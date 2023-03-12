Ударные инструменты: Ян проиграл Двалишвили, брат Хабиба защитил пояс

Турниры UFC Fight Night и Bellator 292, которые проходили 12 марта в США (Лас-Вегас и Сан-Хосе), сложились для российских бойцов по-разному. Если Усман Нурмагомедов сумел провести первую защиту титула, а Александр Волков смог одолеть грозного Александра Романова чуть дольше чем за две минуты, то Валентин Молдавский и Петр Ян свои бои проиграли. Особенно разочаровал последний. Экс-чемпион UFC потерпел третье поражение подряд , причем на этот раз к решению судей в поединке с Мерабом Двалишвили не может быть никаких вопросов.

Без активности

До пятираундового поединка с другом Алджамейна Стерлинга Петр Ян проиграл самому Стерлингу и Шону О'Мэлли, оба раза — раздельными решениями судей. Двалишвили перед боем с Яном выиграл восемь поединков подряд, но только одна из этих встреч завершилась досрочно — против Марлона Мораеса. В последнем бою Мераб единогласным решением судей одолел Жозе Альдо, после чего легенда UFC завершил карьеру.

Перед боем между Яном и Двалишвили возобновился негатив, который бойцы посылали друг другу во время противостояния Петра и Стерлинга. Но если Петр вел себя сдержанно, то Мераб разбрасывался заявлениями и оскорблениями. Двалишвили называл бой против Яна противостоянием России и Грузии, говорил, что победить Петра важнее, чем взять пояс UFC, а на дуэли взглядов оскорбил Петра, который ответил толчком в плечо.

Петр Ян (слева) и Мераб Двалишвили после боя на UFC Fight Night Фото: Global Look Press/Louis Grasse

Перед боем в клетке Ян не хотел жать руку Мерабу, но в итоге протянул ее в тот момент, когда свою руку убрал Двалишвили. Получилось немного неловко. Грузинский боец с первых минут прошел в ноги, но Ян сразу встал, не позволив поединку продолжиться в партере. Мераб действовал активно даже в стойке, но не слишком эффективно. Большинство ударов летело мимо или в блок, а все попытки пройти в ноги проваливались. За полторы минуты до конца Двалишвили попробовал задушить Петра из стойки, но безуспешно. Ян же совсем не проявлял активности. В конце отрезка он прошел в ноги, но получилось неудачно — раунд в итоге остался за грузинским бойцом .

Во втором отрезке Мераб по-прежнему проводил безуспешные тейкдауны и активно работал в стойке. Петр же никак не мог разогнаться. В середине пятиминутки Двалишвили наконец удачно перевел Яна, но попытка зайти за спину провалилась. Петр сушил бой лоу-киками и почти не выбрасывал удары руками. За две минуты до конца Ян оказался в гарде, откуда безуспешно пытался контролировать Мераба. Ян будто не знал, как ему действовать, а Двалишвили тем временем набирал очки за счет уверенной работы в стойке.

Петр прибавил в активности в третьем раунде, но по-прежнему был неубедителен в стойке. Российский боец старался вкладываться в удары, но почти не проводил комбинации. Зато здорово защищался от борьбы, но этого явно было недостаточно. Тем более что удачные эпизоды у Мераба всё же были. После третьего отрезка стало очевидно, что единственный способ для Петра победить — это оформить финиш.

Но для этого нужно было что-то делать, а пока грузинский боец полностью переигрывал Петра как в стойке, так и в редких эпизодах внизу. В четвертом раунде Ян прижимал Мераба к сетке, вместо того чтобы искать возможности его финишировать. Двалишвили же не только здорово защищался, но еще и посадил Петру гематому над правым глазом.

Петр Ян (слева) и Мераб Двалишвили во время боя Фото: REUTERS/Ron Chenoy/USA TODAY Sports

В пятом раунде Ян уже сам стремился перевести поединок на канвас. Двалишвили смотрелся свежее и увереннее, причем получаться у Мераба начало и в борьбе, где он какое-то время контролировал Петра из-за спины в стойке. Россиянин пропускал много ударов — к победе нокаутом ближе был скорее грузинский боец, чем Ян. Последние десять секунд прошли в легкой рубке — было бы здорово, если бы Петр навязывал бой в стойке в течение всех пяти раундов. Поединок закончился победой Двалишвили единогласным решением. Все они отдали каждый раунд Мерабу — 50:45.

— Очень сильно удивил исход боя, — отметил в разговоре с «Известиями» боец промоушена ACA Артем Резников. — Я даже близко не предполагал, что такое возможно, тем более Петр шел явным фаворитом у всех. Когда я посмотрел первый раунд, я подумал, что [у Яна] есть еще четыре раунда. Когда посмотрел второй раунд, я подумал, [что есть еще] три. После третьего я начал задумываться, а после четвертого всё стало понятно. Я очень удивлен, как у Мераба с такой работой не кончился бензин.

