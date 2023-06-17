С кубинцем танцы: как Немков одолел опытнейшего Ромеро

Российский боец ММА Вадим Немков одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро в главном бою Bellator 297 . Он продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей (49–46, 49–46, 49–46). Немков защитил свой титул чемпиона лиги в полутяжелом весе в четвертый раз. Его беспроигрышная серия длится с июня 2016 года. При этом и соперник россиянина заслуживает самых лестных слов за проведенный бой .

Опасность за спиной

Вадим Немков в полутяжелом весе победил всех главных топов Bellator, и промоушен не нашел ничего лучше, чем дать ему в соперники 46-летнего Йоэля Ромеро. Опытный кубинец, не так давно представляющий грозную силу в UFC, в своем первом бою в Bellator уступил раздельным решением судей очень крепкому Филу Дэвису, а затем одержал две досрочные победы — над Алексом Полицци и Мелвином Манхуфом (он старше Ромеро на год и выступает на профессиональном уровне почти 30 лет). Объективно победа Немкова ожидалась, причем довольно легкая.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse

Поначалу бой так и складывался. Немков работал с дистанции, раздергивал, Ромеро же пытался контратаковать, но безуспешно : за первые два раунда он не причинил российскому бойцу вообще никакого урона. Вадим же выбросил уйму ударов: много бил ногами (и в голову, и в корпус, даже вертушки крутил), работал серийно.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse

Лучше всего залетал в цель правый прямой — коронный удар белгородца. Ромеро временами качало, но кубинец стоял. А в третьем раунде почувствовал, что тоннаж ударов снизился, он начал кривляться — изображать, будто потрясен, будто его штормит. И такое кривляние пошло ему на руку — в конце раунда Йоэль оказался на секунду за спиной у Немкова, который потерял равновесие и упал . Но Вадиму хватило мастерства, чтобы этот эпизод не превратился во что-то опасное.

Лежа на чемпионе

В четвертом раунде Ромеро начал поддавливать. Пропускал много, но удары Немкова были уже совсем не такими жесткими, как в первые 10 минут. В концовке же кубинец взорвался — попал правой в прыжке, затем и апперкотом. А пятый раунд 46-летний боец и вовсе забрал. Где-то за минуту до сирены он повалил Немкова после того, как они зацепились в клинче, и пролежал на нем до самого конца .

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse

Вадим предполагал, что у его возрастного оппонента не хватит функционала на пять раундов. Однако Ромеро бодро отработал все 25 минут. Уникальный спортсмен. На высоком уровне он, бывший борец-вольник (серебряный призер Олимпиады-2000, чемпион мира – 1999), выступает больше 25 лет.

За это время перенес множество травм, жестких весогонок, а всё равно представляет опасность для любого — как оказалось, даже для Немкова, одного из лучших полутяжей в мире. Да, у Йоэля немало проигрышей. Но ни Немков, ни Исраэль Адесанья, ни Роберт Уиттакер, ни Пауло Коста — намного, гораздо более молодые — не смогли его финишировать. Выносливый, сильный, креативный, коварный. Браво, Ромеро.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse

— Для меня гордость побывать в клетке с таким бойцом, — сказал Вадим Немков после поединка. — У него очень крепкая голова, он очень сильный для своих лет . Меня чуть-чуть смутило [поведение Ромеро по ходу боя], я видел, что он играет на публику, вытягивает на себя, поэтому я не лез на его дистанцию, старался разбивать на своей, очень много попадал. Но он очень крепкий.

Что дальше?

Конечно, в исполнении Немкова хотелось увидеть более убедительный пятый раунд. Но главное — итоговый результат: Вадим защитил титул чемпиона Bellator в четвертый раз.

— У нас получился конкурентный бой, — подчеркнул Йоэль Ромеро. — В концовке я доминировал. Мне не хватило буквально еще одного раунда, чтобы закончить бой в свою пользу. Но в целом Немков показал уровень, он достойный чемпион .

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse

Немкова называют лучшим полутяжеловесом мира, но это спорно. В 2014-м он проиграл по любителям Магомеду Анкалаеву, в 2015-м — Иржи Прохазке (оба сейчас — топы UFC). Он проигрывал первый бой Андерсону, а сейчас слишком много позволил Ромеро.

Без перехода в UFC ему будет тяжело добиться общего признания. С другой стороны, по новому контракту с Bellator Вадим должен провести еще три боя за два года.

При этом есть вероятность, что это последний бой нашего чемпиона в полутяжелом весе.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse

— Кое-какие проблемы со здоровьем стали проявляться. Поэтому, думаю, пора потихоньку начинать думать о тяжелом весе. Здоровье надо сохранить после карьеры. Проблемы с почками чуть начались . Стандартная проблема из-за сгонки веса. Так что, возможно, это мой последний бой в полутяжелом весе. Но всё может быть, — отметил Немков «Известиям».

В других поединках Bellator 297 Серхио Петтис победил Патрисио Фрейре единогласным решением судей. Кори Андерсон победил Фила Дэвиса раздельным решением судей. Гохан Шарикам победил Дэниэла Джеймса единогласным решением судей. Россиянин Гаджи Рабаданов победил голландца Питера Бюйста. Рабаданов выиграл единогласным решением судей по итогам трех раундов. Эта победа стала 29-й в карьере российского бойца. Также на его счету одна ничья и четыре поражения.