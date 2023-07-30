Выше пояса: как прошли главные бои UFC 291 и Bellator

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити прошел турнир UFC 291. В главном бою Джастин Гейджи нокаутировал Дастина Порье. На кону в поединке топовых легковесов стоял пояс BMF, который ранее принадлежал Хорхе Масвидалю. Теперь его новый владелец планирует драться с победителем титульного боя — в нем в октябре в Абу-Даби встретятся россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра. В прелимах UFC 291 Роман Копылов сумел красиво победить бразильца Клаудио Рибейро. Еще один наш боец праздновал победу в рамках Bellator в Токио. Раздельным решением судей Андрея Корешкова взял верх над американцем Лоренцом Ларкиным.

Неожиданный удар

Для Дастина и Джастина поединок стал реваншем. Первый бой состоялся в апреле 2018-го, и тогда Порье победил техническим нокаутом в четвертом раунде. После этого бойцы успели по два раза проиграть в титульных поединках (все четыре закончились удушениями). При этом оба остаются в топ-5 легкого дивизиона.

Первый раунд начался крайне осторожно с обеих сторон — бойцы долго обменивались лоу-киками. Пойти вперед первым решился Гейджи, который пробил «двоечку» в конце первой минуты. Джастин выглядел активнее и бил чаще, Порье же никуда не спешил и выцеливал каждый удар, но в качество это не перерастало. Первый плотный панч Дастин донес в конце отрезка, и сразу посек им соперника. Но общая картина в первом раунде была за Гейджи.

Вторую пятиминутку бойцы также начали осторожно. Но ровно до того момента, пока Гейджи не выбросил хай-кик правой ногой, пробил блок и нокаутировал Порье. Добивания не потребовались — рефери Херб Дин сразу остановил бой, а Гейджи крутанул фирменное сальто.

— Ни разу за тренировочный лагерь не выбросил этот хай-кик, — признался после боя Гейджи. — Сумасшествие, я сам удивился этому удару. В бою с Физиевым я один раз выбросил хай-кик и подумал: «Окей, неплохо». И когда Дастин хорошо попал по мне левой, я понял, что он хочет контратаковать. Подумал, что можно попробовать выманить его. Я два раза выбросил его в первом раунде, но в этот раз он хорошо вылетел. Можете называть это удачей, я не против.

После поединка Гейджи заявил, что теперь он хочет драться с победителем титульного боя между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. Поединок, напомним, официально анонсирован на октябрь.

— Вы все прекрасно знаете, что я хочу драться за титул чемпиона, — сказал Джастин. — Хочу доказать, что я лучший в мире. Победа, ничья или поражение, но вы всегда получите от меня максимальную самоотдачу. Как я сказал, удача и шанс — важные факторы, но я готов идти на этот риск хоть каждый день.

Досрочный финиш

Российских фанатов UFC в этот вечер в Солт-Лейк-Сити больше интересовал поединок Романа Копылова, который сразился с бразильцем Клаудио Рибейро. Для Копылова этот бой стал пятым в UFC. Он начал в промоушене с двух поражений, которые стали первыми в его профессиональной карьере. Сначала уступил Карлу Роберсону удушающим приемом, а затем проиграл Альберту Дураеву единогласным решением судей. Затем Копылов начал выправлять ситуацию: нокаутировал Алессио Ди Кирико и Пунахеле Сориано.

Рибейро дрался в UFC только дважды, в промоушен он попал через претендентскую серию. В профессиональной карьере бразильца все 11 побед одержаны нокаутами. Из четырех поражений лишь один раз он не был финиширован. В UFC же Клаудио сначала проиграл Абдул-Разаку Альхассану, а затем одолел Джозефа Холмса.

В первом раунде российский рукопашник аккуратно перебивал бразильца на дистанции и выглядел предпочтительнее, но за 30 секунд до сирены Рибейро сильно потряс Романа, когда донес до него пару мощных оверхендов.

