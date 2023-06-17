 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
На ПМЭФ заключили более 900 соглашений на 3,8 трлн рублей
Спорт
Кремлев обсудил с президентом Венесуэлы этапы развития бокса в стране
Интернет и технологии
Около 200 млн записей о россиянах утекли в Сеть с начала 2023 года
Общество
Затяжная магнитная буря накроет Землю с 17 по 24 июня
Экономика
Сечин заявил о 25 млрд т ресурсов «Роснефти» в Арктической зоне
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Якутии
Мир
Во Франции несколько зданий получили повреждения после землетрясения
Мир
Экс-глава МИД Австрии поспорила с Киссинджером о членстве Украины в НАТО
Общество
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в Курильском районе
Мир
Политолог Беннетт обратил внимание на послание в речи Путина о мультиполярности
Общество
Кравцов успокоил выпускников 2024 года информацией о ЕГЭ
Общество
Тигрицу выпустили в тайгу в Приморье
/

С кубинцем танцы: как Немков одолел опытнейшего Ромеро

Чтобы защитить пояс Bellator, ученику Федора Емельяненко пришлось отработать всю дистанцию боя
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец ММА Вадим Немков одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро в главном бою Bellator 297. Он продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей (49–46, 49–46, 49–46). Немков защитил свой титул чемпиона лиги в полутяжелом весе в четвертый раз. Его беспроигрышная серия длится с июня 2016 года. При этом и соперник россиянина заслуживает самых лестных слов за проведенный бой.

Опасность за спиной

Вадим Немков в полутяжелом весе победил всех главных топов Bellator, и промоушен не нашел ничего лучше, чем дать ему в соперники 46-летнего Йоэля Ромеро. Опытный кубинец, не так давно представляющий грозную силу в UFC, в своем первом бою в Bellator уступил раздельным решением судей очень крепкому Филу Дэвису, а затем одержал две досрочные победы — над Алексом Полицци и Мелвином Манхуфом (он старше Ромеро на год и выступает на профессиональном уровне почти 30 лет). Объективно победа Немкова ожидалась, причем довольно легкая.

соперник
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse

Поначалу бой так и складывался. Немков работал с дистанции, раздергивал, Ромеро же пытался контратаковать, но безуспешно: за первые два раунда он не причинил российскому бойцу вообще никакого урона. Вадим же выбросил уйму ударов: много бил ногами (и в голову, и в корпус, даже вертушки крутил), работал серийно.

правой
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse

Лучше всего залетал в цель правый прямой — коронный удар белгородца. Ромеро временами качало, но кубинец стоял. А в третьем раунде почувствовал, что тоннаж ударов снизился, он начал кривляться — изображать, будто потрясен, будто его штормит. И такое кривляние пошло ему на руку — в конце раунда Йоэль оказался на секунду за спиной у Немкова, который потерял равновесие и упал. Но Вадиму хватило мастерства, чтобы этот эпизод не превратился во что-то опасное.

Шторма предупреждение: как Шлеменко второй раз выиграл у Эномото
У швейцарца вновь есть вопросы к судьям, в соглавном бою Пираев уверенно победил Капораля

Лежа на чемпионе

В четвертом раунде Ромеро начал поддавливать. Пропускал много, но удары Немкова были уже совсем не такими жесткими, как в первые 10 минут. В концовке же кубинец взорвался — попал правой в прыжке, затем и апперкотом. А пятый раунд 46-летний боец и вовсе забрал. Где-то за минуту до сирены он повалил Немкова после того, как они зацепились в клинче, и пролежал на нем до самого конца.

здоровье
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse

Вадим предполагал, что у его возрастного оппонента не хватит функционала на пять раундов. Однако Ромеро бодро отработал все 25 минут. Уникальный спортсмен. На высоком уровне он, бывший борец-вольник (серебряный призер Олимпиады-2000, чемпион мира – 1999), выступает больше 25 лет.

За это время перенес множество травм, жестких весогонок, а всё равно представляет опасность для любого — как оказалось, даже для Немкова, одного из лучших полутяжей в мире. Да, у Йоэля немало проигрышей. Но ни Немков, ни Исраэль Адесанья, ни Роберт Уиттакер, ни Пауло Коста — намного, гораздо более молодые — не смогли его финишировать. Выносливый, сильный, креативный, коварный. Браво, Ромеро.

вертушка
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse

Для меня гордость побывать в клетке с таким бойцом, — сказал Вадим Немков после поединка. — У него очень крепкая голова, он очень сильный для своих лет. Меня чуть-чуть смутило [поведение Ромеро по ходу боя], я видел, что он играет на публику, вытягивает на себя, поэтому я не лез на его дистанцию, старался разбивать на своей, очень много попадал. Но он очень крепкий.

«У нас есть незаконченное дело с Исмаиловым»
Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко — об интересе публики к матчу-реваншу, развитии собственного бренда и возрождении армейского рукопашного боя

Что дальше?

Конечно, в исполнении Немкова хотелось увидеть более убедительный пятый раунд. Но главное — итоговый результат: Вадим защитил титул чемпиона Bellator в четвертый раз.

— У нас получился конкурентный бой, — подчеркнул Йоэль Ромеро. — В концовке я доминировал. Мне не хватило буквально еще одного раунда, чтобы закончить бой в свою пользу. Но в целом Немков показал уровень, он достойный чемпион.

доминировал
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse

Немкова называют лучшим полутяжеловесом мира, но это спорно. В 2014-м он проиграл по любителям Магомеду Анкалаеву, в 2015-м — Иржи Прохазке (оба сейчас — топы UFC). Он проигрывал первый бой Андерсону, а сейчас слишком много позволил Ромеро.

Без перехода в UFC ему будет тяжело добиться общего признания. С другой стороны, по новому контракту с Bellator Вадим должен провести еще три боя за два года.

При этом есть вероятность, что это последний бой нашего чемпиона в полутяжелом весе.

ногой
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse

Кое-какие проблемы со здоровьем стали проявляться. Поэтому, думаю, пора потихоньку начинать думать о тяжелом весе. Здоровье надо сохранить после карьеры. Проблемы с почками чуть начались. Стандартная проблема из-за сгонки веса. Так что, возможно, это мой последний бой в полутяжелом весе. Но всё может быть, — отметил Немков «Известиям».

В других поединках Bellator 297 Серхио Петтис победил Патрисио Фрейре единогласным решением судей. Кори Андерсон победил Фила Дэвиса раздельным решением судей. Гохан Шарикам победил Дэниэла Джеймса единогласным решением судей. Россиянин Гаджи Рабаданов победил голландца Питера Бюйста. Рабаданов выиграл единогласным решением судей по итогам трех раундов. Эта победа стала 29-й в карьере российского бойца. Также на его счету одна ничья и четыре поражения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир