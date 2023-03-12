Ударные инструменты: Ян проиграл Двалишвили, брат Хабиба защитил пояс
Турниры UFC Fight Night и Bellator 292, которые проходили 12 марта в США (Лас-Вегас и Сан-Хосе), сложились для российских бойцов по-разному. Если Усман Нурмагомедов сумел провести первую защиту титула, а Александр Волков смог одолеть грозного Александра Романова чуть дольше чем за две минуты, то Валентин Молдавский и Петр Ян свои бои проиграли. Особенно разочаровал последний. Экс-чемпион UFC потерпел третье поражение подряд, причем на этот раз к решению судей в поединке с Мерабом Двалишвили не может быть никаких вопросов.
Без активности
До пятираундового поединка с другом Алджамейна Стерлинга Петр Ян проиграл самому Стерлингу и Шону О'Мэлли, оба раза — раздельными решениями судей. Двалишвили перед боем с Яном выиграл восемь поединков подряд, но только одна из этих встреч завершилась досрочно — против Марлона Мораеса. В последнем бою Мераб единогласным решением судей одолел Жозе Альдо, после чего легенда UFC завершил карьеру.
Перед боем между Яном и Двалишвили возобновился негатив, который бойцы посылали друг другу во время противостояния Петра и Стерлинга. Но если Петр вел себя сдержанно, то Мераб разбрасывался заявлениями и оскорблениями. Двалишвили называл бой против Яна противостоянием России и Грузии, говорил, что победить Петра важнее, чем взять пояс UFC, а на дуэли взглядов оскорбил Петра, который ответил толчком в плечо.
Петр Ян (слева) и Мераб Двалишвили после боя на UFC Fight Night
Перед боем в клетке Ян не хотел жать руку Мерабу, но в итоге протянул ее в тот момент, когда свою руку убрал Двалишвили. Получилось немного неловко. Грузинский боец с первых минут прошел в ноги, но Ян сразу встал, не позволив поединку продолжиться в партере. Мераб действовал активно даже в стойке, но не слишком эффективно. Большинство ударов летело мимо или в блок, а все попытки пройти в ноги проваливались. За полторы минуты до конца Двалишвили попробовал задушить Петра из стойки, но безуспешно. Ян же совсем не проявлял активности. В конце отрезка он прошел в ноги, но получилось неудачно — раунд в итоге остался за грузинским бойцом.
Во втором отрезке Мераб по-прежнему проводил безуспешные тейкдауны и активно работал в стойке. Петр же никак не мог разогнаться. В середине пятиминутки Двалишвили наконец удачно перевел Яна, но попытка зайти за спину провалилась. Петр сушил бой лоу-киками и почти не выбрасывал удары руками. За две минуты до конца Ян оказался в гарде, откуда безуспешно пытался контролировать Мераба. Ян будто не знал, как ему действовать, а Двалишвили тем временем набирал очки за счет уверенной работы в стойке.
Петр прибавил в активности в третьем раунде, но по-прежнему был неубедителен в стойке. Российский боец старался вкладываться в удары, но почти не проводил комбинации. Зато здорово защищался от борьбы, но этого явно было недостаточно. Тем более что удачные эпизоды у Мераба всё же были. После третьего отрезка стало очевидно, что единственный способ для Петра победить — это оформить финиш.
Но для этого нужно было что-то делать, а пока грузинский боец полностью переигрывал Петра как в стойке, так и в редких эпизодах внизу. В четвертом раунде Ян прижимал Мераба к сетке, вместо того чтобы искать возможности его финишировать. Двалишвили же не только здорово защищался, но еще и посадил Петру гематому над правым глазом.
Петр Ян (слева) и Мераб Двалишвили во время боя
В пятом раунде Ян уже сам стремился перевести поединок на канвас. Двалишвили смотрелся свежее и увереннее, причем получаться у Мераба начало и в борьбе, где он какое-то время контролировал Петра из-за спины в стойке. Россиянин пропускал много ударов — к победе нокаутом ближе был скорее грузинский боец, чем Ян. Последние десять секунд прошли в легкой рубке — было бы здорово, если бы Петр навязывал бой в стойке в течение всех пяти раундов. Поединок закончился победой Двалишвили единогласным решением. Все они отдали каждый раунд Мерабу — 50:45.
— Очень сильно удивил исход боя, — отметил в разговоре с «Известиями» боец промоушена ACA Артем Резников. — Я даже близко не предполагал, что такое возможно, тем более Петр шел явным фаворитом у всех. Когда я посмотрел первый раунд, я подумал, что [у Яна] есть еще четыре раунда. Когда посмотрел второй раунд, я подумал, [что есть еще] три. После третьего я начал задумываться, а после четвертого всё стало понятно. Я очень удивлен, как у Мераба с такой работой не кончился бензин.
136 секунд Волкова
В соглавном поединке состоялся бой рейтинговых тяжеловесов — Александр Волков сразился с Александром Романовым. Боец из Молдавии долгое время был непобедимым проспектом — он выиграл пять первых боев в UFC, причем лишь один раз дело дошло до судейских записок. В последнем поединке Романов проиграл спорным решением судей. Двое из трех насчитали победу Марчина Тыбуры, третий увидел ничью.