Правда, больше никакой опасности от бразильца в этом поединке для Романа не исходило. На старте второго раунда Копылов выбросил хай-кик и попал прямо в челюсть Рибейро. Клаудио упал, Роман попытался добить, но рефери тут же остановил поединок.

После боя в интервью Джо Рогану Роман сделал неожиданный вызов на поединок: «Я бы хотел подраться с гангстером нашего веса — это Шон Стриклэнд. Если организации будет интересен этот бой, я бы с удовольствием разделил с ним клетку».

Когда Роган намекнул, что Стрикленд, вероятнее всего, скоро подерется за титул, Роман просто добавил: «Ребят, пора менять рейтинги! Пора... Как сказать... Пора поменяться с Шоном местами».

Есть реванш

Кард совместного турнира Bellator и Rizin в Японии открывал поединок российского бойца Андрея Корешкова, который встретился с американцем Лоренцом Ларкиным. Поединок стал реваншем: в октябре 2019-го Корешков уступил Ларкину раздельным решением судей на турнире Bellator 229 в Калифорнии. Тогда только один из трех судей отдал победу россиянину, и решение выглядело крайне спорным. Спустя почти четыре года Корешков получил возможность не только поквитаться за поражение, но и приблизиться к титульному шансу.

После поражения от Ларкина Корешков больше не проигрывал. Перед вторым поединком он шел на серии из четырех побед — над Адриано Родригесом, Сабахом Хомаси, Ченсом Ренкаунтром и Леонардо Кавалейро. Из перечисленных бойцов только Хомаси избежал финиша.

Ларкин же не проигрывал с 2017 года. Американец победил в семи из восьми последних поединков. В прошлом бою он жестко нокаутировал Мухаммеда Берхамова — ранее бой с ним же у Ларкина признали несостоявшимся из-за запрещенных ударов по затылку.

Ларкин начал поединок с агрессивного прессинга. Американец выбрасывал джебы, а Корешков отвечал киками. Российский боец действовал разнообразнее и быстрее, хотя центр клетки занял именно Ларкин. В середине раунда Андрей оформил успешный тейкдаун и прижал соперника к сетке.

Россиянин пытался стянуть Ларкина на канвас, но американец здорово защищался и заодно отдыхал. За полминуты до сирены американец прихватил шею Корешкова в гильотину, но развить из этого что-то опасное не получилось.

Во втором раунде Ларкин пытался работать на короткой дистанции, а Корешков отстреливался ударами ногами. Один из мидл-киков получился в точности таким же, как тот, которым он нокаутировал Ченса Ренкаунтра, но ребра Ларкина выдержали. Пытался Корешков и пройти в ноги, но в этот раз американец защищался лучше. У Ларкина заходили хлесткие локти, но большую часть второго отрезка бойцы провели в клинче.

На старте третьей пятиминутки бойцы действовали не слишком активно. По истечении минуты Корешков прошел в две ноги и попытался провернуть то же, что хотел сделать в первом раунде. Но в этот раз Ларкин решил не отсиживаться и встал.

Американец стал действовать активнее, выбрасывал много ударов, в том числе летящее колено, которым, возможно, потряс российского бойца. Последнюю минуту боя соперники провели у сетки: Корешков пытался выполнить бросок, но безуспешно.

До объявления результата вряд ли кто-то точно понимал, кому поднимут руку. В этот раз результат получился зеркальным по отношению к первому. 29-28, 28-29, 29-28 — раздельным решением судей победил Корешков.

Слово Корешкову после поединка почему-то не дали, либо его речь не попала в эфир. Но следующим логичным поединком для одержавшего пятую победу подряд ученика Александра Шлеменко стал бы титульный бой против Ярослава Амосова. А единственный, кто сейчас может оспорить статус Корешкова как претендента — Джейсон Джексон, у которого шесть побед кряду.