136 секунд Волкова

В соглавном поединке состоялся бой рейтинговых тяжеловесов — Александр Волков сразился с Александром Романовым. Боец из Молдавии долгое время был непобедимым проспектом — он выиграл пять первых боев в UFC, причем лишь один раз дело дошло до судейских записок. В последнем поединке Романов проиграл спорным решением судей . Двое из трех насчитали победу Марчина Тыбуры, третий увидел ничью.

Волков же последний бой провел летом 2022-го. Драго уже в первом раунде нокаутировал Жаирзиньо Розенструйка и реабилитировался за поражение от Тома Аспиналла. Всего в UFC Волков провел 13 поединков, выиграв в девяти из них.

Александр Волков (слева) во время боя против Александра Романова на UFC Fight Night Фото: REUTERS/Ron Chenoy/USA TODAY Sports

Романов попытался перевести Волкова на первых же секундах боя, но Александр здорово отзащищался. Спустя полторы минуты после старта уже Волков находился за спиной Романова и жестко бил молдавского бойца. Романов практически не защищался — рефери сделал ему предупреждение, но после еще нескольких тяжелых ударов Марк Смит остановил поединок. Бой закончился на отметке 2 минуты и 16 секунд. После Александр заявил, что ожидал от соперника тейкдауна, в котором он потратит много сил. Волков готов вернуться в любое время, но вызывать никого не готов — лишь бы соперником был кто-то повыше в рейтинге.

В третьем по значимости поединке Никита Крылов подрался с Райаном Спэнном. Бой должен был состояться двумя неделями раньше, но Никита снялся за пару часов до боя из-за болезни. Перед боем против Спэнна Крылов выиграл два поединка подряд — он одолел Волкана Оздемира единогласным решением судей и Александра Густафссона нокаутом в первом раунде. На первой же секунде первого раунда у Спэнна прошел супермен-панч, после которого Никита был слегка потрясен, но в нокдаун не упал. Бойцы переместились в партер, где Спэнн пытался выйти на «гильотину».

Никита организовал контратаку удушением Д'Арсе, но дожать не получилось. Российский боец зашел за спину, провел тейкдаун и уже сам вышел на «гильотину», которая тоже не прошла. Бойцы устроили молниеносные грэпплинг-размены. Всё закончилось неожиданно: за две минуты до сирены Крылов поймал Спэнна на удушение «треугольником». Райан быстро постучал, а первое, что сделал после победы Крылов, — прокричал: «USA! USA! **** [Чего] вы? Россия! Россия!»

Быстрый удушающий

Утром 11 марта в Сан-Хосе, Калифорния, состоялся турнир Bellator 292, в главном событии которого Усман Нурмагомедов встретился с Бенсоном Хендерсоном. Пятираундовый бой стал не только четвертьфиналом Гран-при в легком дивизионе, но и первой защитой пояса для Усмана . Титул троюродный брат Хабиба завоевал в поединке против Патрики Фрейре. Питбуля-старшего Усман одолел единогласным решением судей, забрав все пять раундов. Титульник Нурмагомедов получил после четырех побед подряд в Bellator. Хендерсон стал претендентом после двух. Сначала Бенсон одолел Ислама Мамедова раздельным решением судей, а затем — ирландца Питера Куилли единогласным. Коэффициент на победу Бенсона доходил до 10,0, но финишировать Хендерсона всегда было непростой задачей.

С самого начала боя Усман работал первым номером. Уже спустя 20 секунд россиянин отправил соперника в нокдаун фронт-киком в подбородок, после чего начал бить его со спины на земле. Хендерсон долго сопротивлялся, хотя Усман навис на его спине рюкзаком. Судья сделал замечание российскому бойцу за попадания по затылку — Нурмагомедов прекратил бить в запрещенную зону, вместо этого он улучшил позицию сзади и всё же заставил Бенсона сдаться от удушающего.

Усман Нурмагомедов против Бенсона Хендерсона на Bellator 292 Фото: LUCAS NOONAN/BELLATOR MMA

Усман Нурмагомедов вышел в полуфинал Гран-при легкого дивизиона, где встретится с победителем пары Брент Примус — Мансур Барнауи. Соперник определится на турнире Bellator 296, который состоится 12 мая . Сам Нурмагомедов сказал, что ему всё равно с кем биться дальше, выбирать он не собирается. Когда слово дали Бенсону Хендерсону, он сложил перчатки в центр клетки и заявил, что завершает карьеру.

В соглавном событии вечера российский боец Александр Шаблий победил представителя Азербайджана Тофика Мусаева. Третий раунд начался с удара в пах в исполнении Шаблия, хотя на повторе не было очевидно, что Александр действительно попал Мусаеву между ног. Изначально Шаблий ударил Тофика в корпус, после чего нога могла соскользнуть. Судьи решили, что этот удар нельзя считать запрещенным, поэтому времени на восстановление Мусаеву не дали. Продолжить бой азербайджанец не смог — Шаблий победил техническим нокаутом. В полуфинале Гран-при россиянин встретится с победителем поединка между Патрики Питбулем и Эй Джеем Макки.