Волков же последний бой провел летом 2022-го. Драго уже в первом раунде нокаутировал Жаирзиньо Розенструйка и реабилитировался за поражение от Тома Аспиналла. Всего в UFC Волков провел 13 поединков, выиграв в девяти из них.
Александр Волков (слева) во время боя против Александра Романова на UFC Fight Night
Романов попытался перевести Волкова на первых же секундах боя, но Александр здорово отзащищался. Спустя полторы минуты после старта уже Волков находился за спиной Романова и жестко бил молдавского бойца. Романов практически не защищался — рефери сделал ему предупреждение, но после еще нескольких тяжелых ударов Марк Смит остановил поединок. Бой закончился на отметке 2 минуты и 16 секунд. После Александр заявил, что ожидал от соперника тейкдауна, в котором он потратит много сил. Волков готов вернуться в любое время, но вызывать никого не готов — лишь бы соперником был кто-то повыше в рейтинге.
В третьем по значимости поединке Никита Крылов подрался с Райаном Спэнном. Бой должен был состояться двумя неделями раньше, но Никита снялся за пару часов до боя из-за болезни. Перед боем против Спэнна Крылов выиграл два поединка подряд — он одолел Волкана Оздемира единогласным решением судей и Александра Густафссона нокаутом в первом раунде. На первой же секунде первого раунда у Спэнна прошел супермен-панч, после которого Никита был слегка потрясен, но в нокдаун не упал. Бойцы переместились в партер, где Спэнн пытался выйти на «гильотину».
Никита организовал контратаку удушением Д'Арсе, но дожать не получилось. Российский боец зашел за спину, провел тейкдаун и уже сам вышел на «гильотину», которая тоже не прошла. Бойцы устроили молниеносные грэпплинг-размены. Всё закончилось неожиданно: за две минуты до сирены Крылов поймал Спэнна на удушение «треугольником». Райан быстро постучал, а первое, что сделал после победы Крылов, — прокричал: «USA! USA! **** [Чего] вы? Россия! Россия!»
Быстрый удушающий
Утром 11 марта в Сан-Хосе, Калифорния, состоялся турнир Bellator 292, в главном событии которого Усман Нурмагомедов встретился с Бенсоном Хендерсоном. Пятираундовый бой стал не только четвертьфиналом Гран-при в легком дивизионе, но и первой защитой пояса для Усмана. Титул троюродный брат Хабиба завоевал в поединке против Патрики Фрейре. Питбуля-старшего Усман одолел единогласным решением судей, забрав все пять раундов. Титульник Нурмагомедов получил после четырех побед подряд в Bellator. Хендерсон стал претендентом после двух. Сначала Бенсон одолел Ислама Мамедова раздельным решением судей, а затем — ирландца Питера Куилли единогласным. Коэффициент на победу Бенсона доходил до 10,0, но финишировать Хендерсона всегда было непростой задачей.
С самого начала боя Усман работал первым номером. Уже спустя 20 секунд россиянин отправил соперника в нокдаун фронт-киком в подбородок, после чего начал бить его со спины на земле. Хендерсон долго сопротивлялся, хотя Усман навис на его спине рюкзаком. Судья сделал замечание российскому бойцу за попадания по затылку — Нурмагомедов прекратил бить в запрещенную зону, вместо этого он улучшил позицию сзади и всё же заставил Бенсона сдаться от удушающего.
Усман Нурмагомедов против Бенсона Хендерсона на Bellator 292
Усман Нурмагомедов вышел в полуфинал Гран-при легкого дивизиона, где встретится с победителем пары Брент Примус — Мансур Барнауи. Соперник определится на турнире Bellator 296, который состоится 12 мая. Сам Нурмагомедов сказал, что ему всё равно с кем биться дальше, выбирать он не собирается. Когда слово дали Бенсону Хендерсону, он сложил перчатки в центр клетки и заявил, что завершает карьеру.
В соглавном событии вечера российский боец Александр Шаблий победил представителя Азербайджана Тофика Мусаева. Третий раунд начался с удара в пах в исполнении Шаблия, хотя на повторе не было очевидно, что Александр действительно попал Мусаеву между ног. Изначально Шаблий ударил Тофика в корпус, после чего нога могла соскользнуть. Судьи решили, что этот удар нельзя считать запрещенным, поэтому времени на восстановление Мусаеву не дали. Продолжить бой азербайджанец не смог — Шаблий победил техническим нокаутом. В полуфинале Гран-при россиянин встретится с победителем поединка между Патрики Питбулем и Эй Джеем Макки.
Победный почин Усмана и Александра не смог поддержать Валентин Молдавский. Ученик Федора Емельяненко уступил 39-летнему Линтону Васселлу. Поединок завершился уже в середине первого раунда. Валентин пропустил левый боковой, после которого оказался в нокдауне. У российского бойца выпала капа, но соперник продолжил добивать. Он оказался за спиной Молдавского, нанес несколько ударов, а затем попал в фулл-маунт, откуда начал доносить до головы Валентина локти. После одного из попаданий российский боец потерял сознание.