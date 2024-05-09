День Победы отметили на военных базах в Абхазии, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии
Мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прошли на военных базах в Абхазии, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии. Об этом 9 мая сообщили в Минобороны РФ.
«Торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли на военных базах в г. Кант (Киргизская Республика), г. Душанбе (Республика Таджикистан), г. Сухум (Республика Абхазия), г. Цхинвал (Республика Южная Осетия)», — указало ведомство в Telegram-канале.
Ранее в четверг Минобороны показало кадры военного парада в честь Дня Победы глазами летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.
Над Красной площадью пролетели истребители Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Также небо в цвета российского флага окрасили штурмовики Су-25.
Пролет авиации выполнялся на высотах до 500 м и на скорости 550 км в час.
Мероприятия в честь 79-й годовщины со Дня Победы прошли в десятках государств. Так, шествия «Бессмертного полка» состоялись в Армении, Италии и Израиле.
«Бессмертный полк» прошел и в Берлине, участники шествия спели песню «Катюша».
На акцию в столице Сербии Белграде вышли более 1 тыс. человек. Российские и сербские военнослужащие возложили венки к посвященному ВОВ мемориалу, а посол РФ в Сербии Геннадий Можаев назвал День Победы великим праздником. Дипломат посетил празднования вместе со своим дедом-ветераном.
В преддверии Дня Победы акция «Бессмертный полк» прошла в Турции, Азербайджане, Уганде, Болгарии и Шри-Ланке, Панаме, Испании и Австралии, а ролик в поддержку акции показали на Останкинской башне.