Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. 2-й тур. «Ростов» — «Зенит», «Ахмат» — ЦСКА

Неделю назад стартовал новый сезон РПЛ, и уже в ближайшие выходные состоятся матчи второго тура. Два центральных из них пройдут с участием команд, закончивших прошлый чемпионат в первой пятерке. Ставший четвертым и обидно упустивший медали «Ростов» примет на своем поле победителя пяти последних первенств петербургский «Зенит», накануне попрощавшийся со своей главной звездой Малкомом. А финишировавший пятым грозненский «Ахмат» сыграет дома с действующим серебряным призером чемпионата и обладателем Кубка России московским ЦСКА.

29 июля, 20:00, «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). 30 июля, 20:00, «Ахмат Арена» (Грозный). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Турниры ATP и WTA

Фото: Global Look Press/IMAGO/Cathrin MŸller /M.i.S.

Продолжается теннисный сезон в Европе. После успешной прошлой недели, когда Андрей Рублев и Мария Тимофеева выиграли трофеи, их успех пытаются повторить ряд российских спортсменов. В Гамбурге до полуфинала турнира WTA-250 дошла Диана Шнайдер. За выход в финал она поборется с Номой Ноа-Акугуэ из Германии. В Лозанне на аналогичном соревновании четвертьфинальная встреча предстоит Элине Аванесян. Ее соперница — итальянка Элизабетта Коччаретто.

28-30 июля, 11:00 - 18:00. Rothenbaum Club (Гамбург, Германия), Tennis Club Stade (Лозанна, Швейцария). Прямые трансляции на сайте WTA

Смешанные единоборства

Турнир UFC 291. Роман Копылов — Клаудио Рибейро

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В ночь на 30 июля по московскому времени в штате Юта пройдет один из самых мощных по составу турниров UFC за последнее время. Главным боем станет противостояние двух знаменитых американцев в легком весе — Дастина Порье и Джастина Гейджи. Оба знакомы российским зрителям по поединкам с непобежденным Хабибом Нурмагомедовым. В этой же категории в главном карде выступит еще одна американская знаменитость — Тони Фергюсон, который выйдет против своего соотечественника Бобби Грина.

Также статусный бой пройдет среди полутяжей между поляком Яном Блаховичем и бразильцем Алексом Перейрой. Но наших зрителей больше всего заинтересует схватка в среднем весе между Романом Копыловым из России и Клаудио Рибейро из Бразилии. 32-летний Копылов лишь четыре года назад дебютировал в UFC. Он провел четыре боя — две победы, два поражения. И в случае успеха в ближайшем поединке закрепится в этой серии.

30 июля, 3:30. EnergySolutions Arena (Солт-Лейк-Сити, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» — «Матч! Боец»

Смешанные единоборства

Турнир Bellator и Rizin FC. Магомед Магомедов — Дэнни Сабателло, Андрей Корешков — Лоренц Ларкин

Фото: соцсети

Еще один знаменитый промоушен Bellator совместно с организацией Rizin FC проведет в выходные турнир в Японии. В нем выступят два представителя России. В легчайшем весе Магомед Магомедов встретится в трехраундовом противостоянии с американцем Дэнни Сабателло. Оба примерно одного возраста — чуть за 30. У обоих похожая статистика боев: Магомедов из 22 своих поединков проиграл три. Одна из неудач случилась в последней схватке — в декабре 2022 года. И теперь дагестанец постарается реабилитироваться в бою против Сабателло, у которого два поражения в 16 боях. Еще одна трехраундовая российско-американская битва пройдет в полусреднем весе. Андрей Корешков выйдет в октагон против Лоренца Ларкина.

29 июля, 13:00. Saitama Super Arena (Сайтама, Япония)

Шахматы

Кубок мира – 2023. Первый раунд

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В конце этой недели 206 участников соберутся в Баку на одном из самых престижных шахматных турниров. 30 июля пройдет первый раунд Кубка мира. Он будет длиться до 24 августа и включит в себя восемь раундов. В соревновании сыграют такие топовые гроссмейстеры, как россиянине Ян Непомнящий, Александр Грищук, норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана, азербайджанец Теймур Раджабов и многие другие. Общий призовой фонд турнира составит более $1,8 млн. Победитель заработает $110 тыс. Три лучших игрока Кубка мира (два финалиста и победитель матча за третье место) обеспечат себе участие в ближайшем турнире претендентов на шахматную корону.

30 июля, 12:00. «Республиканский шахматный центр» (Баку, Азербайджан). Прямые трансляции на сайте ФИДЕ

Плавание

Финал Кубка России

Фото: ТАСС/Егор Алеев

С 25 июля в Казани соревнуются лучшие пловцы России и Белоруссии. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников и многие другие участвуют в турнире, который проходит параллельно с чемпионатом мира по водным видам спорта в японской Фукуоке, куда наших не допустили. Но при этом в изоляции россияне уже показали, что способны устанавливать рекорды, которые международная федерация вынуждена учитывать. И в столице Татарстана они попытаются это повторить, частично отведя внимание от событий в рамках ЧМ. Тем более что в случае лучших результатов на своих дистанциях по сравнению с временем на мировом первенстве участники этих заплывов получат от организаторов премии по 1 млн рублей. Некоторым это уже удалось, а Климент Колесников 27 июля и вовсе установил мировой рекорд в заплыве на 50 метров на спине.

28–30 июля: 9:00, предварительные заплывы; 17:00, финальные заплывы (30 июля финальные заплывы в 18:00). Дворец водных видов спорта (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»