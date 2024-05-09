В Хельсинки осквернили памятник советским военнослужащим
В Хельсинки осквернен памятник советским военнослужащим, сообщил 9 мая в посольстве России в Финляндии.
«Утром 9 мая посольство получило информацию об осквернении захоронения советских военнослужащих в Хельсинки. Незамедлительно вызвали на место инцидента полицию», — сказали в посольстве «РИА Новости».
Памятник был залит краской. С помощью сотрудников и неравнодушных российских соотечественников самые заметные следы повреждений удалось удалить, добавили в посольстве.
Правоохранители, приехавшие на место, зафиксировали ущерб и приступили к необходимым следственным действиям.
В этот же день посольство РФ в Германии сообщило, что зафиксировало 22 случая осквернения советских памятников в ФРГ с 2023 года. При этом, как пояснил посол России в стране Сергей Нечаев, их последствия, как правило, местные власти оперативно устраняют, и посольство в этом вопросе активно работает с МИД ФРГ и правоохранительными органами.