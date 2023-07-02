Захватывающе: как Ринат Фахретдинов выиграл третий бой в UFC

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе проходил турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Шон Стрикленд техническим нокаутом победил Абуса Магомедова. В соглавном бою наш соотечественник Дамир Исмагулов также уступил. Судьи единогласно отдали победу Гранту Доусону. Зато Ринат Фахретдинов сумел уверенно выиграть у легенды UFC Кевина Ли, который вернулся в UFC после паузы в два года.

Несмотря на тычок

Дамир Исмагулов и Грант Доусон — старые знакомые. Бойцы вместе тренировались в American Top Team, даже провели несколько спаррингов. А тренер американца Майк Браун раньше помогал в подготовке Исмагулову.

— Поэтому они очень хорошо знают меня. Думаю, они меня изучили. Посмотрим, как это всё будет, так даже интереснее, — делился перед боем с «Известиями» россиянин.

Для Дамира этот бой имел очень важное значение. Это был последний поединок по контракту с UFC, где Исмагулов и дальше хотел бы продолжать карьеру. А учитывая, что предыдущий бой он проиграл Арману Царукяну, надо было реабилитироваться . Но Доусон — крайне непростой соперник. К поединку в Лас-Вегасе он подошел с отличным рекордом 19 побед – 1 поражение (побеждал серьезных противников, в том числе Марка Мэдсена и Джареда Гордона). А победа над Исмагуловым могла открыть ему дорогу к чемпионскому титулу.

Грант Доусон после победы над Дамиром Исмагуловым Фото: REUTERS/ Scott Wachter-USA TODAY Sports

Увы для российских любителей MMA, Грант имел преимущество над Дамиром на протяжении всех раундов за счет тейкдаунов и борьбы в партере. У Исмагулова практически не было точных ударов за исключением нескольких попаданий в стойке во втором раунде. Судьи единогласно отдали победу американцу (30-26, 30-27, 30-27). Для 32-летнего бойца это третье поражение в карьере при 24 победах.

«Не всегда всё идет по нашему плану», — написал после схватки в своих социальных сетях Исмагулов.

В главном бою UFC Fight Night Шон Стрикленд проводил бой с выходцем из России Абусупьяном Магомедовым (выступает под немецким флагом). Первый раунд был за Магомедовым, который много атаковал ударами ногами (порой достигая цели), а также подключал комбинации с рук. Бой был прерван на три минуты после серьезного тычка в глаз Шону, но Стрикленд восстановился и продолжил поединок.

Во втором раунде Магомедов сильно замедлился, и инициатива перешла к Стрикленду, который начал разбивать соперника своим джебом и правым прямым. Шон отправил Магомедова в нокдаун и добивающей серией заставил рефери остановить бой.

Абусупьян Магомедов (справа) во время боя против Шона Стрикленда Фото: Getty Images/Chris Unger/Zuffa LLC

« У меня до сих пор двоится в глазах от тычка, я чуть не забеременел от него, это было очень глубоко, — признался после боя Стрикленд. — Трус внутри меня чуть не заикнулся: «А почему бы нам не остановить бой?» Но я услышал, как зрители орали на трибунах, и я такой: «Надо продолжать делать свое дело!» Я дерусь за чеки, и UFC заплатил мне очень хорошо за этот бой . И это благодаря вам, парни. Что дальше? Я хочу титульник. Я хочу драться за титул, я хочу драться с первым и единственным китайским чемпионом, вперед».

Вопрос 55 секунд

За время вне промоушена Даны Уайта Кевин Ли, который обещал «найти дыры» в стиле Хабиба Нурмагомедова, выступил в промоушене Eagle FC, который как раз принадлежит Орлу. В этой лиге Кевин встретился с другим ветераном UFC, Диего Санчесом, и победил единогласным решением судей , но своим выступлением никого не впечатлил.

Для Рината Фахретдинова бой с Ли стал третьим в UFC. До этого он одолел Андреаса Михайлидиса и Брайана Баттла, причем обоих соперников первый татарин в истории UFC весь бой контролировал на канвасе. Фахретдинов даже поставил рекорд промоушена для трехраундовых боев: Баттла он валял 14 минут и 11 секунд из возможных 15.

Перед возвращением Ли было сложно предугадать, в какой форме предстанет американец и как именно пройдет бой. Большая часть экспертов полагала, что он снова продлится всю дистанцию, но Ринат показал, что умеет не только безопасно забирать победу.

Ринат Фахретдинов после победы сабмишеном над Кевином Ли Фото: Getty Images/Chris Unger

Спустя 30 секунд после начала раунда россиянин запустил в челюсть соперника мощный джеб и уронил Ли. Когда Кевин упал, Фахретдинов сориентировался и накинул ему на шею «гильотину». Американец сопротивлялся, но захват Рината был таким плотным, что Ли быстро «уснул». Судья остановил бой на 55-й секунде первого раунда.

« Кто там говорил, что у меня скучные бои, кто это сказал? Ребят, я могу бить, могу бороться, всё зависит от установки тренера, — отметил после боя россиянин. — Надо будет бороться — я буду бороться. Надо будет выключить — я выключу. Я знал, что мои навыки сильнее, наша борьба лучше, была установка в первом раунде его замучить, отвозить, чтобы он устал, и во втором-третьем, как говорил мой тренер Паррумпа, закончить его» , — сказал Фахретдинов в микрофон Майклу Биспингу.

Теперь сомнения в навыках Рината вряд ли у кого-то остались — как и в том, что уже скоро этот боец может получить еще более элитного соперника.

Также стоит отметить победу молдавского бойца Александра Романова. В тяжелом весе он победил болгарина Благоя Иванова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

32-летний Романов прервал серию из двух поражений подряд. Он выиграл 17 боев и проиграл два поединка в профессиональной карьере.