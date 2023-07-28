Дастин против Джастина: кто выиграет главные бои на UFC и Bellator

В ночь на 30 июля поклонники единоборств смогут увидеть сразу два крупных турнира. Первым стартует UFC 291, в главном событии которого Дастин Порье подерется с Джастином Гэтжи, а затем начнется совместное мероприятие Bellator и Rizin, где в мейн-ивенте сойдутся Патрики Питбуль и Роберто де Соуза. Все расклады и фавориты — в материале «Известий».

UFC 291

Дастин Порье и Джастин Гэтжи подерутся за пояс BMF, который ранее принадлежал завершившему карьеру Хорхе Масвидалю. Порье и Гэтжи всегда закатывают зрелищные поединки, а Хайлайт и вовсе идет на втором месте в истории UFC по числу бонусов за бой или выступление вечера подряд.

У бойцов много общего: помимо рифмующихся имен, они оба по два раза бились за титул и проиграли одним и тем же соперникам — Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре. Причем все поражения бойцы потерпели удушающими приемами. Кроме того, и Дастин, и Джастин в недавнем прошлом победили Майкла Чендлера: Порье — в прошлом поединке, а Гэтжи — перед тем, как уступить Оливейре. Джастин в последнем бою одолел Рафаэля Физиева.

В со-главном поединке вечера бывший чемпион в полутяжелом весе Ян Блахович сразится с экс-чемпионом в среднем дивизионе Алексом Перейрой. Бразилец поднялся в категории после того, как потерял пояс в реванше с Исраэлем Адесаньей. Блахович уже имеет опыт в поединках с бывшими средневесами: он побеждал и того же Адесанью, и, например, Тиаго Сантоса.

В третьем по значимостиматче Стивен Томпсон по прозвищу Вандербой зарубится с бразильцем Мишелем Перейрой. 40-летний Томпсон в прошлом бою победил Кевина Холланда, который также выступит в этом карде, но соперник младше Вандербоя на 11 лет и выглядит габаритнее, поэтому шансы уравниваются.

Также в карде UFC 291 состоится возвращение Тони Фергюсона, которому предстоит решить сложную задачу и прервать серию из пяти поражений. Эль Кукуй уступил Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре, Бенеилу Дариушу, Майклу Чендлеру и Нейту Диазу, а все неудачи уместились в два с половиной года. В этот раз соперником станет Бобби Грин — боец, после поединка с которым титульный шанс получил Ислам Махачев.

Не обойдется на турнире и без россиян. Роман Копылов выйдет на пятый поединок в UFC, а его оппонентом будет бразилец Клаудио Рибейро. Сейчас рекорд Копылова в промоушене Даны Уайта — 2-2. Он начал путь в лиге с двух поражений, Карлу Роберсону и Альберту Дураеву, но затем выправил ситуацию благодаря победам нокаутами над Алессио Ди Кирико и Пунахеле Сориано.

Bellator x Rizin 2

Главным поединком турнира «стенка на стенку» от Bellator и Rizin должен был стать бой между Патрики Питбулем и Эй Джеем Макки, но американец травмировался и выбыл из Гран-при. На замену ему нашли бразильца Роберто де Соузу, который всю профессиональную карьеру выступает в Японии. В декабре прошлого года Де Соуза бился с Макки на другом совместном турнире этих же лиг и уступил звезде Bellator, но затем закрыл поражение.

В со-главном событии вечера будет разыгран вакантный титул Bellator в наилегчайшем дивизионе. Японец Киоджи Хоригучи подерется с соотечественником Макото Синрю, который за всю карьеру проиграл лишь один раз. Если Хоригучи — неплохой финишер (половина боев — досрочные победы), то Макото никогда никого не нокаутировал.

Россиянам тоже будет, ради чего пораньше вставать. Магомед Магомедов в Сайтаме сразится с Дэнни Сабателло. Если американец после поражения от Рауфеона Стотса реабилитировался победой над Маркосом Брено, то Магомедову предстоит отыгрывать неудачу, когда в декабре прошлого года его задушил Патчи Микс.

А боец команды «Шторм» Андрей Корешков подерется с Лоренцом Ларкиным, с которым ему уже приходилось встречаться. В октябре 2019-го Корешков уступил американцу раздельным решением судей, после чего не проигрывал и вышел на серию из четырех побед. Ларкин не побежден уже восемь боев, один из которых — против Мухаммеда Берхамова — признан несостоявшимся из-за запрещенного удара локтем. Правда, в реванше Ларкин снова донес до Мухаммеда локоть — в этот раз легальный и нокаутирующий. Корешков же в случае победы над Ларкиным получит осязаемые шансы на титульный поединок против Ярослава Амосова.