима оговорка. Как таковой серии у англичанина нет — ее прервало поражение из-за травмы ноги в поединке против Кертиса Блейдса. Том получил повреждение уже на 15-й секунде боя, когда нанес лоу-кик по голени соперника. После годового простоя Аспиналл победил техническим нокаутом поляка Марчина Тыбуру и сделал это настолько уверенно, что снова заставил говорить о себе как об одном из главных претендентов. У Павловича в UFC тоже есть одно поражение — его Сергей получил в дебютном поединке от Алистара Оверима.

Таким образом, рекорд и Павловича, и Аспиналла в UFC — 6-1, но эти шесть побед в первых раундах добыты в разном стиле. Россиянин все поединки ведет в стойке, делает ставку на прессинг с первых секунд, отправляет соперников в нокдауны и добивает в граунд-энд-паунде либо забивает у сетки. Англичанин действует немного разнообразнее: он способен как уронить оппонента, так и применить джиу-джитсу. В БЖЖ (бразильское джиу-джитсу) Аспиналл мастер: он работал инструктором по этому виду единоборств и владеет черным поясом.

Ставка на нокаут

Уровень Аспиналла иллюстрирует бой против Александра Волкова, когда англичанин без проблем разобрался на земле с более крупным противником и заставил его постучать от болевого на руку.

Насколько проверены грэпплинг и борьба Павловича, точно непонятно до сих пор. До 11-го класса Сергей занимался греко-римской борьбой, а спарринг-партнеры говорят, что он действительно силен в этом аспекте. Но у Павловича просто не было достаточно соперников с хорошим БЖЖ, чтобы понять его реальный уровень в бою. Единственный эпизод, по которому можно сказать, что Сергей действительно хорош как минимум в защите от проходов в ноги, случился в поединке с тем же Блейдсом, ММА-борцом высокого уровня. После того как американец провалил попытку тейкдауна, времени на вторую Сергей ему не оставил.

— Его задачей будет перевести меня в партер, поэтому надо быть начеку, — продолжил Сергей Павлович. — Надо контролировать, держать дистанцию, внимательно наблюдать, что он будет делать. Его задачей будет попытаться с разных этажей подергать, свою работу навязать. Моей задачей будет защититься от его работы и навязать свою. Здесь будет не только бой мышц и грубой силы, нужно будет еще и думать, очень хорошо думать.

Аспиналл же никому не проигрывал нокаутом. В его профессиональном рекорде значатся три поражения, но только одно из них случилось именно по причине более высокого уровня соперника в конкретном поединке. Помимо поражения Блейдсу из-за травмы Том дважды уступал в Британии: один раз в результате дисквалификации (бил оппонента локтем под прямым углом, что запрещено), второй — проиграл скручиванием пятки. Правда, было это в 2015 году.

Павлович же Овериму уступил после добиваний на канвасе. Тогда голландец уронил неопытного соперника с помощью подножки и долго выходил в позицию халф-гарда, чтобы нанести несколько жестких ударов «молотом». Но это поражение случилось пять лет назад, и тогда у Сергея перед поединком возникли проблемы с акклиматизацией — турнир проходил в Китае. Сейчас второстепенные обстоятельства скорее именно в пользу Павловича, вопрос только в том, сработает ли его привычный геймплан или он изберет другой.

В отличие от Павловича Аспиналл не любитель работать первым номером. Том предпочитает отдать сопернику пространство и ловить его на ошибках, но в случае с Сергеем это может обернуться для англичанина трагично. Возможно, Аспиналл попробует протестировать борьбу соперника. Например, переведет Павловича вниз такой же подножкой, которой переводил Александра Волкова и которой уронил Сергея Оверим. И если россиянин все-таки пропустит тейкдаун, последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

— Я думаю, что Сергей забьет Тома, бой не продлится все пять раундов, — дал прогноз «Известиям» легендарный боец MMA Андрей Орловский, который в 41 год продолжает выступать в UFC. — Я думаю, два-три раунда. В борьбу англичанин его вряд ли переведет. Мне кажется, Сергей тейкдауны не будет ему делать. Только если в корпус зайдет, в клинч — и то, опрокинет и там забьет. Может быть, у меня предвзятое отношение, но мне кажется, что он его просто забьет. Нокаут или ТКО. Уронит и там забьет. Или сразу нокаутирует.

Добавим, что турнир UFC 295 возглавит противостояние чеха Иржи Прохазки и бразильца Алекса Перейры. Бойцы сразятся за титул чемпиона в полутяжелой весовой категории. 31-летний Прохазка возглавляет рейтинг полутяжелого дивизиона UFC, а 36-летний Перейра располагается на третьей строчке.